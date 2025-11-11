La 'Petra de Andalucía' se convertirá en un cuento de Navidad

Poder visitar un paisaje digno de Jordania es posible y sin salir de la provincia de Sevilla, ya que el municipio de Osuna cuenta con el famoso Coto Las Canteras, conocido popularmente como la 'Petra de Andalucía' debido al ... gran parecido de este paraje con la ciudad excavada en rocas.

La antigua cantera, como prácticamente casi todos los rincones, se va preparando para la llegada de la Navidad. Este año el monumento acogerá «La Navidad de Hugo», un espectáculo navideño para toda la familia, que combina iluminación con la historia milenaria de este paraje natural, desde el próximo sábado 15 de noviembre hasta el 7 de enero de 2026.

La duración de esta propuesta es de entre 45 minutos y una hora y está dividida en dos actividades. En primer lugar, una visita por los jardines del Coto, que se transforman en un universo de luz, ya que miles de destellos iluminan la piedra y la vegetación mediterránea del lugar.

Un mapping inmersivo

Después, los asistentes podrán disfrutar de un cuento navideño envolvente, ya que en el interior la piedra se convierte en lienzo y un mapping inmersivo da vida a «La Navidad de Hugo», un cuento original que combina la inocencia de la infancia con el mensaje universal de la Navidad.

Respecto a los horarios, el espectáculo permanecerá abierto de domingo a jueves desde las 18.00 horas hasta las 21.00 horas, con proyecciones del mapping cada 20 minutos y hasta 20 minutos antes del cierre del espacio. Los viernes, sábados y vísperas de festivos se podrá acudir desde 18 horas hasta las 22.00 horas, con la misma frecuencia de proyección, que en el caso anterior.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del paraje y los precios van desde los 6 euros (para visitantes desde los 10 años) hasta los 5 euros (para niños de 5 a 9 años de edad). Por otro lado, los menores de cinco años cuentan con entrada gratuita.