Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 8 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

En las puertas de un nuevo fin de semana, la capital hispalense prepara un aperitivo de planes de ocio y cultura como antesala a su fin de semana. Te los contamos a continuación:

1 Eternal Trio abc Eternal Trio Jardines del Real Alcázar

Formado por tres jóvenes músicos andaluces -Claudia Gallardo (violín), Alberto G. Pérez (viola) y Rosa G. Varela (violonchelo)-, esta formación nace de la pasión por la música de cámara, cultivada en el Conservatorio Superior de Sevilla «Manuel Castillo». Su nombre refleja su intención: convertir la música en un elemento eterno mediante adaptaciones de obras clásicas. Durante su actuación en el ciclo 'Noches en los Jardines del Alcázar', bajo el título 'Siempre Bach - Jóvenes talentos', interpretarán temas como una selección de variaciones Goldberg, 'Fugas para piano' adaptadas a trío, el 'Concierto de Brandenburgo nº 6' y el 'Concierto de Brandenburgo nº 3'.

Eternal Trio Fecha y hora: 8 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Jardines del Real Alcázar.

Entradas: en este enlace.

2 Dos de las actrices que protagonizan las visitas nocturnas teatralizadas al Alcázar de este año MANUEL OLMEDO Visitas teatralizadas al Real Alcázar Real Alcázar

Un año más, hasta finales de octubre, el Real Alcázar de Sevilla ofrece la oportunidad de asistir a sus visitas nocturnas teatralizadas, una propuesta en la que el patrimonio cobra vida a través del teatro. El tema de este 2025 es 'La boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal', que transportará al público a marzo de 1526. Todo ello, a través de un texto de Alfonso Zurro que interpretan los artistas del Teatro Clásico de Sevilla.

Cada representación dura aproximadamente 75 minutos, y el recorrido parte del Patio del León, adentrándose por espacios como la Sala de la Justicia, el Patio de la Montería, el Salón del Almirante, la Sala del Príncipe, la Capilla del Palacio Gótico y el Salón de los Tapices, entre otros.

Visitas teatralizadas al Real Alcázar Fecha y hora: 8 de agosto a las 21, 21.30, 22 y 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

3 Cartel de la película ABC 'Wonka' Parque del Alamillo

La película 'Wonka' se proyectará en el Kiosko El Naranjal del Parque del Alamillo, una propuesta que se enmarca dentro del ciclo 'Veranillos del Alamillo'. 'Wonka' es una precuela inspirada en el icónico personaje creado por Roald Dahl . La historia sigue los primeros pasos de un joven Willy Wonka antes de convertirse en el chocolatero que todos conocen. A través de su imaginación, perseverancia y talento, el inventor lucha por abrir su propia tienda de chocolates en una ciudad donde las grandes industrias del dulce dominan el mercado. La película muestra cómo Wonka desafía las normas establecidas, encuentra aliados y se enfrenta a obstáculos que pondrán a prueba sus sueños.

'Wonka' Fecha: 8 de agosto.

Hora: A las 21.30 horas.

Lugar: Kiosko El Naranjal, Parque del Alamillo.