El pueblo más navideño de Sevilla celebra un festival esta semana con degustaciones de mantecados

Durante tres jornadas consecutivas, el municipio albergará multitud de actividades grastrónomicas y de ocio para todos los públicos

Este pueblo de Sevilla es el primero de España en encender las luces de Navidad: una semana antes que Vigo

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Sevilla de 2025?

Una fábrica de mantecados del municipio
Irene Cuenca

Tras convertirse en el primer lugar de España en encender sus luces navideñas, el municipio sevillano de Estepa no para de organizar actividades de cara a la llegada de la Navidad.

Este fin de semana tendrá lugar la celebración de la primera ... edición del Festival Gastronómico y Cultural de la localidad, este evento que reunirá a empresas gastronómicas locales, comenzará el próximo viernes 14 de noviembre y concluirá el domingo 16 de noviembre.

