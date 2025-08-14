Este pueblo de Sevilla abre su piscina municipal gratis esta semana
Los vecinos de Tomares podrán disfrutar de las instalaciones sin abonar la tarifa durante este puente
Las piscinas públicas siguen siendo escasas, sobre todo en las grandes ciudades
La ola de calor sigue dejando huella y los termómetros no paran de subir con el paso de los días. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tomares ha organizado unas jornadas de puertas abiertas en su piscina municipal.
Los residentes podrán acceder de forma gratuita al recinto desde el miércoles 13 de agosto hasta el próximo domingo 17 de agosto. Para acogerse a la entrada libre es imprescindible presentar el DNI.
La piscina permanecerá abierta hoy jueves en su horario habitual desde las doce del mediodía hasta las ocho menos cuarto de la tarde.
Acceso libre hasta completar aforo
Con la llegada del festivo nacional y el fin de semana, se ampliará el horario de apertura, con el propósito de mitigar el calor.
Entrada gratuita a la piscina municipal de Tomares
Cuándo: del miércoles 12 de agosto hasta el domingo 17 de agosto
Horario del miércoles y jueves: desde las 12.00 a las 19.45 horas
Horario desde el viernes al domingo: Los abonados podrán acceder desde las 12 horas hasta las 00 horas y los no abonados desde las 14 horas a ciere.
Imprescindible: residir en Tomares y presentar el DNI
Durante estos tres días, la piscina estará abierta desde las 12 horas hasta las 00 horas del día siguiente, para los abonados. Las personas que no estén abonadas podrán disfrutar de las instalaciones desde las 14 horas hasta la hora de cierre (00.00 horas).
