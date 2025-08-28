Estos pueblos de Sevilla celebran fiestas en sus piscinas para despedir el verano este fin de semana

La piscina municipal de Guillena es un en las que se celebrará una fiesta para despedir el verano este fin de semana

El mes de agosto llega a su fin y, con él, también se despide buena parte del verano. Para muchos, las vacaciones terminan y la vuelta a la rutina es inminente, mientras que los estudiantes ya cuentan los días para la vuelta a las aulas. A todo ello se suma que los días se acortan. Sin embargo, todavía queda margen para disfrutar de un último chapuzón.

Y es que este fin de semana varias localidades de la provincia de Sevilla han decidido despedir el mes de agosto con diversas fiestas en sus piscinas municipales, con las que se pone fin al verano.

Castilleja de la Cuesta

Piscina municipal de Castilleja dela Cuesta Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

En Castilleja de la Cuesta, la piscina municipal cumple 40 años y lo celebrará este viernes 29 de agosto con una jornada especial. Durante la mañana, de 12.00 a 14.30 horas, y también por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas, habrá actividades acuáticas y atracciones como castillos y toboganes hinchables para que los vecinos disfruten de la cita.

Guillena

Piscina municipal de Guillena Ayuntamiento de Guillena

Guillena es otra localidad sevillana que despide el verano con una fiesta en sus piscinas, que también se celebra en las de Torre de la Reina y Las Pajanosas. La cita tendrá lugar el domingo 31 de agosto, de 11.30 a 20.00 horas, con música y actividades para toda la familia. Además, de 16.00 a 20.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un castillo hinchable acuático.

