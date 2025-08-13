Qué hacer en Sevilla hoy, miercoles 13 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Un día más en la ola de calor que asola Andalucía de Este a Oeste, pero sin permitir que las altas temperaturas arruinen los planes para hacer en la ciudad. A continuación, te contamos algunas de las propuestas de ocio para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025:

1 Cartel del festival abc XXVI Noches en los Jardines del Alcázar 2025 Reales Alcázares de Sevilla

No hace falta mucho más que un tañido de laúd o un piano flotando entre los estanques para que este enclave Patrimonio de la Humanidad recupere su aliento de siglos. La vigésima sexta edición del ciclo —casi una tradición estival, casi un rito— llega con 63 conciertos únicos que se desplegarán, como una ofrenda, de lunes a sábado durante tres meses. En total, 47 espectáculos diferentes, con repertorios que cruzan el tiempo y las geografías, entre la raíz y la vanguardia, entre el flamenco y el barroco, el fado y la chanson. Pero este verano no será uno cualquiera. El Real Alcázar se convertirá en un escenario de homenajes, una suerte de palacio de espejos donde resonarán los ecos de quienes han tallado la historia de la música. Serán 59 recitales los que se inscriban en los 19 ciclos temáticos diseñados para esta edición.

Este martes a las 22.30 horas las músicas de raíz europea serán las protagonistas en el espectáculo: «Con los tallos en la tierra, raíces y evolución» con Graci Rodríguez.

XXVI Noches en los Jardines del Alcázar 2025 Dónde: en el Jardín del Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla.

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba

Cuándo: del jueves 26 de junio al sábado 20 de septiembre

Horario: a las 22:30 horas

Entradas

2 Temporada 2025 en Isla Mágica Isla de La Cartuja de Sevilla

Continúa la vigésima octava temporada de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, que terminará el domingo 2 de noviembre de 2025. De forma paralela y a partir del sábado 31 de mayo y hasta el domingo 28 de septiembre se podrá visitar también el parque acuático Agua Mágica, que estará abierto todos los días los meses de julio y agosto. Además de la visita al parque está disponible la posibilidad de viajar en Nao Vigía, un globo aerostático cautivo que sube hasta ciento cincuenta metros en altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Temporada 2025 en Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Agua Mágica hasta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Horario: distintos horarios y días de apertura, consultar por meses. Agua Mágica: de 11:30 a 20 horas.

Precio:

Isla Mágica día completo: entrada general 39,90 euros, infantil/sénior 28,90 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 20 euros (anticipadas 24,90, 20 y 16 euros respectivamente).

· Isla Mágica tarde: entrada general 25 euros, infantil/sénior 18 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 13 euros (anticipadas 24, 17 y 12 euros respectivamente).

· Isla Mágica + Agua Mágica día completo: entrada general 52,80 euros, infantil/sénior 41,80 euros (de 4 a 10 años y a partir de 60 años) y persona con discapacidad 32,90 euros (anticipadas desde 29, 24,90 y 23,90 euros respectivamente).

· Isla Mágica noche: entradas 12 euros.

· Nao Vigía: entradas 14,90 euros (sin entrada a Isla Mágica), anticipadas 9,90 euros, nacidos o residentes en Sevilla 8 euros y pack de 3 entradas 27 euros.

Entradas: a la venta en las taquillas de Isla Mágica y por internet en tiqets.com y islamagica.es.

3 Ciclo de Jazz CAAC Sevilla

Entre el martes 2 de julio y el martes 20 de agosto de 2025 se celebrarán los conciertos de la nueva edición del ciclo estival Jazz en el CAAC en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla. Un año más la programación estará compuesta por ocho recitales repartidos entre los meses de julio (cinco) y agosto (tres).

Todos los martes por la noche se desarrollarán las actuaciones de músicos nacionales e internacionales. El ciclo está organizado por la Asociación Sevillana de Jazz (Assejazz) con la colaboración del CAAC y la AIE Sociedad de Artistas.

Ciclo de Jazz Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: hasta el 20 de agosto de 2025.

Horario: 22 horas.

Precio: entradas 10 euros, socios Assejazz 4 euros. Entrada gratuita para menores de 12 años.

Entradas: online