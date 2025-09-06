Este pueblo de Sevilla tendrá un pequeño 'San Fermín' por su feria en septiembre

Septiembre marca el final de las vacaciones veraniegas y la vuelta a la rutina. Sin embargo, en la provincia de Sevilla, el ambiente festivo perdura. Y es que durante este mes, numerosos municipios sevillanos celebra sus ferias; con lo cual, la música, el baile, la gastronomía y las tradiciones locales ocupan un lugar destacado.

Tomares, Estepa, Utrera, Lebrija y otras muchas localidades de Sevilla se engalanan en septiembre para celebrar sus fiestas patronales y ferias, cada una con su propio encanto. Sin embargo, entre todas ellas hay un festejo que llama especialmente la atención. Se trata de un pequeño 'San Fermín' que recrea, en otro formato, la popular fiesta de Pamplona.

Este es el pueblo de Sevilla que tiene un pequeño 'San Fermín' por su feria

El municipio sevillano de La Algaba se prepara un año más para vivir una de las citas más singulares de su calendario festivo. Su feria, que se celebra entre el 17 y el 21 de septiembre, guarda algo especial; nada más y nada menos que su particular versión del 'San Fermín'. Esto será incluso días antes de que el alumbrado marque el inicio oficial de la celebración. Y es que el municipio acoge hasta tres encierros ganaderos (los días 13, 14 y 21), a los que se suma la suelta de vaquillas y capeas en el emblemático coso taurino de la localidad, que celebra ya su 46ª edición taurina. Además, durante el fin de semana grande de feria, el sábado 20 y domingo 21 por la mañana, tendrá lugar la suelta de vacas por las calles de la barriada de San Marta. Asimismo, los más pequeños tienen su espacio con el octavo encierro infantil.

Así es el pequeño 'San Fermín' que La Algaba celebra con motivo de su feria de septiembre Víctor Rodríguez

La Feria de La Algaba arranca oficialmente el día 17, con el tradicional encendido del alumbrado y una primera jornada marcada por el Día del Niño en las atracciones y la actuación musical del grupo Manguara. A partir de ahí, el recinto ferial se llena de vida con casetas de hermandades, entidades y grupos de amigos, además de una caseta municipal que este año vuelve a ser punto de encuentro con actuaciones y actividades para todos los públicos.