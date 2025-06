Qué hacer esta semana en la provincia de Sevilla

El mes de junio arranca con mucha fuerza en la provincia de Sevilla en lo que respecto a eventos culturales y de ocio. Las dos principales citas tendrán lugar en Aznalcázar, donde el tradicional paso de las hermandades del Rocío por el Vado del Quema reúne cada año a miles de personas prestas a disfrutar de la espectacularidad de las escenas que se viven en dicha localización y del fervor religioso que despiertan.

Por su parte, el Festival Internacional de Danza que se celebra en Itálica (Santiponce) inicia esta semana su edición de 2025 con un cartel repleto de nombres importantes. Tampoco podemos olvidar el XXIII Memorial Niña de los Peines (Arahal), uno de los eventos flamencos más atractivos del circuito sevillano que, además, este año cuenta con una programación repleta de artistas de primer nivel.

Otras propuestas interesantes para disfrutar esta semana en la provincia de Sevilla son un festival de reggae (Mairena del Aljarafe), un festival de música electrónica en el Real de la Jara, una ruta del caracol y la cabrilla en Gelves, entre otras.

1 Paso de las hermandades por el Vado del Quema Aznalcázar

Aznalcázar vuelve a convertirse del 3 al 6 de junio en el alma del camino al Rocío con el paso de hermandades por el Vado de Quema. Declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, este evento es una cita imprescindible para quienes quieren sentir la emoción y la belleza del Rocío en su estado más puro.

Cada año, decenas de hermandades atraviesan este histórico vado, acompañadas por cientos de peregrinos a pie, a caballo o en carriolas, en uno de los momentos más emocionantes del camino. El instante más esperado es el paso de la carreta del Simpecado por las aguas del Quema, escoltada por los rezos, cantes y vivas de romeros y devotos. Aquí, el sentimiento se desborda y la tradición se hace viva: no es raro ver a quienes hacen el camino por primera vez ser «bautizados» como romeros al cruzar el río.

El templete erigido en 1991 en honor a la Virgen del Rocío da la bienvenida a las hermandades, recordando con emoción la memoria de los bueyes Caminante y Piñonero, cuyos nombres siguen presentes bajo el altar. Esta joya devocional, presidida por una imagen de la Blanca Paloma obra de Ignacio Mora Colchero, guarda la esencia de un paso que ha sido fotografiado, cantado y sentido por generaciones.

2 Festival Internacional de Danza Itálica (Santiponce)

Doce compañías, cinco de ellas sevillanas, conforman el la programación del Festival de Itálica 2025, que adelanta sus fechas y que tendrá lugar desde el 3 de junio al 28 de ese mismo mes. Estos grupos actuarán en los dos espacios del festival: el Cortijo del Cuarto, ya consolidado como sede de este evento, y el tradicional del Teatro Romano de Itálica. Las funciones en el Cortijo del Cuarto tendrán lugar los martes, jueves y sábado, mientras que en el Teatro Romano de Itálica serán los martes, miércoles, viernes y sábados.

la programación dará comienzo el 3 de junio en el Cortijo del Cuarto con la obra 'Recto', un estreno en España de la compañía de Andrés Marín, que será precedida por 'Lucía en vivo', de la compañía de Lucía Álvarez 'La Piñona'. El día 5 de junio será el turno de la compañía de Paula Comitre con la obra 'Aprés vous madame', a la que precederá también La Piñona con 'Lucía en vivo'. El día 7 de junio actuará la compañía La Phármaco con el estreno absoluto de 'Nana para Emmy Hennings', una obra que cuenta con la voz flamenca de Inés Bacán y la danza contemporánea de Luz Arcas.

3 XXIII Memorial Niña de los Peines Al Gurugú Arahal

Arahal celebra del 5 al 14 e junio su XXIII Memorial Niña de los Peines, una cita flamenca imprescindible en la provincia de Sevilla donde se entrega el galardón anual 'Verde que te quiero verde' a figuras destacadas del cante. Este año se otorgará a la emblemática Aurora Vargas.

La programación, que es una gran muestra de talento local y nacional, reúne nombres de la talla de Manuel de la Tomasa, Rosario la Tremendita, Reyes Carrasco, David de Arahal, Dani de Morón, Pastora Galván y, por supuesto, la premiada Aurora Vargas.

4 Festival Reggae: Mairena del Aljarabe Dub Corner Mairena del Aljarafe

El Parque Porzuna de Mairena del Aljarafe acogerá el sábado 7 de junio la segunda edición del Mairena del Aljarafe Dub Corner, un evento cultural y musical enmarcado dentro del ciclo Reggae, Patrimonio de la Humanidad. La jornada, de acceso gratuito, ofrecerá diez horas ininterrumpidas de este género musical en formato soundsystem, junto con actividades para todas las edades, un mercado de artesanía y una variada oferta gastronómica.

La jornada contará con la sonorización de Dubstoned Soundsystem, colectivo sevillano que desplegará un sistema de seis subgraves para garantizar un sonido potente y nítido. A los mandos estarán Variedub y Artiman, además de PepeNasho y Anansiman aka BangarangSound, pioneros de la escena reggae en Sevilla. La selección musical estará marcada por géneros como el early reggae, roots, dub, ska y dancehall, con una cuidada selección de vinilos y producciones propias.

El micrófono estará en manos de Tenor Mario, artista de Cool Up Records, con un estilo único y gran destreza lírica. Junto a él, los músicos Sherlock Horns, al trombón y saxofón, aportarán una dimensión instrumental a la sesión.

5 Exposición: 'En cal viva' Estepa

'En Cal VIVA' es un recorrido visual que pone en valor la tradición artesanal de la producción de cal en Morón de la Frontera, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio en el edificio del Ayuntamiento de Estepa, ofrece a los visitantes un acercamiento al oficio ancestral de los caleros, transmitido de generación en generación, mostrando su relevancia en la historia y el patrimonio cultural andaluz. A través de paneles explicativos y fotografías, la exposición narra el proceso tradicional de producción de la cal, desde la extracción de la piedra hasta la cocción en los hornos de Morón, que son los únicos en Europa que aún funcionan con técnicas tradicionales. La exposición se puede visitar de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas.

6 IV de Caracolea: ruta del caracol y la cabrilla Gelves

Gelves apuesta nuevamente por el turismo gastronómico y el apoyo al empresariado local con la celebración de Caracolea 2025, la IV Ruta del Caracol y la Cabrilla.

Durante un mes, coincidiendo con la temporada alta de estos productos típicos de la zona, los visitantes pueden disfrutar de esta ruta gastronómica que incluye bares y comercios participantes. Además, habrá premios para el mejor cliente y reconocimientos al bar y establecimiento más populares.

La iniciativa cuenta con un concurso en el que los clientes pueden participar enviando fotos o selfies desde los establecimientos al WhatsApp 621182715, mostrando los productos consumidos. Las imágenes se difundirán en redes sociales municipales y también pueden ser publicadas por los propios participantes etiquetando al Ayuntamiento. Los ganadores recibirán un trofeo artesanal elaborado por la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves. Más info en este enlace.

7 Festival de música JARA El Real de la Jara

El Real de la Jara acoge los días 7 y 8 de junio la segunda edición de JARA (Jaleo, Arte, Rural, Andaluz), una propuesta inspirada en el concepto 'We dance in the pueblo' que transforma este municipio sevillano en un gran escenario al aire libre. Música, gastronomía, arte y sostenibilidad se darán cita en espacios tan singulares como la plaza, el Castillo o la ribera de la localidad, durante dos jornadas de baile y convivencia.

El cartel reúne a más de treinta artistas de música electrónica, elegidos bajo criterios de igualdad de género e innovación sonora. Entre ellos figuran la sevillana Dalila, con su mezcla de breakbeat, jungle y sonidos noventeros; Manuel Moreno, dj y productor destacado de la escena house europea; Undo, con su fusión de techno melódico y synth pop; Ricardo del Toro, conocido por sus atmósferas enérgicas y emotivas, y Dr Fli, que combina hip hop y mashups creados en directo.