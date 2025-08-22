Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 22 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Comienza un nuevo fin de semana en la capital hispalense, con las temperaturas en descenso siguen los planes de ocio para todos los públicos y gustos. A continuación te contamos algunas propuestas para hoy, viernes 22 de agosto de 2025:

1 Partido Betis- Alavés abc Real Betis-Alavés Estadio de la Cartuja

Hoy, viernes 22 de agosto de 2025 el Real Betis Balompié se enfrentará con el Deportivo Alavés en el partido de la segunda jornada de la liga de primera división (LaLiga EA Sports) en el estadio de la Cartuja.

El equipo vasco venció en su campo al Levante por dos goles a uno en la primera jornada. Los béticos empataron fuera de casa a un gol con el Elche. El Alavés se encuentra clasificado en la sexta posición con 3 puntos, mientras que el Betis ocupa la décima plaza con 1 punto

Real Betis-Alavés Dónde:Estadio de la Cartuja.

Dirección: Sector Norte de la Isla de la Cartuja

Cuándo: viernes 22 de octubre

Horario: a las 21:30 horas

Precios: entre 24 y 72 euros.

Entradas: online

2 Exposición: 'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol de Sevilla, que tiene su sede principal en la plaza de San Francisco, es una buena opción para disfrutar del arte a lo largo de este mes de agosto. El arte aparece como un refugio ante el sopor veraniego, con esta muestra que se compone de un centenar de piezas que pertenecen a la colección Abelló. Una exposición en el que el nexo común de las piezas es la relación del arte con la naturaleza.

'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Dónde: Fundación Cajasol

Dirección: Plaza San Francisco, 1

Cuándo: Hasta el 7 de septiembre 2025

Precio: gratuito

3 Cine de verano Asómate al patio Diputación de Sevilla

Del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025 se desarrollará la vigésima novena edición del cine de verano 'Asómate al patio'. Un año más la programación estará compuesta por setenta y cinco proyecciones de largometrajes de procedencia nacional (cada semana habrá dos o tres películas españolas) e internacional. Esta edición destacará por la presencia de documentales como el que abrirá el ciclo: «Atín Aya: retrato del silencio» de Hugo Cabezas y Alberto Rodríguez

Cine de verano Asómate al patio Dónde: Diputación de Sevilla.

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025..

Horario: a las 22:15 horas (apertura de puertas a las 21:15 horas). A partir del sábado 16 de agosto a las 22 horas.

Precio: 4.50 euros

Entradas: online

4 Exposición Interior Berlanga CaixaForum Sevilla

Hasta el domingo 2 de noviembre de 2025 se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010).

Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.

Exposición Interior Berlangao Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: calle López Pintado s/n.

Cuándo: hasta el 2 de noviembre de 2025.

Horario: de 11 a 22 horas.

Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.

Entradas: online

