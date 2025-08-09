Qué hacer en Sevilla hoy, sábado 9 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Inmersos en una ola de calor a la que no se le ve el final, te contamos algunos planes de ocio y cultura que ha preparado la capital hispalense para esta jornada calurosa de sábado:

Ana Santisteban es una guitarrista de música clásica reconocida por su sensibilidad interpretativa. En esta edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar', la artista llevará su proyecto 'Leyendas y aromas', en el que acompañará cada pieza de una breve introducción en la que contextualiza tanto su origen como su significado emocional o histórico. Algunos de los temas que formarán parte de su repertorio son 'Junto al Generalife', 'Invocación y danza' y 'Sonata op.61', de Joaquín Rodrigo; 'Chaconne en R menor, de la partita BWV 1004', de Johann Sebastian Bach; o 'Koyumbaba', de Carlo Domeniconi.

Ana Santisteban Fecha y hora: 9 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Jardines del Real Alcázar.

Entradas: en este enlace.

2 Exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' en CaixaForum Sevilla RAÚL DOBLADO 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' CaixaForum Sevilla

Hasta el 2 de noviembre, CaixaForum acogerá una exposición dedicada a una de las figuras más destacadas del cine español: Luis García Berlanga. La muestra propone un recorrido íntimo por la vida y obra del director valenciano, alejándose del foco habitual para adentrarse en su faceta más personal.

A través de materiales como fotografías, cartas, objetos cotidianos, guiones originales y escenas de sus películas, la exhibición revela detalles poco conocidos del universo berlanguiano. Más allá de su trabajo como cineasta, se dibuja el perfil de un hombre marcado por su tiempo, cuya mirada convirtió las limitaciones impuestas por la censura en herramientas para construir un cine cargado de sátira, humanidad y crítica social.

'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' Fecha: hasta el 2 de noviembre.

Horario: de 10 a 22 horas.

Lugar: calle López Pintado.

3 Cartel de la película abc 'Lee Miller' Patio de la Diputación

Dentro del ciclo 'Asómate al patio' de la Diputación de Sevilla, se proyectará 'Lee Miller', la película que narra la intensa vida de una de las mujeres más icónicas del siglo XX: modelo, musa del surrealismo, fotógrafa de moda y reportera de guerra. Dirigida por Ellen Kuras y protagonizada por Kate Winslet, la cinta se adentra en el viaje vital y profesional de Miller, desde sus comienzos en el mundo de la moda hasta convertirse en una de las pocas mujeres corresponsales durante la Segunda Guerra Mundial. La película muestra cómo rompió barreras en un entorno dominado por hombres y refleja los horrores del conflicto bélico a través de su cámara. Más allá de su faceta artística, también retrata las heridas personales que marcaron su vida.

'Lee Miller' Fecha y hora: 9 de agosto a las 22.15 horas.

Lugar: Patio de la Diputación de Sevilla

Entradas: en este enlace.

