Qué hacer en Sevilla hoy, martes 19 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Ya en la tercera semana del mes de agosto siguen los planes de ocio en la capital sevillana. A continuación te contamos algunas propuestas para hoy, martes 19 de agosto de 2025:

1 Cartel del festival abc XXVI Noches en los Jardines del Alcázar 2025 Reales Alcázares de Sevilla

No hace falta mucho más que un tañido de laúd o un piano flotando entre los estanques para que este enclave Patrimonio de la Humanidad recupere su aliento de siglos. La vigésima sexta edición del ciclo —casi una tradición estival, casi un rito— llega con 63 conciertos únicos que se desplegarán, como una ofrenda, de lunes a sábado durante tres meses. En total, 47 espectáculos diferentes, con repertorios que cruzan el tiempo y las geografías, entre la raíz y la vanguardia, entre el flamenco y el barroco, el fado y la chanson. Pero este verano no será uno cualquiera. El Real Alcázar se convertirá en un escenario de homenajes, una suerte de palacio de espejos donde resonarán los ecos de quienes han tallado la historia de la música. Serán 59 recitales los que se inscriban en los 19 ciclos temáticos diseñados para esta edición, muchos de ellos nacidos para conmemorar aniversarios históricos. La ciudad se rendirá al genio de Alessandro Scarlatti y Robert de Visée, viajará al París de Maurice Ravel y Erik Satie, al drama lírico de Georges Bizet, y se asomará al mundo lírico de Manuel García o Luis Leandro Mariani. También habrá hueco para lo nuestro, para el arte con acento andaluz. La copla revivirá en la voz imaginada de Juanita Reina, el compromiso poético de Francisco Moreno Galván se hará canción, y la guitarra portuguesa de Carlos Paredes bordará la nostalgia en el aire cálido de septiembre.

XXVI Noches en los Jardines del Alcázar 2025 Dónde: en el Jardín del Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla.

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba

Cuándo: del jueves 26 de junio al sábado 20 de septiembre

Horario: a las 22:30 horas

Entradas

2 Temporada 2025 en Isla Mágica Isla de La Cartuja de Sevilla

Continúa la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, que terminará el domingo 2 de noviembre de 2025. De forma paralela y a partir del sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre se podrá visitar también el parque acuático Agua Mágica, que estará abierto todos los días los meses de julio y agosto. Además de la visita al parque está disponible la posibilidad de viajar en Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que sube hasta ciento cincuenta metros en altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Temporada 2025 en Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Agua Mágica hasta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Horario: distintos horarios y días de apertura, consultar por meses. Agua Mágica: de 11:30 a 20 horas.

Precio:

Isla Mágica día completo: entrada general 39,90 euros, infantil/sénior 28,90 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 20 euros (anticipadas 24,90, 20 y 16 euros respectivamente).

· Isla Mágica tarde: entrada general 25 euros, infantil/sénior 18 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 13 euros (anticipadas 24, 17 y 12 euros respectivamente).

· Isla Mágica + Agua Mágica día completo: entrada general 52,80 euros, infantil/sénior 41,80 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 32,90 euros (anticipadas desde 29, 24,90 y 23,90 euros respectivamente).

· Isla Mágica noche: entradas 12 euros.

· Nao Vigía: entradas 14,90 euros (sin entrada a Isla Mágica), anticipadas 9,90 euros, nacidos o residentes en Sevilla 8 euros y pack de 3 entradas 27 euros.

Entradas: a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

3 Exposición Interior Berlanga CaixaForum Sevilla

Hasta el domingo 2 de noviembre de 2025 se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010).

Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.

Exposición Interior Berlangao Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: calle López Pintado s/n.

Cuándo: hasta el 2 de noviembre de 2025.

Horario: de 11 a 22 horas.

Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.

Entradas: online

4 Ciclo de Jazz ABC Ciclo de Jazz CAAC Sevilla

Entre el martes 2 de julio y el martes 20 de agosto de 2025 se celebrarán los conciertos de la nueva edición del ciclo estival «Jazz en el CAAC» en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla. Un año más la programación estará compuesta por ocho recitales repartidos entre los meses de julio (cinco) y agosto (tres).

Todos los martes por la noche se desarrollarán las actuaciones de músicos nacionales e internacionales. El ciclo está organizado por la Asociación Sevillana de Jazz (Assejazz) con la colaboración del CAAC y la AIE Sociedad de Artistas.

Hoy será la última oportunidad de disfrutar de este ciclo, a las 22 horas, el espectáculo Sara Dowling compuesto Sara Dowling (voz), Juan Galiardo (piano), Dario Di Lecce (contrabajo) y Raj Jayaweera (batería) pondrá el broche final a esta edición.

Ciclo de Jazz Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n

Cuándo: martes 19 de agosto

Horario: a las 22 horas

Precio: entradas 10 euros, socios Assejazz 4 euros. Entrada gratuita para menores de 12 años.

Entradas: online

