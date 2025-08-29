Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 29 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Último fin de semana de agosto y Sevilla se prepara para el comienzo de septiembre con una agenda cargada de planes de ocio y cultura.

1 Cartel del festival abc XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Jardín del Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla

Sevilla llena de música las noches de verano con la vigésima sexta edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar, un ciclo ya consolidado en la agenda cultural de la ciudad. El programa reúne 63 recitales, que se celebran de lunes a sábado, e integran 47 espectáculos distintos. Del total de las propuestas, 59 citas se enmarcan en alguno de los 19 ciclos temáticos de esta edición, que conmemoran a figuras esenciales de la historia de la música como Alessandro Scarlatti, Robert de Visée, Manuel García, Luis Leandro Mariani, Maurice Ravel, Georges Bizet, Erik Satie, Juanita Reina, Francisco Moreno Galván y Carlos Paredes, en el año de sus aniversarios.

Los recitales abarcan un amplio abanico de estilos y épocas, desde la música antigua hasta la contemporánea, pasando por el flamenco, el jazz, las músicas del mundo o el rock andaluz, con un espacio también para jóvenes intérpretes que dan a conocer su talento en un entorno privilegiado como los jardines del monumento. Uno de los conciertos destacados tiene lugar el viernes 29 de agosto dentro de los ciclos En torno al rock andaluz, Jóvenes talentos y Músicas de España. En esta ocasión, el Cuarteto Isbilya presenta el programa 'Éxitos del rock andaluz', una propuesta de raíz europea que revisita la herencia de uno de los movimientos musicales más significativos de Andalucía. Con esta programación, las Noches en los Jardines del Real Alcázar reafirman su vocación de ofrecer al público una experiencia cultural única en un espacio cargado de historia y patrimonio, que cada verano se convierte en escenario de encuentro entre tradición y modernidad.

XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Dónde: en el Jardín del Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba

Cuándo: 29 de agosto

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 7 euros

Entradas

2 Exposición del Bellas Artes con las obras de la Caridad Juan flores Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge la exposición temporal Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla, una muestra que reúne piezas pertenecientes a la iglesia de San Jorge y el Hospital de la Caridad, trasladadas mientras se desarrollan las obras de rehabilitación del monumento. La exposición incluye un conjunto de gran valor artístico y devocional, con destacadas pinturas de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal, así como esculturas de Pedro Roldán y Pedro Duque Cornejo, maestros fundamentales del Barroco sevillano. Con esta iniciativa, el Museo de Bellas Artes permite al público disfrutar de un recorrido único por el patrimonio de la Hermandad de la Santa Caridad, mostrando obras clave que habitualmente se encuentran en su sede histórica.

Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: plaza del Museo, 9

Cuándo: hasta el domingo 7 de junio de 2026

Horario: de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos abiertos de 9 a 15 horas. Del 1 al 31 de agosto de 9 a 15 horas

Precio: entrada gratuita

3 Muestra de la exposición caac Louise Bourgeois. La memoria y el deseo CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) presenta la exposición temporal Louise Bourgeois. La memoria y el deseo, que se puede visitar hasta el domingo 16 de noviembre en el Refectorio de la zona monumental de la Cartuja de Sevilla. Comisariada por Bosco Gallardo Quirós, la muestra exhibe la pieza 'Celda' (arco de histeria), creada por la artista Louise Bourgeois (1911-2010) en los años noventa y perteneciente a los fondos del CAAC. Con esta propuesta, el centro sevillano acerca al público la obra de una de las creadoras más influyentes del arte contemporáneo internacional, cuya producción explora la memoria, el cuerpo, el inconsciente y el deseo.

Louise Bourgeois. La memoria y el deseo Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: hasta el domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: de martes a sábado de 11 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 15:30 horas.

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición