Así puedes ir a Naturaleza Encendida por solo 5 euros: requisitos y horarios especiales

Vuelve por tercer año consecutivo el espectáculo 'Naturaleza Encendida' a los jardines del Real Alcázar. La tercera edición 'Arras' girará en torno al quinto centenario del enlace matrimonial de Carlos V e Isabel de Portugal, que tuvo lugar en este enclave sevillano.

La inauguración será el próximo jueves 30 de octubre y se podrá disfrutar hasta el 15 de marzo de 2026. El espectáculo contará con pases diarios desde las 19.00 horas y cada quince minutos, hasta las 22.45 horas.

Los tickets ya están disponibles de manera online en la página web y los precios van desde los 5.50 hasta los 14 euros.

Precios especiales

A su vez, existen tarifas especiales y reducidas para niños de 4 a 14 años (11 euros), mayores de 65 años (11 euros), estudiantes (11 euros) y personas con discapacidad (11 euros). Los menores hasta 4 años podrán acceder de forma gratuita al espacio, aunque es necesario disponer de entrada.

También, habrá descuentos para los empadronados en Sevilla capital, que podrán disfrutar de una rebaja del 50% en el precio original de la entrada. Además, cada día el espectáculo ofrecerá un pase bonificado a la mitad de precio para todas las tarifas en una franja horaria fijada.

Entradas al 50% de descuento

Por lo tanto, los precios de los pases bonificados van desde los siete euros de la entrada general hasta los 5.50 euros en el resto de los tickets reducidos. Conforme vaya pasando el invierno estos pases reducidos de precio se irán retrasando 15 minutos.

Tercera edición Naturaleza Encendida 'Arras' Dónde: Jardines del Real Alcázar

Dirección: calle Judería, 2

Cuándo: del 30 de octuubre hasta el 15 de marzo

Horario: de 19.00 a 22.45 horas

Precios: desde 5.50 euros hasta 14 euros

Entradas: online

Respecto al horario de estos pases del 30 de octubre hasta el 4 de enero será de 19.00 a 19.15 horas. Después de Reyes, del 7 enero y hasta el 1 de febrero será de 19.30 a 19.45. El 2 de febrero y hasta el 22 de febrero se retrasará de 19.45 a 20 horas. Ya el 23 de febrero hasta el 1 de marzo será de 20 horas a 20.15 horas, mientras que los días finales del espectáculo este se volverá a retrasar a las 20.15 hasta las 20.30 horas.