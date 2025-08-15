Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 15 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

La jornada del 15 de agosto está protagonizada por la patrona de la capital, la Virgen de los Reyes. A lo largo del día muchos eventos culturales giran en torno a ella, al mismo tiempo que se programan otos. Te detallamos a continuación:

1 Imagen de archivo de la Virgen de los Reyes abc Procesión de la Virgen de los Reyes recorrido con salida por la Puerta de los Palos, calle Placentines, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada por la Puerta de los Palos.

La mañana del 15 de agosto es una de las más esperadas del año, pues se celebra el día de la patrona, la Virgen de los Reyes. A esta cita acuden miles de personas. Es una devoción puramente sevillana, aunque ha traspasado fronteras a lo largo de los siglos y no solo de España.

En cuanto a la procesión, a las 5 horas de la mañana se abrirán las puerta de la Catedral, San Miguel y Bautismo, para celebrar las misas de los peregrinos a las 5, 5.30 y 6 horas de la mañana en el trascoro de la Seo ante la Virgen de los Reyes.

Al término, el Cabildo Catedral rezará los laudes mientras la procesión se preparara a iniciarse en torno a las 7.30 horas de la mañana con un cortejo iniciado por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, los carráncanos, más de 300 hermanos de la asociación, la sacramental del Sagrario, la coral Virgen de los Reyes, Cabildo Catedral y el paso de la Santísima Virgen, continuando con el arzobispo de Sevilla, obispos auxiliares y deán, la Corporación Municipal, Consejo de Cofradías y el Ejército.

Cuando el reloj de la Giralda marque las ocho en punto de la mañana, la Virgen de los Reyes cruzará el dintel de la Puerta de Palos: será el instante de pedir tres deseos. Repicarán las campanas y sonará el himno nacional. Aquí puedes conocer el horario e itinerario de la procesión.

Procesión Virgen de los Reyes Dónde: recorrido con salida por la Puerta de los Palos, calle Placentines, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada por la Puerta de los Palos

Cuándo: viernes 15 de agosto de 2025

Horario: a partir de las 7:30 horas (comienzo de la procesión), a las 8 horas (salida de la Virgen); acaba a las 9:45 horas (horarios aproximados)

Precio: gratuito

2 Fotograna de 'Cazafantasmas. El imperio Helado' filmaffinity Cine de verano: Cazafantasmas. El Imperio Helado Parque del Alamillo

Continúa la programación de Veranillos en el Alamillo. Esta noche el parque sevillano se convertirá en una sala de cine bajo las estrellas donde se proyectará la película 'Cazafantasmas. El imperio Helado'.

La última entrega de la saga 'Cazafantasmas', ambientada en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, cuenta la historia de la familia Spengler con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

Entre su elenco destaca Paul Rudd, Mckenna Grace y Finn Wolfhard, entre otros, que ofrecerán a los espectadores durante 115 minutos risas, fantasmas y mucha diversión.

Cine de verano en Veranillos en el Alamillo Dónde: parque del Alamillo

Dirección: Pradera del Kiosco El Naranjal

Cuándo: viernes 15 de agosto

Horario: a las 21,30 horas

Precio: gratuito

3 Atracción del parque Guadalpark Guadalpark

El calor no se va... ¡y Guadalpark tampoco! Hasta el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, el parque acuático de Sevilla presenta una nueva temporada cargada de chapuzones, adrenalina y diversión para todas las edades. Con atracciones para los más pequeños, para quienes buscan relajarse y también para los amantes de la emoción fuerte, Guadalpark lo tiene todo. Desde el Mini Park infantil hasta la piscina de olas, las pistas blandas o el jacuzzi, pasando por clásicos de vértigo como el Mamut, Kamikaze, la tirolina o el misterioso Black Hole. Eso sí, ¡ojo con las medidas! Algunas atracciones tienen requisitos de estatura o peso mínimo y máximo para garantizar la seguridad de todos los visitantes. El parque cuenta también con servicios pensados para disfrutar sin preocupaciones: alquiler de flotadores, consignas para guardar pertenencias, zona de restauración, tienda de recuerdos... y muchas sombras donde recuperar fuerzas.

Guadalpark Dónde: parque Guadalpark

Dirección: avenida del Deporte, 8

Horario: de lunes a domingo de 12 a 20 horas

Precio: entradas 26,50 euros

