La Policía Nacional ya tiene fecha para su carrera solidaria en Sevilla: fecha e inscripciones

Los amantes del 'running' tienen una cita el próximo domingo 14 de septiembre en Sevilla. Bajo el nombre 'Ruta 091', la Policía Nacional ha organizado su primera carrera solidaria en la capital hispalense que contará con dos categorías: la prueba de 600 metros para niños (a partir de 6 años) y la de 5,91 kilómetros para adultos.

Unos mil participantes, según el cuerpo, repartirán solidaridad por cada metro recorrido en las calles sevillanas, ya que el precio de la inscripción se destina a ANDEX, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía.

A las 09,30 horas están citados todos los corredores en la Plaza de España, lugar elegido para realizar un «calentamiento animado». Una vez finalizado, sobre las 10,00 horas, comenzará la prueba de los más pequeños que recorrerán 600 metros en un tiempo estimado de quince minutos. Desde la Policía Nacional se ha indicado que está prueba infantil está «abierta para participantes menores de 6 a 14 años», así como, han recomendado que los mayores acompañen durante todo el recorrido a los menores.

Una vez finalizada la primera prueba, sobre las 10,30 horas, se dará el pistoletazo de salida de la carrera oficial cuyo comienzo y final tendrá lugar en la misma Plaza de España. Una vez que todos los 'runners' hayan superado la prueba, se estima que sea a las 11,45 horas, comenzará la entrega de trofeos a las diferentes categorías.

Recorrido carrera de 5,91 km de la Policía Nacional Salida y llegada: Plaza de España

Av. Rodríguez de Casso

Paseo de las Delicias

Av. De la Guardia Civil

Av. De la Borbolla

Av. De Portugal

Avd. Isabel la Católica

Av. Gran Capitán

Pl. Ejército Español

C. Nicolás Alpériz

Av. Isabel la Católica

Glta. Covadonga

Av. Don Pelayo

Pl. América

C. De Pizarro

Av. Rodríguez de Casso

Además, durante toda la mañana se ha programado actividades paralelas en el propio recinto como exhibición de medios policiales, animación, entrega de trofeos y regalos.

Edad mínima para correr la carrera de 5,91 km de la Policía Nacional

Desde la organización han señalado que esta prueba está abierta «a todos los participantes mayores de 14 años». Así, los menores de edad deberán presentar «obligatoriamente» una 'autorización oficial para menores del tutor legal' en el momento en el que recogan el dorsal.

¿Cómo inscribirse en la carrera de la Policía Nacional de Sevilla?

Hasta el lunes 8 de septiembre puedes inscribirte en la página web del evento. Esta tiene un coste de 15 euros, que serán destinados a ANDEX, así como un límite de participantes, 1.000.

La inscripción incluye, tanto a adultos como a pequeños, el dorsal (personal e intransferible), así como una bolsa del corredor que incluye la camiseta oficial de la Ruta 091.

Recogida del dorsal de la carrera de la Policía Nacional en Sevilla

En el Centro Deportivo Viding Piscina de Sevilla se habilitará un stand en el que todos los participantes podrán recoger el dorsal y la bolsa del corredor en el siguiente horario: el jueves 11 de septiembre de 17,00 a 20,00 horas; el viernes 12 de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas y el sábado 13 de septiembre de 10,00 a 13,00 horas.

A la hora de la retirada del dorsal será «imprescindible» presentar el DNI. En el caso de que el corredor no pueda hacerlo de forma personal, puede hacerlo otra persona tendrá que presentar una fotocopia del DNI del corredor y el propio.