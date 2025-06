Qué hacer en Sevilla hoy, lunes 16 de junio de 2025

Comienza una semana más y la capital andaluza cuenta con una gran variedad de planes culturales y de ocio. Estas son algunas de las propuestas para hoy lunes 16 de junio:

1 El vocalista y guitarrista del grupo islandes Kaleo, JJ Julius Kiko Huesca Concierto: Kaleo Icónica Sevilla Fest

El lunes 16 de junio de 2025 se celebrará un concierto de la banda Kaleo en la Plaza de España de Sevilla. La actuación de la formación islandesa está incluida dentro de la gira Mixed emotions Tour en la que presentarán las canciones de su nuevo trabajo discográfico titulado Mixed Emotions que salió a la venta el día 9 de mayo. El grupo formado en el año 2012 alcanzó la fama mundial con su canción Way Down We Go.

Concierto: Kaleo Dónde: Plaza de España

Dirección: avenida de Isabel la Católica, s/n.

Cuándo: lunes 16 de junio de 2025.

Horario: a las 22.30 horas

Precio: entre 30 y 55 euros

Entradas: online

2 'Arte y naturaleza' en CaixaForum j.m. serrano Exposición: 'Arte y naturaleza' CaixaForum

CaixaForum Sevilla ha abierto sus puertas a una nueva experiencia que invita al público a explorar cómo el arte ha representado, interpretado y dialogado con la naturaleza a lo largo del tiempo. Estas pinturas capturan desde entornos salvajes hasta instalaciones contemporáneas que alertan sobre la fragilidad del planeta. En 'Arte y naturaleza' se podrá contemplar alrededor de 80 piezas de la colección del Musée National d'Art Moderne del Centre d'Art Georges Pompidou.

Exposición: 'Arte y naturaleza' Fecha: Hasta el 7 de septiembre.

Horario: Todos los días, de 10 a 20 horas

Lugar: López Pintado, s/n.

3 Cartel de las galas de danza Onsevilla Danza: Galas de fin de curso Cartuja Center

Entre el domingo 15 y el domingo 29 de junio de 2025 se desarrollarán las galas de fin del curso 2024-2025 de cinco academias de danza en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

Se presentarán los espectáculos de Arrebol (que celebra su primera gala), Studio de Danza Coppelia (con tres propuestas distintas), Così è la vita (Así es la vida) de la escuela de Mirko Vullo, Danzáurea por Sevilla Dance Center y The Grammys Night por On Dance Studios Sevilla.

Danza: Galas de fin de curso Fecha: lunes 16 de junio de 2025

Horario: a las 20 horas

Lugar: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Precio: entre 7 y 28 euros.

Entradas: online

4 Feria de Artesanía Creativa juan flores Artesanía: XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla' Fray Ceferino González

Hoy será el último día para disfrutar de la XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla'. El talento de los 38 talleres artesanales llenan de vida y color este emblemático enclave entre la Catedral y el Archivo de Indias. Estos puestos ofrecerán piezas de cerámica, textil, joyería, alfarería o carpintería.

Artesanía: XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla' Fecha: Hasta el 17 de junio.

Horario: Todos los días, de 10 a 14.30 horas y de 18 a 21 horas.

Lugar: Fray Ceferino González.

Más temas:

Ocio

Exposiciones

Conciertos

Sevilla