Este pueblo de Sevilla celebra un Festival Barroco la próxima semana con degustaciones y visitas guiadas

A través de su Festival Barroco, Écija vuelve a demostrar su legado histórico. Este municipio sevillano es uno de los destinos más desapercibidos al igual que destacados de toda España. De este modo, el Ayuntamiento de Écija no ha querido desaprovechar su ... condición y, de nuevo, ha organizado una nueva edición de su festival.

Del 24 al 30 de noviembre, la ciudad ofrecerá una amplia programación gratuita dirigida a todos los públicos, que incluirá visitas didácticas para escolares, conferencias, talleres infantiles y para adultos, visitas guiadasdiurnas con micro-conciertos, rutas nocturnas, experiencias gastronómicas y un mercado barroco instalado en la Plaza de España.

Por otro lado, bajo el lema «Donde la LUZ se hizo ARTE», el grueso de esta cita, que se celebrará del 27 al 30 de noviembre de 2025, será en el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Palacio de Benamejí.

Días y actividades

La programación arrancará el jueves 27 con la presentación oficial y la conferencia «Écija en la Época Barroca», impartida por José Enrique Caldero, seguida de la degustación «Dulce barroquismo», en la que se ofrecerán vinos y dulces tradicionales.

Horarios y actividades del jueves 27 de noviembre 19.00 h. Presentación.

19.30 h. Conferencia «Écija en la Época Barroca». D. José Enrique Caldero.

20.30 h. Degustación «Dulce barroquismo»: vinos y dulces.

El viernes 28 comenzará con el taller infantil «Velázquez y Las Meninas», al que seguirá la conferencia «La imagen de Cristo: Écija y el Barrococó. Pureza formal y eclecticismo escultórico», de Rafael Fernández. Por la noche se realizará la visita guiada «El barroco ecijano a la luz de los candiles», con salida desde la Iglesia de Santa María, y la jornada concluirá con una cena barroca titulada «Como cenaban los marqueses», amenizada por un cuarteto de música barroca en el Restaurante Las Ninfas.

Esta experiencia culinaria está inspirada en recetas dieciochescas y ambientada con música de cámara barroca. El menú, ofrecido por el Restaurante Las Ninfas, tendrá un precio de 30 euros, con reservas disponibles en la Oficina de Información del museo.

Horarios y actividades del viernes 28 de noviembre 19.00 h. Conferencia «La imagen de Cristo: Écija y el »Barrococó«.Pureza formal y eclecticismo escultórico». D. Rafael Fernández.

17.00 h. Taller Infantil «Velázquez y las Meninas»:

20.00 h. Visita guiada «El barroco ecijano a la luz de los candiles. Punto de encuentro: Iglesia de Santa Maria.

21.30 h. Cena barroca «Como cenaban los marqueses» amenizada por un cuarteto de música barroca. Restaurante Las Ninfas.

La programación del sábado 29 ofrecerá una visita guiada centrada en la relación entre arte barroco y religiosidad, que finalizará con un micro-concierto de órgano en la Iglesia de los Descalzos. A la misma hora se celebrará el taller infantil «Zurbarán, el pintor de los bodegones» y la conferencia «Cíclopes de tiempo y misoneísmo: travesía hasta las entrañas del barroco literario», impartida por Juan Pedro Gutiérrez. Por la tarde tendrá lugar un taller de pintura barroca para adultos y, a última hora, una nueva edición de la visita nocturna «El barroco ecijano a la luz de los candiles», esta vez desde la Iglesia de Santo Domingo.

Horarios y actividades del sábado 29 de noviembre 11.00 h. Visita guiada «Arte Barroco y religión. El Origen de un estilo artístico, Finaliza con un micro-concierto de órgano. punto de encuentro: Iglesia de los Descalzos.

11.30 h. Taller infantil «Zurbarán, el pintor de los bodegones»

11.30 h. Conferencia «Ciclopes de tiempo y misoneismo: travesia hasta las entrañas del barroco literario» D. Juan Pedro Gutiérrez

18.00 h. Taller para adulros «Pintura barroca»!

20.00 h. Visita guiada «El barroco ecuano a la luz de los candiles». Punto de encuentro: Iglesia de Santo Domingo.

El domingo 30, el último día, abrirá con la visita guiada «La arquitectura al servicio de la nobleza», en el Palacio de Peñaflor y con un cierre musical a cargo de un dúo barroco. De manera simultanea, se desarrollará el taller infantil «Murillo, el pintor de lo cotidiano» y el taller para adultos «La técnica del dorado».

Horarios y actividades del domingo 30 de noviembre 11.00 h. -Visita guiada «La arquitectura al servicio de la nobleza. Punto de encuentro: Palacio de Peñafior. Finaliza con la actuación| de un duo barroco.

11.30 Taller infantil Murilo, el pintor de lo cotidiano«-

11.30. «Taller adulros »La tecnicu del dorado«.

Degustaciones

Además, la Ruta Gastronómica «De la taberna al palacio: el mollete ecijano del Siglo de Oro» mostrará una reinterpretación moderna del tradicional mollete ecijano en numerosos bares y restaurantes de la ciudad, entre los que se encuentran Las Ninfas, Taberna del Abacero, Gallito 20, Pasareli, María Castaña, El Sabor10, Bar Domingo, Casa Teodoro, Abacería Pan y Vino, Bar Chico, Abacería Cuarto de Pasos, Mesón Juan Antonio, Taberna El Picaillo, Bar de Tapas Vivas y Los Catrines Tequila & Taco-Bar.