Qué hacer en Sevilla hoy, martes 17 de junio de 2025

Es martes en Sevilla y la capital andaluza se engalana con una variedad de planes culturales y de ocio. Estas son algunas de las propuestas para hoy martes 17 de junio:

1 Representación Ópera Carmen Manuel Olmedo Ópera: Carmen Teatro de la Maestranza de Sevilla

Del viernes 13 al sábado 21 de junio de 2025 habrá representaciones de la ópera «Carmen» en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En total serán seis las funciones de esta popular obra del compositor francés Georges Bizet de la que se conmemora el 150 aniversario de su estreno y posterior muerte del artista.

Esta producción del Auditorio de la Diputación de Alicante contará con la dirección musical de Karel Mark Chichon, la dirección de escena y diseño de vestuario de Emilio Sagi y la participación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el Coro Teatro de la Maestranza y la Escolanía de Los Palacios. Maria Kataeva dará vida a la protagonista femenina y Piero Pretti al masculino.

Ópera: Carmen Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22.

Cuándo: martes 17 de junio de 2025.

Horario: a las 20.00 horas

Precio: entre 55 y 80 euros

Entradas: a la venta en las taquillas del teatro y por internet

2 Pet Shop Boys, durante el concierto que ofrecieron en Madrid EFE Concierto: Pet Shop Boys Icónica Sevilla Fest

El martes 17 de junio de 2025 estará actuando el grupo Pet Shop Boys en la Plaza de España. El concierto es parte de la gira Dreamworld: The Greatest Hits Live en la que interpretan sus mayores éxitos como West End Girls, It's a sin y Go West.

El dúo británico integrado por Neil Tennant y Chris Lowe se formó a comienzo de los años ochenta. A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio, el último Nonetheless en el año 2024

Concierto: Pet Shop Boys Dónde: Plaza de España

Dirección: avenida de Isabel la Católica, s/n.

Cuándo: martes 17 de junio de 2025

Horario: 22.30 horas.

Precio: 52,50 euros.

Entradas: a la venta online

3 Festival Internacional de Danza de Itálica VANESSA GÓMEZ Danza: Festival Internacional de Danza de Itálica Teatro Romano de Itálica

A partir del martes 3 y hasta el sábado 28 de junio de 2025 se desarrollará la trigésima edición del Festival Internacional de Danza de Itálica en Sevilla.

Al igual que en la edición anterior, las representaciones tendrán lugar en el Teatro Romano de Itálica (Santiponce) y en el Cortijo de Cuarto, donde habrá sesiones de dos espectáculos consecutivos.

En total se podrán ver doce espectáculos diferentes que sumarán veinte funciones, incluyendo dos estrenos. Este martes 17 de junio se representará Olvidadas (a las Sinsombrero) de Mercedes de Córdoba.

Danza: Festival Internacional de Danza de Itálica Dónde: Teatro Romano de Itálica

Dirección: calle La Feria - Santiponce, Sevilla

Cuándo: martes 17 de junio de 2025

Horario: 22.30 horas

Precio: 12 euros

Entradas: internet

