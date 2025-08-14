Planes culturales para refugiarte del calor este puente en Sevilla: conciertos, exposiciones y teatros
El Consistorio ha presentado la programación para «emocionarse con la cultura en cada rincón de Sevilla»
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha elaborado una agenda cultural para la semana del 14 al 21 de agosto. Siete días en los que la capital hispalense contará «en cada rincón de la ciudad una oportunidad para emocionarse con la cultura», ha afirmado la delegada del ramo, Angie Moreno.
Entre las novedades destaca, la décima edición de las Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025. El jueves 14 de agosto y el martes 19 este espacio acogerá concoertos que irán del soul al flamenco y del blues al jazz, ambos a las 21,30 horas y con entrada libre bajo reserva.
Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaab
Jueves 14 de agosto: Gautama Del Campo Quartet (Flamenco & jazz) entradas aquí
Martes 19 de agosto: The Blues Experience & Lovis G (Blues) entradas aquí
XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar
El Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Este año la programción recorre sonidos y tradiciones musicales, interpretados por artistas nacionales e internacionales, relacionadas con la historia del palacio pasando por el flamenco, la música clásica, el jazz o el barroco.
Todos los espectáculos se celerbran en los Jardines del recinto a las 22,30 horas. El precio de las entradas para disfrutar de esta experiencia única asciende a 7 euros. Se pueden adquirir de forma online aquí
Programación Noches en los Jardines del Real Alcázar
Jueves 14 de agosto: Q & The Moonstones– Blues.
Viernes 15 de agosto: Evoéh-Qart – Música de raíz europea
Sábado 16 de agosto: Dúo Béla Kóvacs - Música clásica
Martes 19 de agosto: Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea
Miércoles 20 de agosto: Sephardica – Músicas de raíz europea
Visitas nocturnas teatralizadas al Real Alcázar
En el mismo espacio se celebrarán las visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran el jueves 14 y 21, el viernes 15 y el miércoles 20 de agosto con distintos pases entre las 21,00 y las 22,30 horas.
El espectáculo tiene una duración de 75 minutos y el precio de su entrada asciende a 15 euros. La reserva de las mismas se puede hacer en la página web del Real Alcázar de Sevilla.
Además, se han programado varias exposiciones que abarcan distintos temas y se ubican en diferentes puntos de la capital andaluza.
Exposición: 'Mirada a la Bachillera'
Sede A.VV. Estrella Andaluza
La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.
Exposición: 'Mirada a la Bachillera'
Dónde: Sede A.VV. Estrella Andaluza
Dirección: c/ Naranjo, 29
Cuándo: todos los días
Horario: a las 20,00 horas
Entradas: Entrada libre hasta completar aforo
Exposición: 'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González
Espacio Santa Clara
Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel.
Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.
Exposición: 'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González
Dónde: Espacio Santa Clara
Dirección: c/ Becas, S/N, Casco Antiguo
Cuándo: todos los días
Horario: de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. El domingo 17 y el 15 de agosto de 10,00 a 14,00 horas
Entradas: libre hasta completar aforo
Exposición: 'Otra Taxonomía de las Nubes', de Dionisio González
Real Fábrica de Artillería
Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo 'Cuatro miradas al universo' de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza 'Estos días azules' y 'este sol de la infancia' en Las Setas de Sevilla.
Además, su patio 'Carlos III' acogerá la escultura del artista Juan Suárez 'CANCEL (específico, rectangular)'. Una pieza que dialoga con la arquitectura histórica del recinto.
También se puede acceder a ella de forma libre y simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contempóraneo y a la ciudadanía.
Exposición: 'Otra Taxonomía de las Nubes', de Dionisio González y la escultura de Juan Suárez 'CANCEL (específico, rectangular)'
Dónde: Real Fábrica de Artillería
Dirección: av. Eduardo Dato, 58
Cuándo: todos los días
Horario: de 10,00 a 20,00 horas
Entradas: libre hasta completar aforo
Exposición: 'Retroalimentación', de Luis Gordillo
Espacio Santa Clara
El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en «Retroalimentación», comisariada por Sema D'acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.
En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.
Día: hasta el 20 de diciembre 2025
Espacio: Espacio Santa Clara
Hora: De martes a sábado, de 10:00- 14:00h y de 17:00-20:00h.
Domingo y festivos, de 10:00-14:00h.
Lunes, cerrado.
Entrada libre
Exposición: 'Retroalimentación', de Luis Gordillo
Dónde: Espacio Santa Clara
Dirección: c/ Becas, S/N, Casco Antiguo
Cuándo: todos los días, excepto lunes
Horario: de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. El viernes 15 de agosto y domingo 17 de 10,00 a 14,00 horas
Entrada: libre hasta completar aforo
