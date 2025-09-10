Este pueblo de Sevilla tendrá un Oktoberfest alemán en octubre

Cada año y desde principios del siglo XIX Múnich acoge el festival más grande del planeta dedicado a la cerveza, El Oktoberfest. Esta propuesta referente en todo el mundo tendrá su formato reducido a muy pocos kilómetros de la ciudad hispalense.

La Puebla del Río celebrará su primera edición de la Feria Internacional de la Cerveza, Oktoberfest. Para ello, habrá que esperar a la segunda quincena del mes que viene, ya que tendrá lugar del viernes 17 al domingo 19 de octubre.

El festival contará con una amplia oferta de cervezas nacionales e internacionales, que se podrán disfrutar en el Parque Municipal Los Romeros de La Puebla. A la vez, la feria ofrecerá propuestas gastronómicas tanto típicas del propio Oktoberfest alemán como locales.

Cerveza, gastrónomía local y actividades

La música y las actividades culturales también tendrán su espacio en la celebración. Durante el tercer fin de semana de octubre habrá conciertos en directo y distintas propuestas de ocio para todos los públicos en el recinto de la localidad.

La Puebla del Río I Feria Internacional de la Cerveza Oktoberfest Dónde: Parque Municipal Los Romeros de La Puebla

Cuándo: del viernes 17 al domingo 19 de octubre

Esta iniciativa nace por parte del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Cultural Minwa, y tiene el objetivo de acercar al municipio una experiencia internacional, promoviendo la convivencia, la economía local, el ocio y la dinamización cultural y turística del pueblo.