La 'Petra de Andalucía' se convertirá en un cuento de Navidad

El enclave contará con un espectáculo de luces y un mapping interactivo para todos los públicos durante dos meses

Ni Osuna ni Setenil de las Bodegas: el pueblo excavado en la roca que parece Petra

De escombrera a la Petra de Andalucía: la increíble historia de unas canteras

Coto Las Canteras, 'La Petra de Andalucía'
Coto Las Canteras, 'La Petra de Andalucía'
Irene Cuenca

Poder visitar un paisaje digno de Jordania es posible y sin salir de la provincia de Sevilla, ya que el municipio de Osuna cuenta con el famoso Coto Las Canteras, conocido popularmente como la 'Petra de Andalucía' debido al ... gran parecido de este paraje con la ciudad excavada en rocas.

