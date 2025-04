Qué hacer esta semana en Sevilla

Esta semana los sevillanos podrán disfrutar de todo tipo de eventos: desde exposiciones, conciertos o teatros... para hacer en familia, con amigos o en pareja. A pesar de que el tiempo puede no acompañar, no es motivo para no hacer algún plan divertido en la capital hispalense. Aquí algunas de nuestras propuestas.

1 Concierto: Silvia Pérez Cruz Cartuja Center de Sevilla

El jueves Silvia Pérez Cruz actuará en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. El concierto forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio llamado 'Toda la vida, un día' que salió a la venta en el mes de abril. La cantante y compositora estará acompañada en el escenario por Carlos Montfort (violín, percusión y coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta y coros) y Bori Albero (contrabajo y coros).

Concierto de Silvia Pérez Cruz Dónde: Cartuja Center CITE.

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9.

Cuándo: jueves 21 de septiembre.

Precios: entradas entre 33 y 50 euros.

Horarios: a las 21 horas.

Entradas: a la venta por internet en elcorteingles.es y cartujacenter.janto.es.

2 Live the Roof Sevilla: Ede Terraza del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento

Ede es una artista madrileña de 22 años, que a pesar de estar dando ahora sus primeros pasos como compositora e intérprete de canciones, lleva toda su vida formándose en diversos campos de las artes escénicas como la música, danza y arte drámatico… Comenzó su andadura musical hace unos años, subiendo alguna de sus canciones en Youtube y su talento y gran personalidad ha hecho que a día de hoy tenga una gran acogida de público. Este año se incorporó a la banda del artista Xoel López, con quien además sacó el single 'Alma de Oro' el pasado mes de febrero. Actualmente acaba de sacar su EP llamado 'Tranquila' grabado íntegramente en Estudio 1 y en el que podemos ver el inmenso talento que desprende a través de sus composiciones, su voz y la manera de interpretarlas.

Concierto de Ede en Live the Roof Dónde: Hotel Barceló Renacimiento.

Dirección: avenida Álvaro Alonso Barba, s/n.

Cuándo: jueves 21 de septiembre.

Horarios: 21 horas (apertura de puertas).

Precios: Entradas a 23 euros.

Entradas: a la venta en wegow.

3 Conciertos: Las Noches Icónicas Meliá Sevilla

Conciertos de la primera edición de 'Las Noches Icónicas en Meliá Sevilla'. Este nuevo ciclo creado por el festival Icónica Sevilla Fest tendrá lugar en la terraza de este establecimiento, con vistas a la Plaza de España. Serán diversos recitales que se desarrollarán en formato íntimo y en los que ya han actuado artistas de la talla de Conchita o el grupo The Donelles. Este jueves 21 tendrá la oportunidad de demostrar todo su talento la cantante Roko.

Concierto de Roko en Las Noches Icónicas Dónde: Hotel Meliá Sevilla.

Dirección: calle Doctor Pedro de Castro, 1.

Cuándo: jueves 21 de septiembre.

Horarios: a las 22 horas, apertura de puertas y cóctel a las 21:30 horas.

Precios: entradas anticipadas 25 euros.

Entradas: a la venta en giglon.com.

4 Concierto: Natos y Waor Cartuja Center de Sevilla

El viernes Natos y Waor actuarán en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla. Los conciertos pertenecen a la gira 'Quemando carretera Tour 2023' en la que presentan las canciones de su último trabajo discográfico llamado 'Luna llena'. Es el octavo álbum de estudio que publica el dúo de rap madrileño a lo largo de su carrera y han contado con las colaboraciones de Recycled J y el cantante del grupo Marea Kutxi Romero.

Concierto: Natos y Waor Dónde: Cartuja Center CITE.

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9.

Cuándo: viernes 22 de septiembre.

Horarios: a las 21 horas.

Precios: entradas entre 25 y 30 euros.

Entradas: a la venta en cartujacenter.janto.es. y en elcorteingles.es.

5 Andalucía-Flamenco 2023 Teatro Central de Sevilla

Primera edición del ciclo 'Andalucía·Flamenco 2023' en el Teatro Central de Sevilla. La programación estará compuesta por casi una decena de espectáculos flamencos de cante, baile y toque. Incluirán a los artistas Antonio El Pipa, David Lagos, Dani de Morón, Argentina, Antonio Canales, Estrella Morente, Agueda Saavedra, Reyes Carrasco y Dorantes junto con Renaud García-Fons.

Andalucía-Flamenco 2023 Dónde: Teatro Central.

Dirección: calle José de Gálvez, 6.

Cuándo: jueves, viernes y sábado.

Horarios: a las 21 horas.

Precios: entradas 18 horas.

Entradas: a la venta en sacatuentrada.es.

6 Concierto: Isabel Pantoja Estadio de la Cartuja

El sábado 23 de septiembre actuará Isabel Pantoja en el Estadio de la Isla de la Cartuja. La cantante sevillana celebrará su cincuenta aniversario en el mundo de la música interpretando canciones de toda su trayectoria como 'Hoy quiero confesarme' o 'Se me enamora el alma'. Se trata del regreso a su ciudad natal tras la gira que ha protagonizado por distintos escenarios de Estados Unidos, que comenzó en Miami, con todas las entradas vendidas. Nueva York o San Juan de Puerto Rico fueron otros de los escenarios elegidos, en su regreso a una gira americana por primera vez en once años.

Concierto de Isabel Pantoja Dónde: Estadio de la Cartuja.

Dirección: Sector Norte de la Isla de la Cartuja.

Cuándo: sábado 23 de septiembre.

Horarios: a las 21 horas (apertura de puertas a las 20 horas).

Precios: entradas entre 49,50 y 214,50 euros.

Entradas: a la venta en seetickets.

7 Teatro: La violación de Lucrecia Torre de don Fadrique

Teatro Clásico de Sevilla estrena en la Torre de Don Fadrique su nuevo espectáculo, 'La violación de Lucrecia'. Basada en un poema dramático de William Shakespeare sobre unos acontecimientos ocurridos en Roma en el año 500 a. C., esta versión cuenta con una dramaturgia de Alfonso Zurro, quien ha desarrollado un monólogo femenino protagonizado por la actriz Lorena Ávila. El tono, la economía expresiva, la firmeza del perfil del personaje, la pulcritud del lenguaje, el dolor físico y emocional de Lucrecia… Todo ello está condensado en este monólogo que nos habla sobre el uso de la fuerza, el dominio y la humillación sistémica de la violación como arma machista contra la mujer.

Teatro: La violación de Lucrecia Dónde: Torre de Don Fadrique.

Dirección: Espacio Santa Clara. Calle Becas, s/n.

Cuándo: de martes a sábado.

Horarios: a las 22 horas.

Precios: 15.27 euros (general). 12.22 euros (menores de 25 años)

Entradas: a la venta en la taquilla y en Entradium.

8 Exposición: El poder de las mujeres Museo de Bellas Artes de Sevilla

Muestra temporal 'El poder de las mujeres. Ecos del Weibermacht en la Colección Mariano Moret' en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que ha sido prorrogada hasta el 1de octubre. La exposición presenta una selección de piezas de la Colección Mariano Moret relacionadas con el poder de las mujeres (en alemán 'Weibermacht'), una temática que representa hombres sabios o heroicos dominados por mujeres. Esta colección privada está especializada en grabados antiguos, fundamentalmente sobre metal y del siglo XVI.

Exposición El poder de las mujeres Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Dirección: plaza del Museo, 9.

Cuándo: hasta el 1 de octubre

Horarios: De martes a sábados de 9.00 a 21.00 horas. Domingos de 9.00 a 15.00 horas. Lunes cerrado.

Precios: Gratuito.