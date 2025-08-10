Qué hacer en Sevilla hoy, domingo 10 de agosto de 2025
Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense
Último día del fin de semana en la capital, pero los planes de ocio y cultura no paran. A continuación te contamos los más destacados del día:
1
Candlelight en Sevilla
Hotel Alfono XIII
A las 18.30 horas, el quinteto de cuerdas Totem Ensemble, formado por músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), protagonizarán una experiencia musical íntima y envolvente ambientada por un centenar de velas. En esta ocasión, el repertorio girará en torno a los grandes éxitos de ABBA, con versiones para cuerdas de canciones como 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' o 'Waterloo', entre otros hits.
Dos horas más tarde, a las 20,30 horas, será el turno del Tributo a 'The Beatles'. El mismo quintento volverá, pero esta vez para interpretar los grandes temas del grupo británico como 'Let it Be', 'Yesterday' o 'Here Comes the Sun'. Ambos son conciertos independientes, es decir, es necesario adquirir la entrada para acceder a cada uno de ellos.
Candlelight en Sevilla
-
Dónde: Hotel Alfonso XIII
-
Dirección: calle San Fernando, 2
-
Cuándo: domingo 10 de agosto
-
Horario: Tributo a 'ABBA' a las 18,30 horas. Tributo a 'The Beatles' a las 20,30 horas
-
Precio: Tributo a 'ABBA' entre 22 y 38,50. Tributo a 'The Beatles', entre 23,50 y 38,50
-
Entradas: Tributo a 'ABBA' y Tributo a 'The Beatles'
2
Concierto: British Lion y Tony Moore
Sala Custom
La sala Custom, en la calle Metalurgia del polígono Calonge, acogerá la tarde de este domingo una visita estelar con el nuevo desembarco de Steve Harris, bajista y líder de la legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden, quien recala de nuevo en Sevilla con su grupo paralelo British Lion.
El veterano bajista hace escala de nuevo en Sevilla, para protagonizar un concierto como el que ya diese en esta misma sala el verano de 2024 también con British Lion; desafiando otra vez las vicisitudes implícitas en convocar a sus seguidores en la capital andaluza en pleno periodo vacacional.
Concierto: British Lion y Tony Moore
-
Dónde: Sala Custom
-
Dirección: calle Metalurgia. Polígono Calonge.
-
Cuándo: domingo 10 de agoso
-
Horario: apertura de puertas a las 19,00 horas
-
Precio: 33 euros
-
Entradas: Sala Custom
3
'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'
Museo de Bellas Artes de Sevilla
'Arte y Misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' pone en valor el rico patrimonio artístico de la Hermandad de la Santa Caridad, una de las instituciones más antiguas de Sevilla. Fundada en el siglo XV y reorganizada en el XVII por Miguel Mañara, la hermandad ha desempeñado un papel fundamental en la atención a los pobres y enfermos, así como en la sepultura de los más desfavorecidos.
La muestra reúne una selección de 17 obras procedentes del Hospital de la Caridad, con piezas de artistas de renombre del Barroco como Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán. A través de siete esculturas y diez pinturas, el visitante se adentrará en la historia de la hermandad y en su estrecha relación con el arte como vehículo de espiritualidad y compromiso social.
'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'
-
Fecha: hasta junio de 2026.
-
Horario: de martes a sábado, de 9 a 21; domingos y festivos, de 9 a 15 horas. Lunes cerrado.
-
Lugar: Plaza del Museo, 9.
