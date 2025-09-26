La pequeña feria que se celebra en el centro de Sevilla: así será la Velá del Arenal que comienza este viernes

Desde este viernes 26 de septiembre hasta el domingo, la calle Adriano será el epicentro de la III Velá del Arenal impulsada por la delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el distrito Casco Antiguo y la asociación de Vecinos Arenal - Torre del Oro. La celebración comenzará en la tarde noche del viernes hasta la medianoche del sábado y seguirá hasta la jornada dominical si el tiempo lo permite.

Este evento tendrá lugar en el espacio comprendido entre la capilla del Baratillo y la calle Otto Moeckel, donde habrá una gran caseta y un escenario con actuaciones que se desarrollaran entre las 17:00 horas y las 00:00 horas. Las actuaciones estarán a cargo del grupo de teatro Puente de Barcas, Niño Plata, Flamenco para todos, la Agrupación Musical Juvenil Nuestra Señora de los Reyes, el Coro Don Cecilio, Álvaro Carrillo y Nuevas Ilusiones.

Esta velá volverá a tener un marcado carácter cofrade y taurino porque coincidirá con la salida del público que acuda a las corridas de toros de la Feria de San Miguel y, en el caso de las hermandades, las nueve corporaciones del barrio; Carretería, Baratillo, Las Aguas, Jesús Despojado, San Buenaventura, Guadalupe, Pura y Limpia, Sacramental del Sagrario y La Corona; serán coprotagonistas de este evento, ya que todo lo recaudado irá destinado a sus obras asistenciales.

La cita se une a otras que se van a celebrar durante el fin de semana como son las velás de los Bermejales o de San Jerónimo, así como a las decenas de eventos que se van a organizar durante un fin de semana que ya se ha convertido en el tradicional 'súper fin de semana' de septiembre.

Actuaciones en la III Velá del Arenal Grupo de teatro Puente de Barcas

Niño Plata

Flamenco para todos

Agrupación Musical Juvenil Nuestra Señora de los Reyes

Coro Don Cecilio

Álvaro Carrillo

Nuevas Ilusiones

Asimismo, cabe recordar que esta es de las pocas velás que quedan en el Centro de Sevilla porque antiguamente, cada barrio del Casco Antiguo tenía una. Las crónicas narran fiestas en honor a las patronas de las feligresías o en torno a la festividad de la Cruz de Mayo.