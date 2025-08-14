Planes culturales para refugiarte del calor este puente en Sevilla: conciertos, exposiciones y teatros

Noches de verano en el Palacio Marqueses de la Algaba

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha elaborado una agenda cultural para la semana del 14 al 21 de agosto. Siete días en los que la capital hispalense contará «en cada rincón de la ciudad una oportunidad para emocionarse con la cultura», ha afirmado la delegada del ramo, Angie Moreno.

Entre las novedades destaca, la décima edición de las Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025. El jueves 14 de agosto y el martes 19 este espacio acogerá concoertos que irán del soul al flamenco y del blues al jazz, ambos a las 21,30 horas y con entrada libre bajo reserva.

Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaab Jueves 14 de agosto: Gautama Del Campo Quartet (Flamenco & jazz) entradas aquí

Martes 19 de agosto: The Blues Experience & Lovis G (Blues) entradas aquí

XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar

Grupo Evoéh-Qart – Música de raíz europea ayuntamiento de sevilla

El Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Este año la programción recorre sonidos y tradiciones musicales, interpretados por artistas nacionales e internacionales, relacionadas con la historia del palacio pasando por el flamenco, la música clásica, el jazz o el barroco.

Todos los espectáculos se celerbran en los Jardines del recinto a las 22,30 horas. El precio de las entradas para disfrutar de esta experiencia única asciende a 7 euros. Se pueden adquirir de forma online aquí

Programación Noches en los Jardines del Real Alcázar Jueves 14 de agosto: Q & The Moonstones– Blues.

Viernes 15 de agosto: Evoéh-Qart – Música de raíz europea

Sábado 16 de agosto: Dúo Béla Kóvacs - Música clásica

Martes 19 de agosto: Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea

Miércoles 20 de agosto: Sephardica – Músicas de raíz europea

Visitas nocturnas teatralizadas al Real Alcázar

En el mismo espacio se celebrarán las visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran el jueves 14 y 21, el viernes 15 y el miércoles 20 de agosto con distintos pases entre las 21,00 y las 22,30 horas.

Visitas teatralizadas al Alcázar ayuntamiento de sevilla

El espectáculo tiene una duración de 75 minutos y el precio de su entrada asciende a 15 euros. La reserva de las mismas se puede hacer en la página web del Real Alcázar de Sevilla.

Además, se han programado varias exposiciones que abarcan distintos temas y se ubican en diferentes puntos de la capital andaluza.

1 Imagen promocional de la Exposición ayuntamiento de sevilla Exposición: 'Mirada a la Bachillera' Sede A.VV. Estrella Andaluza

La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.

Exposición: 'Mirada a la Bachillera' Dónde: Sede A.VV. Estrella Andaluza

Dirección: c/ Naranjo, 29

Cuándo: todos los días

Horario: a las 20,00 horas

Entradas: Entrada libre hasta completar aforo

2 Imagen promocional de la Exposición ayuntamiento de sevilla Exposición: 'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González Espacio Santa Clara

Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel.

Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.

Exposición: 'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: c/ Becas, S/N, Casco Antiguo

Cuándo: todos los días

Horario: de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. El domingo 17 y el 15 de agosto de 10,00 a 14,00 horas

Entradas: libre hasta completar aforo

3 Imagen promocional de la Exposición ayuntamiento de sevilla Exposición: 'Otra Taxonomía de las Nubes', de Dionisio González Real Fábrica de Artillería

Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo 'Cuatro miradas al universo' de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza 'Estos días azules' y 'este sol de la infancia' en Las Setas de Sevilla.

Además, su patio 'Carlos III' acogerá la escultura del artista Juan Suárez 'CANCEL (específico, rectangular)'. Una pieza que dialoga con la arquitectura histórica del recinto.

También se puede acceder a ella de forma libre y simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contempóraneo y a la ciudadanía.

Exposición: 'Otra Taxonomía de las Nubes', de Dionisio González y la escultura de Juan Suárez 'CANCEL (específico, rectangular)' Dónde: Real Fábrica de Artillería

Dirección: av. Eduardo Dato, 58

Cuándo: todos los días

Horario: de 10,00 a 20,00 horas

Entradas: libre hasta completar aforo

4 Imagen promocional de la Exposición ayuntamiento de sevilla Exposición: 'Retroalimentación', de Luis Gordillo Espacio Santa Clara

El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en «Retroalimentación», comisariada por Sema D'acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.

En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.

Día: hasta el 20 de diciembre 2025

Espacio: Espacio Santa Clara

Hora: De martes a sábado, de 10:00- 14:00h y de 17:00-20:00h.

Domingo y festivos, de 10:00-14:00h.

Lunes, cerrado.

Entrada libre

Exposición: 'Retroalimentación', de Luis Gordillo Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: c/ Becas, S/N, Casco Antiguo

Cuándo: todos los días, excepto lunes

Horario: de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. El viernes 15 de agosto y domingo 17 de 10,00 a 14,00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo