Qué hacer en Sevilla hoy, martes 26 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Continúa en Sevilla la última semana de agosto y los planes no cesan en la capital andaluza. Estas son algunas de las actividades más destacadas previstas para hoy martes 26 de agosto de 2025:

1 Exposición Interior Berlangao CaixaForum Sevilla

Entre el miércoles 9 de julio y el domingo 2 de noviembre de 2025 se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010).

Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.

Exposición Interior Berlangao Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: calle López Pintado s/n.

Cuándo: hasta el 2 de noviembre de 2025.

Horario: de 11 a 22 horas.

Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.

Entradas: online

2 Exposición: Arte y misericordia del Museo de Bellas Artes de Sevilla Museo de Bellas Artes de Sevilla

El martes 1 de julio de 2025 se inaugurará la exposición temporal «Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla» en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Se trata de una muestra en la que se exhibirán obras pertenecientes a la iglesia de San Jorge y el Hospital de la Caridad durante el tiempo que se realizan las obras de rehabilitación del monumento. Incluye destacadas pinturas de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal así como esculturas de Pedro Roldán y Pedro Duque Cornejo.

«Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla» en el Museo de Bellas Artes de Sevilla Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Dirección: plaza del Museo, 9.

Cuándo: del martes 1 de julio de 2025 al domingo 7 de junio de 2026. Inauguración el martes 1 de julio a las 10 horas (abierta al público por la tarde). Cerrada los festivos 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero y 1 de mayo.

Horario: de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos abiertos de 9 a 15 horas. Del 1 al 31 de agosto de 9 a 15 horas.

Precio: entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y miembros del ICOM, resto de países entrada a 1,5 euros.

3 Temporada 2025 en Isla Mágica Isla de La Cartuja de Sevilla

El sábado 5 de abril dió comienzo la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, que terminará el domingo 2 de noviembre de 2025. De forma paralela y a partir del sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre se podrá visitar también el parque acuático Agua Mágica, que estará abierto todos los días los meses de julio y agosto. Además de la visita al parque está disponible la posibilidad de viajar en Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que sube hasta ciento cincuenta metros en altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Temporada 2025 en Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: del sábado 5 de abril al domingo 2 de noviembre de 2025. Agua Mágica del sábado 31 de mayo al domingo 28 de septiembre de 2025.

Horario: distintos horarios y días de apertura, consultar por meses: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

· Agua Mágica: de 11:30 a 20 horas.

· Nao Vigía: dependiendo de la climatología.

Precio:

· Isla Mágica día completo: entrada general 39,90 euros, infantil/sénior 28,90 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 20 euros (anticipadas 24,90, 20 y 16 euros respectivamente).

· Isla Mágica tarde: entrada general 25 euros, infantil/sénior 18 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 13 euros (anticipadas 24, 17 y 12 euros respectivamente).

· Isla Mágica + Agua Mágica día completo: entrada general 52,80 euros, infantil/sénior 41,80 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 32,90 euros (anticipadas desde 29, 24,90 y 23,90 euros respectivamente).

· Isla Mágica noche: entradas 12 euros.

· Nao Vigía: entradas 14,90 euros (sin entrada a Isla Mágica), anticipadas 9,90 euros, nacidos o residentes en Sevilla 8 euros y pack de 3 entradas 27 euros.

Entradas: a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

· Nao Vigía: entradas a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

Más temas:

Exposiciones

Teatro

Conciertos

Ocio

Sevilla