El pueblo más navideño de Sevilla celebra un festival esta semana con degustaciones de mantecados

Tras convertirse en el primer lugar de España en encender sus luces navideñas, el municipio sevillano de Estepa no para de organizar actividades de cara a la llegada de la Navidad.

Este fin de semana tendrá lugar la celebración de la primera ... edición del Festival Gastronómico y Cultural de la localidad, este evento que reunirá a empresas gastronómicas locales, comenzará el próximo viernes 14 de noviembre y concluirá el domingo 16 de noviembre.

Durante estas tres jornadas entre las 11 horas de la mañana y las 19 horas de la tarde en el Parque Municipal Príncipe de Asturias de Estepa, se sucederán distintas actividades de ocio para todos los públicos.

Tres jornadas llenas de actividades gastronómicas

El viernes 14 de noviembre será la inauguración oficial del festival. En esta primera jornada se celebrarán distintas actividades como degustaciones de café, talleres infantiles de fabricación de cajas nido, presentaciones de empresas locales y rutas guiadas por los árboles singulares del parque. También, habrá un espacio para la música con los conciertos de Pérez y Aroso y Black Car Bone, que interpretarán versiones de pop, blues y rock clásico-

La oferta de ocio para el sábado comenzará desde por la mañana con un concurso de escritura creativa, una degustación de aceites, mantecados o panes artesanos, así como una gymkana familiar. Por la tarde, se celebrarán nuevas degustaciones de vinos, helados salados y mieles locales.

La jornada del domingo cerrará la primera edición con más actividades para todos los públicos, entre ellas una nueva gymkana, una degustación de miel y un 'show cooking'. La tarde continuará con talleres infantiles de manualidades y experiencias gastronómicas, antes del acto de clausura previsto a las 19.00 horas.

Además, durante estos tres días los asistentes podrán participar en las rutas 'Saboreando' y 'De Estepa al Cielo', que ofrecerán recorridos turísticos por la localidad en horario de mañana y tarde.

¿Cómo asistir al festival?

Respecto a los precios de las actividades, algunas de ellas son gratuitas, mientras que otras son de pago; cuyos precios rondan entre los 10 euros y los 4 euros. Para poder acudir a estas propuestas es necesario adquirir las entradas de forma online.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Estepa y las empresas locales del sector alimentario buscan poner en valor el producto de proximidad, visibilizar el tejido empresarial y fomentar el consumo local, acercando la oferta gastronómica y cultural tanto a los vecinos como a los visitantes.