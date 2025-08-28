Estos pueblos de Sevilla celebran fiestas en sus piscinas para despedir el verano este fin de semana
La vuelta a la rutina comienza a asomar cuando se alcanzan los últimos días del mes de agosto
El mes de agosto llega a su fin y, con él, también se despide buena parte del verano. Para muchos, las vacaciones terminan y la vuelta a la rutina es inminente, mientras que los estudiantes ya cuentan los días para la vuelta a las aulas. A todo ello se suma que los días se acortan. Sin embargo, todavía queda margen para disfrutar de un último chapuzón.
Y es que este fin de semana varias localidades de la provincia de Sevilla han decidido despedir el mes de agosto con diversas fiestas en sus piscinas municipales, con las que se pone fin al verano.
Castilleja de la Cuesta
En Castilleja de la Cuesta, la piscina municipal cumple 40 años y lo celebrará este viernes 29 de agosto con una jornada especial. Durante la mañana, de 12.00 a 14.30 horas, y también por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas, habrá actividades acuáticas y atracciones como castillos y toboganes hinchables para que los vecinos disfruten de la cita.
Guillena
Guillena es otra localidad sevillana que despide el verano con una fiesta en sus piscinas, que también se celebra en las de Torre de la Reina y Las Pajanosas. La cita tendrá lugar el domingo 31 de agosto, de 11.30 a 20.00 horas, con música y actividades para toda la familia. Además, de 16.00 a 20.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un castillo hinchable acuático.
