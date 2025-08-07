Qué hacer en Sevilla hoy, jueves 7 de agosto de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Inmersos en la segunda ola de calor del verano, Sevilla se adapta a las elevadas temperaturas a través de sus planes de ocio y cultura. A continuación te contamos los planes más fresquitos:

1 XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Jardines del Alcázar

La programación juega con los periodos y estilos musicales que han acompañado a todas las etapas del Alcázar de Sevilla, en sus más de mil años de historia. Serán más de sesenta conciertos -hasta el 20 de septiembre, de martes a sábado- que descubrirán la música en momentos escogidos, desde las canciones y melodías medievales de las tres culturas que convivieron en la península ibérica, las músicas renacentistas y barrocas, el clasicismo y el romanticismo hasta los sonidos populares de rincones del mundo, raíz europea, el jazz, el pop, el flamenco…

XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Dónde: en el Jardín del Cenador de la Alcoba.

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba (Paseo Catalina de Ribera, junto a los Jardines de Murillo)

Cuándo: hasta el sábado 20 de septiembre de 2025.

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 7 euros.

Entradas: anticipadas a la venta por internet en bacantix.com

2 Cine de verano Asómate al patio Patio de Diputación

Cuando cae la noche y las temperaturas dan un poco de tregua a la capital hispalense, no hay mejor forma que hacerlo en el Patio de la Diputación donde se ha programado un cine de verano para toda la temporada estival. La película de este jueves es Maria Callas, con la actriz Angelina Jolie. Sinopsis: la tumultuosa, bella y trágica historia de la vida de la cantante de ópera más importante del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años setenta.

Cine de verano 'Asómate al patio' Dónde: Diputación de Sevilla.

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32.

Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre de 2025.

Horario: a las 22:15 horas

Precio: entradas 4,50 euros.

Entradas: a la venta en taquilla (a partir de las 21:30 horas) y por internet en patiodeladiputacion.com (desde 3 días antes de la proyección). Dispone de un ambigú con veladores.

3 Exposición: 'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol de Sevilla, que tiene su sede principal en la plaza de San Francisco, es una buena opción para disfrutar del arte a lo largo de este mes de agosto. El arte aparece como un refugio ante el sopor veraniego, con esta muestra que se compone de un centenar de piezas que pertenecen a la colección Abelló. Una exposición en el que el nexo común de las piezas es la relación del arte con la naturaleza.

'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Dónde: Fundación Cajasol

Dirección: Plaza San Francisco, 1

Cuándo: Hasta el 7 de septiembre 2025

Precio: gratuito