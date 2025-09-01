Qué hacer esta semana en la provincia de Sevilla

Los Mojinos Escozíos van a actuar esta semana en la localidad sevillana de Coria del Río

Comienza el mes de septiembre y la actividad resuena con fuerza en la provincia de Sevilla. Son muchas las localidades que han mantenido el ritmo a lo largo del verano, pero esta primera semana del mes de septiembre llega con especial alegría a muchos rincones de la provincia hispalense.

Una semana típica de reencuentros, en la que son muchos los sevillanos que vuelven a sus lugares de trabajo después de las vacaciones, pero en las que el aburrimiento está más que desterrado, porque son numerosos los municipios donde la actividad bulle a revoluciones elevadas.

Será una semana para disfrutar del flamenco en lugares como Mairena del Alcor o La Algaba, de carreras populares en Lora del Río o de conferencias de personalidades de talla internacional en Écija o de calentamiento de motores para ferias muy destacadas en la provincia que se celebran en lugares como Écija o Coria del Río.

El corazón de la provincia late con fuerza en esta primera semana de septiembre.

1 Eva Yerbabuena es protagonista esta semana en la localidad sevillana de Mairena del Alcor e.y. Eva Yerbabuena Mairena del Alcor

Los amantes del baile flamenco tienen una importante cita en la localidad de Mairena del Alcor en la jornada del 3 de septiembre de 2025. El teatro municipal Calixto Sánchez va a acoger la representación artística de esta bailaora que se presenta bajo el nombre de 'Yerbabuena'. La cita comienza a las 21.30 horas y las entradas están disponible en la taquilla.

2 El conocido futbolista internacional Carlos Marchena ofrece una charla esta semana en la localidad de Écija reef Jornada Motivacional 'Juguemos con respecto' Écija

El conocido exfutbolista Carlos Marchena, formado en la cantera del Sevilla F.C. y estandarte de una de las selecciones españolas más exitosas de la historia, ofrece esta interesante actividad en las instalaciones del teatro municipal de Écija. Una propuesta en la que se tocarán temas tan destacados como los valores en el deporte, el papel de los padres y el trabajo en equipo. La cita se celebra el 5 de septiembre a partir de las 19.00 horas.

3 Esta semana el carnaval de Cádiz es protagonista en la localidad sevillana de La Rinconada j.m. reyna La Velada Carnavalesca 'El Abrazo' La Rinconada

En la jornada del 5 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, la localidad sevillana de La Rinconada va a estar tomada por el mundo del Carnaval de Cádiz. En la Avenida de la Unión va a tener lugar la actuación de las agrupaciones Las Ratas, Los James Bond que da gloria verlos, Al cielo con él y Los Hermanos del Buen Fin. Las entradas están a la venta desde 25 euros.

4 El barrio de San Miguel de Alcalá de Guadaíra, va a acoger el final del ciclo cultural Noctaría a.g. Noctaíra Alcalá de Guadaíra

El sábado 6 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, llega la clausura de este ciclo cultural que ha llenado de actividades numerosos recintos culturales de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. En esta ocasión la última de las jornadas va a tener lugar en el barrio de San Miguel, donde todos los asistentes van a poder disfrutar de una velada llena de actuaciones de flamenco, jazz, teatro y cuentacuentos al aire libre.

5 Los Mojinos Escozíos son protagonistas de la agenda de ocio de esta semana en la provincia de Sevilla m.e. Los Mojinos Escozíos en directo Coria del Río

El rock y la diversión se dan la mano en este concierto que va a tener lugar el 5 de septiembre a partir de las 22.00 horas. La cita, que está incluida en el calendario de celebraciones de la preferia de Coria del Río, va a tener lugar en el Prado de la Soledad. La entrada será completamente libre hasta completar aforo, por lo que es una oportunidad perfecta para disfrutar de esta divertida propuesta.

6 Los atletas populares de la provincia de Sevilla tienen una cita esta semana en la localidad de Lora del Río c.p. XXX Carrera Popular 'Virgen de Setefilla' Lora del Río

El 7 de septiembre la localidad sevillana de Lora del Río se convertirá en el epicentro de los amantes del deporte en general y del atletismo en particular con la puesta en marcha de esta carrera popular. Comenzará a las 9.30 horas en la Alameda del Río y está organizada por el Club de Campo Las Lagunas en colaboración con el Ayuntamiento de Lora del Río.

7 El conocido grupo No me pises que llevo chanclas actúa esta semana en la plaza del Altozano de Utrera n.c. No me pises que llevo chanclas en concierto Utrera

Dentro de las actividades previstas con motivo de la preferia de Utrera, que tendrá sus días grandes a lo largo del fin de semana, la plaza del Altozano va a acoger un interesante concierto de los considerados como los reyes del agropop. Este mítico grupo desembarca en la localidad sevillana el miércoles 3 de septiembre a partir de las 22.00 horas, en un concierto que se va a celebrar en la plaza del Altozano con entrada gratuita.

8 Crespo Zapata, a la izquierda de la imagen, es uno de los protagonistas de este festival flamenco c.z. X Festival Flamenco 'Puertas Abiertas' La Algaba

La localidad sevillana de La Algaba va a acoger en la jornada del viernes 5 de septiembre una nueva edición de este festival flamenco que es de entrada gratuita para todos los públicos. La cita, que comienza a las 20.30 horas, se celebra muy cerca de la emblemática plaza de toros de La Algaba. Actuará al cante los artistas Marcelo Sousa, Crespo Zapata y Alicia Gil. Los asistentes también van a poder disfrutar con el baile de Susana Casa y todo ello con la presentación de un profesional en la materia como Manuel Curao.