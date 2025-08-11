Qué hacer esta semana en la provincia de Sevilla

Ni la ola de calor, con temperaturas por encima de 40 grados, ni el hecho de que nos encontremos en agosto, son óbice para que los pueblos de la provincia de Sevilla cuenten una semana más con un importante número de alternativas para disfrutar de citas tan atractivas como variadas. La más original puede que sea la que tiene lugar este jueves 14 en Coria del Río, donde un año más tendrá lugar la ceremonia Toro Nagashi, un ritual de origen japonés que tiene como escenario el río Guadalquivir.

No le va a la zaga en cuanto a atractivo la opción de asistir a las 'Lágrimas de San Lorenzo', que es como se conoce al fenómeno astrológico de las perseidas, para disfrutarlas con escasa contaminación lumínica este año proponemos el Monasterio de la Cartuja de Cazalla de la Sierra, en plena Sierra Norte. Tampoco faltan esta semana eventos vinculados al flamenco, como es el caso del concierto de Lole Montoya en Utrera y el XLVII Festival Flamenco de la Sierra Sur, en Los Corrales.

1 Cine de verano en Itálica Santiponce

Imperios, mitos, héroes y leyendas cobran vida en el elenco de películas que el Conjunto Arqueológico de Itálica ha programado para este verano. Un ciclo de cine centrado en historias que han conformado nuestra imagen del pasado tal como lo entendemos actualmente. Una propuesta para todos los públicos con la que disfrutar de las noches de verano en un lugar mágico y cargado de historia.

Concretamente, esta semana, última del ciclo, se proyectarán dos cintas en las que predominan los sueños de imperio: el 15 de agosto, 'El Dorado', de Carlos Saura; mientras que un día más tarde será el turno de 'El Imperio del Sol', de Steven Spielberg. Reserva de entradas en este enlace.

2 Concierto de Lole Montoya Utrera

Como cada verano, los viernes estivales toman un tinte cultural en Utrera de la mano de 'Noches del Castillo'. La iniciativa reúne un buen número de propuestas artísticas de un importante nivel sobre el escenario que proporciona un lugar tan emblemático como el patio de armas del Castillo.

El 15 de agosto el ciclo echa el cierre hasta el año eque viene con una cita de altos vuelos de la mano de la cantaora Lole Montoya, que mostrará la grandeza de su privilegiada voz al servicio de su espectáculo 'Lirio y Romero'. El concierto contará con su hija Alba Molina como artista invitada. El concierto comenzará a las 22.00 horas, mientras que las entradas están a la venta a través de la plataforma Giglon a un precio de 15 euros.

3 Ruta turística nocturna y microteatro Écija

Écija se transforma durante las noches de verano en un gran escenario al aire libre donde la cultura, la historia y la emoción se funden bajo las estrellas de la mano de 'Luces del Arte', una programación que convierte cada jueves y viernes en una cita mágica con la música, la danza, el teatro, la poesía, el circo y el patrimonio de nuestra ciudad.

Disfruta de espectáculos únicos, rutas turísticas nocturnas y microteatro en lugares emblemáticos, con entrada libre hasta completar aforo. Esta semana tendrán lugar el jueves 14 y el viernes 15 a partir de las 21.30 horas, siendo el punto de encuentro el Yacimiento Plaza de Armas y la Plaza de Puerta Cerrada, respectivamente.

4 Ceremonia Toro Nagashi Coria del Río

Coria del Río celebra este jueves 14 de agosto su ya tradicional ceremonia de los farolillos flotantes en el río Guadalquivir. Cada año aumenta el números de asistentes atraídos por este ritual de origen japonés denominado ceremonia de Tōrō Nagashi que sirve para velar por las almas y desear paz en el mundo. En este sentido, cabe mencionar que Coria del Río es el único lugar del mundo fuera de Japón donde se celebra. Comenzará a las 20.30 horas en el Paseo Carlos de Mesa, junto al monumento Yashiro.

En esta ceremonia llena de espiritualidad, esteticismo y sentimiento, los asistentes depositarán farolillos flotantes biodegradables en el Guadalquivir desde el 'Templo de las almas', obra del artista japonés Kiyoshi Yamaoka. Además del acto principal, el Paseo Carlos de Mesa estará tematizado con detalles orientales y contará con actividades para toda la familia, gastronomía asiática, y música en directo en un ambiente típico japonés.

5 Perseidas en el Monasterio de la Cartuja Cazalla de la Sierra

El club Senderismo Sevilla, junto con Natur Spirit, organiza este sábado 16 de agosto la actividad 'Observación de Perseidas en el Monasterio de la Cartuja en Cazalla de la Sierra'. Se trata de un evento nocturno estival sin senderismo para que toda la familia pueda disfrutar de una de las noches más maravillosas del año viendo las Perseidas en un monasterio en la Sierra Norte de Sevilla.

Además de la observación, habrá una visita interpretada al Monasterio de la Cartuja, decoración con velas, música en directo del dúo AnamKhara y barra de bebidas y snacks durante la observación. La organización cuenta con transporte desde Sevilla, aunque también se puede acudir en vehículo privado. Más información en este enlace.

6 'Buscando a Lorca' Alcalá de Guadaíra

La Harinera del Guadaíra acogerá el miércoles 13 de agosto (22.30 horas) el espectáculo familiar 'Buscando a Lorca', de Lunátikas Teatro. Mientras juega con sus hermanos, Federico aparece en un lugar extraño, donde las cosas tienen sonidos diferentes y donde elementos de la naturaleza, los cuentos y la vida cotidiana se convierten en personajes con vida propia que interactúan con el niño. La rana poeta, el duende Martinico, o Curianita Silvia le darán una serie de pistas que ayudarán a Federico a volver a su casa, a pesar de los impedimentos que le pondrá Luna intentando cambiar el curso del tiempo. Aunque, en el fondo, este viaje iniciático hará que Federico descubra su propio camino, el camino que le conduce a convertirse en Lorca. Esta cita está enmarcada en el ciclo cultural 'Noctaíra'.

7 XLVII Festival Flamenco de la Sierra Sur Los Corrales

En pleno corazón de la Sierra Sur sevillana, Los Corrales se convierte cada mes de agosto en el epicentro del flamenco más auténtico con la celebración del Festival Flamenco de la Sierra Sur, una cita imprescindible que lleva décadas reuniendo a grandes figuras del cante, el toque y el baile, junto a jóvenes promesas que representan el futuro del arte jondo.

El programa de esta XLVII edición está compuesto por Esperanza Fernández, Juanfra Carrasco y Diego de la Flor, al cante; Manuel Jero, Chaparro Hijo y Eligio Álvarez, al toque, y Yiyo y su cuadro flamenco al baile, que contará, además, con Marina Heredia 'La Negra' como artista invitada. Las entradas tienen un precio de 10 euros anticipada (disponibles en la Casa de la Cultura y Cafetería Mélies) y 12 en taquilla.