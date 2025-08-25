Qué hacer en Sevilla hoy, lunes 25 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Entramos en la última semana de agosto y la agenda sevillana continúa llena de planes para el disfrute de los interesados. A continuación te contamos algunas propuestas para hoy, lunes 25 de agosto de 2025:

1 Veranillos del Alamillo Parque del Alamillo

El sábado 5 de julio de 2025 comenzará una nueva edición de los Veranillos del Alamillo en el parque del Alamillo de Sevilla. La programación de la vigésima cuarta edición del ciclo de actividades estivales será variada como es habitual. Incluirá proyecciones en el cine de verano, actuaciones de copla y flamenco, magia, un bingo musical, diferentes propuestas infantiles (talleres, paddle surf y kayak), recreación histórica y la «Noche de brujas» inaugural.

Veranillos del Alamillo Dónde: Parque del Alamillo

Cuándo: hasta el 31 de agosto

Horario: a las 21:30 horas

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo, excepto en los talleres y las actividades de piragua y paddle surf gratuitas con reserva

2 Cine de verano Asómate al patio Diputación de Sevilla

Del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025 se desarrollará la vigésima novena edición del cine de verano 'Asómate al patio'. Un año más la programación estará compuesta por setenta y cinco proyecciones de largometrajes de procedencia nacional (cada semana habrá dos o tres películas españolas) e internacional. Esta edición destacará por la presencia de documentales como el que abrirá el ciclo: «Atín Aya: retrato del silencio» de Hugo Cabezas y Alberto Rodríguez

Cine de verano Asómate al patio Dónde: Diputación de Sevilla.

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025..

Horario: a las 22:15 horas (apertura de puertas a las 21:15 horas). A partir del sábado 16 de agosto a las 22 horas.

Precio: 4.50 euros

Entradas: online

3 Temporada 2025 en Isla Mágica Isla de La Cartuja de Sevilla

Continúa la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, que terminará el domingo 2 de noviembre de 2025. De forma paralela y a partir del sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre se podrá visitar también el parque acuático Agua Mágica, que estará abierto todos los días los meses de julio y agosto. Además de la visita al parque está disponible la posibilidad de viajar en Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que sube hasta ciento cincuenta metros en altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Temporada 2025 en Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Agua Mágica hasta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Horario: distintos horarios y días de apertura, consultar por meses. Agua Mágica: de 11:30 a 20 horas.

Precio:

Isla Mágica día completo: entrada general 39,90 euros, infantil/sénior 28,90 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 20 euros (anticipadas 24,90, 20 y 16 euros respectivamente).

· Isla Mágica tarde: entrada general 25 euros, infantil/sénior 18 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 13 euros (anticipadas 24, 17 y 12 euros respectivamente).

· Isla Mágica + Agua Mágica día completo: entrada general 52,80 euros, infantil/sénior 41,80 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 32,90 euros (anticipadas desde 29, 24,90 y 23,90 euros respectivamente).

· Isla Mágica noche: entradas 12 euros.

· Nao Vigía: entradas 14,90 euros (sin entrada a Isla Mágica), anticipadas 9,90 euros, nacidos o residentes en Sevilla 8 euros y pack de 3 entradas 27 euros.

Entradas: a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

4 Exposición Interior Berlanga CaixaForum Sevilla

Hasta el domingo 2 de noviembre de 2025 se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010).

Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.

Exposición Interior Berlangao Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: calle López Pintado s/n.

Cuándo: hasta el 2 de noviembre de 2025.

Horario: de 11 a 22 horas.

Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.

Entradas: online