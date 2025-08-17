Qué hacer en Sevilla hoy, domingo 17 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Inmersos en una ola de calor a la que no se le ve el final, te contamos algunos planes de ocio y cultura fresquitos que ha preparado la capital hispalense para esta jornada calurosa de sábado:

1 Atracción del parque temático isla mágica Isla Mágica

La aventura y la diversión regresan a Sevilla con la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el popular parque temático que este año estará abierto hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Además, desde el sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre, los visitantes podrán disfrutar del refrescante parque acuático Agua Mágica, que permanecerá abierto todos los días durante los meses de julio y agosto, ideal para combatir el calor sevillano. Para quienes buscan nuevas perspectivas, Isla Mágica ofrece la experiencia única de subir en el Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que alcanza hasta 150 metros de altura, desde donde se pueden contemplar impresionantes vistas panorámicas de Sevilla y sus alrededores. Una temporada llena de emoción, diversión para toda la familia y momentos inolvidables, perfecta para disfrutar del ocio y la naturaleza en el corazón de la ciudad.

Isla Mágica Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n

Cuándo: hasta el domingo 2 de noviembre de 2025

Precio: entrada general 39,90 euros

Entradas

2 Atracción del parque Guadalpark Guadalpark

El calor no se va... ¡y Guadalpark tampoco! Hasta el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, el parque acuático de Sevilla presenta una nueva temporada cargada de chapuzones, adrenalina y diversión para todas las edades. Con atracciones para los más pequeños, para quienes buscan relajarse y también para los amantes de la emoción fuerte, Guadalpark lo tiene todo. Desde el Mini Park infantil hasta la piscina de olas, las pistas blandas o el jacuzzi, pasando por clásicos de vértigo como el Mamut, Kamikaze, la tirolina o el misterioso Black Hole. Eso sí, ¡ojo con las medidas! Algunas atracciones tienen requisitos de estatura o peso mínimo y máximo para garantizar la seguridad de todos los visitantes. El parque cuenta también con servicios pensados para disfrutar sin preocupaciones: alquiler de flotadores, consignas para guardar pertenencias, zona de restauración, tienda de recuerdos... y muchas sombras donde recuperar fuerzas.

Guadalpark Dónde: parque Guadalpark

Dirección: avenida del Deporte, 8

Horario: de lunes a domingo de 12 a 20 horas

Precio: entradas 26,50 euros

Entradas

3 Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge la exposición temporal 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla', una muestra que permitirá disfrutar de algunas de las obras más emblemáticas de este histórico centro benéfico durante las obras de rehabilitación de su monumento. La exposición reúne pinturas y esculturas procedentes de la iglesia de San Jorge y del Hospital de la Caridad, incluyendo destacados trabajos de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal, así como esculturas de Pedro Roldán y Pedro Duque Cornejo. Con esta iniciativa, los visitantes podrán acercarse al rico patrimonio artístico y religioso de Sevilla, contemplando piezas que reflejan la espiritualidad, la devoción y la maestría de algunos de los grandes artistas barrocos de la ciudad, mientras se preserva y rehabilita su lugar de origen. La muestra estará abierta al público durante el período de restauración del monumento, ofreciendo una oportunidad única de contemplar estas obras en un entorno museístico.

Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: plaza del Museo, 9

Cuándo: hasta el domingo 7 de junio de 2026

Horario: del 1 al 31 de agosto de 9 a 15 horas

Precio: entrada gratuita

4 Exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' en CaixaForum Sevilla RAÚL DOBLADO 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' CaixaForum Sevilla

Hasta el 2 de noviembre, CaixaForum acogerá una exposición dedicada a una de las figuras más destacadas del cine español: Luis García Berlanga. La muestra propone un recorrido íntimo por la vida y obra del director valenciano, alejándose del foco habitual para adentrarse en su faceta más personal.

A través de materiales como fotografías, cartas, objetos cotidianos, guiones originales y escenas de sus películas, la exhibición revela detalles poco conocidos del universo berlanguiano. Más allá de su trabajo como cineasta, se dibuja el perfil de un hombre marcado por su tiempo, cuya mirada convirtió las limitaciones impuestas por la censura en herramientas para construir un cine cargado de sátira, humanidad y crítica social.

'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' Fecha: hasta el 2 de noviembre.

Horario: de 10 a 22 horas.

Lugar: calle López Pintado.

5 Muestra de la exposición María Guerra Kader Attia. El paraíso perdido CAAC

El Claustrón Norte del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla acoge la exposición temporal 'Kader Attia. El paraíso perdido', que permanecerá abierta al público hasta el domingo 18 de enero de 2026. Se trata de una muestra individual del artista multidisciplinar francés de origen argelino Kader Attia, nacido en Dugny en diciembre de 1970, que reúne una selección de sus obras más representativas. La exhibición ha sido comisariada por Jimena Blázquez, y ofrece al público la oportunidad de adentrarse en el universo creativo de Attia, caracterizado por explorar temas como la memoria, la identidad y los efectos del colonialismo a través de distintas disciplinas artísticas. Con esta exposición, el CAAC refuerza su compromiso con la difusión del arte contemporáneo internacional, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que combina reflexión y estética en un espacio histórico de Sevilla

Kader Attia. El paraíso perdido Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: hasta el domingo 18 de enero de 2026

Horario: de martes a sábado de 11 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15:30 horas

Precio: entradas 1,80 euros

6 Cartel de la exposición rfas Otra taxonomía de las nubes Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla acoge, hasta el 12 de octubre, Otra taxonomía de las nubes, un ambicioso proyecto expositivo del artista Dionisio González que representa el cierre de una década de investigación en torno a uno de los conceptos más poéticos y tecnológicos de nuestro tiempo: la nube. La muestra, de acceso gratuito, se exhibe en la Nave de Fundición de este espacio patrimonial, que el Ayuntamiento consolida como centro de producción artística, pensamiento crítico y creación contemporánea. A través de cerca de 70 piezas —fotografías, hologramas, composiciones digitales, escultura e instalación— la propuesta invita a reflexionar sobre el universo de la nube desde múltiples perspectivas: su dimensión atmosférica, su carga simbólica y su papel actual como infraestructura digital. «No solo busca representar, sino generar pensamiento a partir de las formas, los datos y su inestabilidad constante», afirma el autor.

Otra taxonomía de las nubes Dónde: Real Fábrica de Artillería

Dirección: avenida de Eduardo Dato, 58

Cuándo: hasta el domingo 12 de octubre

Horario: de lunes a sábados de 11 a 20 horas y domingos y festivos de 10 a 14 horas

Precio: entrada gratuita

7 Alimentación de tiburones en el Acuario de Sevilla abc Acuario de Sevilla Muelle de las Delicias

El Acuario de Sevilla, inaugurado en septiembre de 2014, permanece abierto todos los días de la semana y ofrece a sus visitantes un recorrido fascinante por los ecosistemas acuáticos del planeta. Con siete mil ejemplares de cuatrocientas especies distintas repartidos en treinta tanques expositivos, el acuario permite descubrir desde peces y crustáceos hasta impresionantes depredadores marinos. El Oceanario, el tanque más grande, alcanza nueve metros de profundidad y contiene dos millones de litros de agua, ofreciendo una experiencia única de inmersión. El recorrido se organiza en cinco zonas temáticas —Guadalquivir, Atlántico, Amazonia, Pacífico e Indo-Pacífico— que recrean la expedición de Fernando de Magallanes, la primera vuelta al mundo, que partió desde el río Guadalquivir en 1519, combinando educación, historia y entretenimiento en un espacio pensado para todas las edades. Una visita imprescindible para quienes quieran sumergirse en los océanos sin salir de Sevilla.

Acuario de Sevilla Dónde: Área Sur del Muelle de las Delicias

Horario: de lunes a viernes de 10 a 19 horas y sábados y domingos de 10 a 20 horas

Precio: entrada adultos 18 euros

Entradas

