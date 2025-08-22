Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 22 de agosto de 2025
Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense
Comienza un nuevo fin de semana en la capital hispalense, con las temperaturas en descenso siguen los planes de ocio para todos los públicos y gustos. A continuación te contamos algunas propuestas para hoy, viernes 22 de agosto de 2025:
1
Real Betis-Alavés
Estadio de la Cartuja
Hoy, viernes 22 de agosto de 2025 el Real Betis Balompié se enfrentará con el Deportivo Alavés en el partido de la segunda jornada de la liga de primera división (LaLiga EA Sports) en el estadio de la Cartuja.
El equipo vasco venció en su campo al Levante por dos goles a uno en la primera jornada. Los béticos empataron fuera de casa a un gol con el Elche. El Alavés se encuentra clasificado en la sexta posición con 3 puntos, mientras que el Betis ocupa la décima plaza con 1 punto
Real Betis-Alavés
-
Dónde:Estadio de la Cartuja.
-
Dirección: Sector Norte de la Isla de la Cartuja
-
Cuándo: viernes 22 de octubre
-
Horario: a las 21:30 horas
-
Precios: entre 24 y 72 euros.
-
Entradas: online
2
Exposición: 'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló'
Fundación Cajasol
La Fundación Cajasol de Sevilla, que tiene su sede principal en la plaza de San Francisco, es una buena opción para disfrutar del arte a lo largo de este mes de agosto. El arte aparece como un refugio ante el sopor veraniego, con esta muestra que se compone de un centenar de piezas que pertenecen a la colección Abelló. Una exposición en el que el nexo común de las piezas es la relación del arte con la naturaleza.
'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló'
-
Dónde: Fundación Cajasol
-
Dirección: Plaza San Francisco, 1
-
Cuándo: Hasta el 7 de septiembre 2025
-
Precio: gratuito
3
Cine de verano Asómate al patio
Diputación de Sevilla
Del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025 se desarrollará la vigésima novena edición del cine de verano 'Asómate al patio'. Un año más la programación estará compuesta por setenta y cinco proyecciones de largometrajes de procedencia nacional (cada semana habrá dos o tres películas españolas) e internacional. Esta edición destacará por la presencia de documentales como el que abrirá el ciclo: «Atín Aya: retrato del silencio» de Hugo Cabezas y Alberto Rodríguez
Cine de verano Asómate al patio
-
Dónde: Diputación de Sevilla.
-
Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32
-
Cuándo: del miércoles 25 de junio al domingo 7 de septiembre de 2025..
-
Horario: a las 22:15 horas (apertura de puertas a las 21:15 horas). A partir del sábado 16 de agosto a las 22 horas.
-
Precio: 4.50 euros
-
Entradas: online
4
Exposición Interior Berlanga
CaixaForum Sevilla
Hasta el domingo 2 de noviembre de 2025 se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010).
Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.
Exposición Interior Berlangao
-
Dónde: CaixaForum Sevilla
-
Dirección: calle López Pintado s/n.
-
Cuándo: hasta el 2 de noviembre de 2025.
-
Horario: de 11 a 22 horas.
-
Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.
-
Entradas: online
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete