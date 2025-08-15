Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 15 de agosto de 2025
Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense
La jornada del 15 de agosto está protagonizada por la patrona de la capital, la Virgen de los Reyes. A lo largo del día muchos eventos culturales giran en torno a ella, al mismo tiempo que se programan otos. Te detallamos a continuación:
1
Procesión de la Virgen de los Reyes
recorrido con salida por la Puerta de los Palos, calle Placentines, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada por la Puerta de los Palos.
La mañana del 15 de agosto es una de las más esperadas del año, pues se celebra el día de la patrona, la Virgen de los Reyes. A esta cita acuden miles de personas. Es una devoción puramente sevillana, aunque ha traspasado fronteras a lo largo de los siglos y no solo de España.
En cuanto a la procesión, a las 5 horas de la mañana se abrirán las puerta de la Catedral, San Miguel y Bautismo, para celebrar las misas de los peregrinos a las 5, 5.30 y 6 horas de la mañana en el trascoro de la Seo ante la Virgen de los Reyes.
Al término, el Cabildo Catedral rezará los laudes mientras la procesión se preparara a iniciarse en torno a las 7.30 horas de la mañana con un cortejo iniciado por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, los carráncanos, más de 300 hermanos de la asociación, la sacramental del Sagrario, la coral Virgen de los Reyes, Cabildo Catedral y el paso de la Santísima Virgen, continuando con el arzobispo de Sevilla, obispos auxiliares y deán, la Corporación Municipal, Consejo de Cofradías y el Ejército.
Cuando el reloj de la Giralda marque las ocho en punto de la mañana, la Virgen de los Reyes cruzará el dintel de la Puerta de Palos: será el instante de pedir tres deseos. Repicarán las campanas y sonará el himno nacional. Aquí puedes conocer el horario e itinerario de la procesión.
Procesión Virgen de los Reyes
-
Dónde: recorrido con salida por la Puerta de los Palos, calle Placentines, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada por la Puerta de los Palos
-
Cuándo: viernes 15 de agosto de 2025
-
Horario: a partir de las 7:30 horas (comienzo de la procesión), a las 8 horas (salida de la Virgen); acaba a las 9:45 horas (horarios aproximados)
-
Precio: gratuito
2
Cine de verano: Cazafantasmas. El Imperio Helado
Parque del Alamillo
Continúa la programación de Veranillos en el Alamillo. Esta noche el parque sevillano se convertirá en una sala de cine bajo las estrellas donde se proyectará la película 'Cazafantasmas. El imperio Helado'.
La última entrega de la saga 'Cazafantasmas', ambientada en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, cuenta la historia de la familia Spengler con un nuevo grupo de Cazafantasmas.
Entre su elenco destaca Paul Rudd, Mckenna Grace y Finn Wolfhard, entre otros, que ofrecerán a los espectadores durante 115 minutos risas, fantasmas y mucha diversión.
Cine de verano en Veranillos en el Alamillo
-
Dónde: parque del Alamillo
-
Dirección: Pradera del Kiosco El Naranjal
-
Cuándo: viernes 15 de agosto
-
Horario: a las 21,30 horas
-
Precio: gratuito
3
Guadalpark
El calor no se va... ¡y Guadalpark tampoco! Hasta el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, el parque acuático de Sevilla presenta una nueva temporada cargada de chapuzones, adrenalina y diversión para todas las edades. Con atracciones para los más pequeños, para quienes buscan relajarse y también para los amantes de la emoción fuerte, Guadalpark lo tiene todo. Desde el Mini Park infantil hasta la piscina de olas, las pistas blandas o el jacuzzi, pasando por clásicos de vértigo como el Mamut, Kamikaze, la tirolina o el misterioso Black Hole. Eso sí, ¡ojo con las medidas! Algunas atracciones tienen requisitos de estatura o peso mínimo y máximo para garantizar la seguridad de todos los visitantes. El parque cuenta también con servicios pensados para disfrutar sin preocupaciones: alquiler de flotadores, consignas para guardar pertenencias, zona de restauración, tienda de recuerdos... y muchas sombras donde recuperar fuerzas.
Guadalpark
-
Dónde: parque Guadalpark
-
Dirección: avenida del Deporte, 8
-
Horario: de lunes a domingo de 12 a 20 horas
-
Precio: entradas 26,50 euros
-
