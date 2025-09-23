Este pueblo de Sevilla celebra la 'Fiesta del Cangrejo Rojo' este fin de semana: tendrán degustaciones gratis

Isla Mayor se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales del año. Desde el viernes 26 y hasta el lunes 29 de septiembre, el municipio celebra sus Fiestas Patronales en honor a San Rafael, patrón de la localidad, al mismo tiempo que organiza el popular Día del Cangrejo Rojo, una cita en la que la gastronomía se convierte en el gran reclamo.

Estas celebraciones son mucho más que unas simples fiestas para el pueblo, sino que forman parte de la identidad de Isla Mayor, que combina en pocos días la devoción hacia su patrón con el orgullo de mostrar al visitante uno de sus productos más reconocidos, el cangrejo rojo de río, muy ligado a la economía y a la vida de la zona.

El sábado, gran día del cangrejo rojo

El plato fuerte del fin de semana llegará el sábado 27 de septiembre, cuando la Plaza Alcalde José Barco se transforme en un espacio abierto a la gastronomía, la artesanía y la cultura popular. A partir del mediodía tendrá lugar una de las actividades más esperadas por vecinos y visitantes, la degustación gratuita de cangrejo rojo de río, donde se podrán probar diferentes recetas elaboradas con este producto que ya forma parte inseparable de la cocina local.

Pero no todo será comer. Durante todo el día, la plaza acogerá también una feria de artesanos de la comarca y una exposición muy curiosa que suele atraer a muchos aficionados. Coches clásicos, joyas de colección, viejos Citroën y motocicletas antiguas que recuerdan otros tiempos formarán parte de la exposición. Por la tarde, el ambiente se animará con un pasacalles a cargo de la Charanga Los Pingüis, que recorrerá las calles del municipio, y a última hora llegará uno de los momentos más destacados, la quema de la falla y los fuegos artificiales en honor a San Rafael, que tendrán lugar en el Molino de San Martín.

Además, aunque se trate de una degustación gratuita, esta tiene lugar en el marco del Concurso de Recetas Creativas con Cangrejo Rojo, que se celebra desde el año 2005 y que sorprende cada año con propuestas realmente originales. En él participan tanto cocineros aficionados como profesionales, que se enfrentan al reto de reinventar la forma de cocinar el cangrejo. Un certamen que tradicionalmente ha servido no solo para mostrar la versatilidad del producto, sino también para darle más visibilidad fuera de la marisma, consolidando a Isla Mayor como un referente gastronómico en torno a este ingrediente.

Más actividades del programa

El domingo 28 estará dedicado especialmente a los actos religiosos en honor a San Rafael, patrón de Isla Mayor. Desde las seis de la tarde, el Consejo Parroquial abrirá un ambigú con comida y bebida a precios asequibles, acompañado de música en directo. A las siete comenzará la Santa Misa, seguida de la tradicional ofrenda de flores, y al caer la tarde tendrá lugar la procesión del patrón por el recorrido habitual.

Además, aunque el fin de semana concentra los actos más esperados, las celebraciones arrancan ya el viernes 26 de septiembre con una competición de tiro al plato en las parcelas de la carretera El Toruño, que se prolongará hasta el lunes 29. Una actividad que reúne a muchos aficionados y que añade un toque deportivo a las fiestas.

Así que para aquellos que estén buscando un plan diferente para este último fin de semana de septiembre, acercarse a Isla Mayor y disfrutar el ambiente de sus fiestas puede ser una buena opción. Habrá música, actividades culturales, actos religiosos y, sobre todo, la posibilidad de probar gratis uno de los productos más representativos de la zona, el cangrejo rojo de río.