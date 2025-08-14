Qué hacer en Sevilla hoy, jueves 14 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Aún sin ver el final a esta ola de calor, Sevilla se adapta a las altas temperaturas con una agenda repleta de actividades de ocio y cultura. Te contamos algunas de ellas para la jornada de hoy, jueves 14 de agosto

1 Imagen Palacio Marqueses de la Algabal abc Noches de verano en Palacio Marqueses de la Algaba Palacio Marqueses de la Algaba

La décima edición de Noches de verano en Palacio Marqueses de la Algaba apuesta por ofrecer un amplio abanico de estilos que viajan en el espacio-tiempo. Desde el pasado 30 de junio este singular espacio está acogiendo distintos tipos de músicas con alma popular, tamziadas y enriquecidas por la personalidad de destacados artistas que pasan por el medievo, renacimiento y barroco.

Esta noche es el turno del duo Gautama del Campo Quartet, formado por el Saxofonista Gautama del Campo y el gutarrista Ezequiel Reina. A través de su música se puede viajar por las raíces del flamenco que se expande hacia nuevos horizontes.

Noches de verano en Palacio Marqueses de la Algaba Dónde: Palacio Marqueses de la Algaba

Dirección: plaza Calderón de la Barca, s/n (detrás del Mercado de la calle Feria)

Cuándo: jueves 14 de agosto

Horario: a las 21,30 horas, apertura de puertas a las 21,00 horas

Precio: entrada gratuita

Entradas: reserva de entradas por internet en sevilla.org (se activa cada lunes de la semana de celebración de los espectáculos) y en el Palacio de la Algaba sólo para mayores de 65 años acreditados. Recogida de entradas reservadas en el Palacio de la Algaba de lunes a jueves de 10 a 13:30 horas y de martes a jueves de 19:30 a 21 horas.

2 Temporada 2025 en Isla Mágica Isla de La Cartuja de Sevilla

Continúa la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, que terminará el domingo 2 de noviembre de 2025. De forma paralela y a partir del sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre se podrá visitar también el parque acuático Agua Mágica, que estará abierto todos los días los meses de julio y agosto. Además de la visita al parque está disponible la posibilidad de viajar en Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que sube hasta ciento cincuenta metros en altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Temporada 2025 en Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Agua Mágica hasta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Horario: distintos horarios y días de apertura, consultar por meses. Agua Mágica: de 11:30 a 20 horas.

Precio:

Isla Mágica día completo: entrada general 39,90 euros, infantil/sénior 28,90 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 20 euros (anticipadas 24,90, 20 y 16 euros respectivamente).

· Isla Mágica tarde: entrada general 25 euros, infantil/sénior 18 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 13 euros (anticipadas 24, 17 y 12 euros respectivamente).

· Isla Mágica + Agua Mágica día completo: entrada general 52,80 euros, infantil/sénior 41,80 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 32,90 euros (anticipadas desde 29, 24,90 y 23,90 euros respectivamente).

· Isla Mágica noche: entradas 12 euros.

· Nao Vigía: entradas 14,90 euros (sin entrada a Isla Mágica), anticipadas 9,90 euros, nacidos o residentes en Sevilla 8 euros y pack de 3 entradas 27 euros.

Entradas: a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

3 Imagen promocional acuario de sevilla Actividades en el Acuario de Sevilla Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla cuenta con una programación de actividades que complementa a la visita a sus instalaciones, dirigidas tanto al público adulto como al familiar.

Esta mañana es el turno de 'El lado oculto del acuario' donde se realiza un viaje al corazón del acuario en el que se encuentran las instalaciones técnicas necesarias para que los ecosistemas y todos los animales estén en unas condiciones inmejorables.

«Si quieres convertirte por un día en uno de nuestros biólogos solo tienes que pasarte al lado oculto del acuario», es la premisa de la que parte esta actividad.

El lado oculto del acuario Dónde: Acuario de Sevilla

Dirección: Área Sur del Muelle de las Delicias (avenida Santiago Montoto, s/n).

Cuándo: jueves 14 de agosto 2025.

Horario: 11,00 horas

Precio: entradas 30 euros.

Entradas: Reservas en el correo-e reservas@acuario y en el teléfono 955 940 310.