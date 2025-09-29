Octubre Romano en Carmona: visitas guiadas, gastronomía y rutas en un mes con mucha historia

Ramón Gavira, Carmen Ortiz y Juan Ávila, durante la presentación de Octubre Romano de Carmona

Más de treinta actividades conforman el programa 'Octubre Romano en Carmona' que organiza la Delegación de Turismo, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de la localidad y con el que pretende poner en valor el rico legado de la época romana que aún puede contemplarse en Carmona.

Entre las actividades recogidas en el programa, que cumple su novena edición, destaca un amplio programa de visitas guiadas por enclaves de época romana como el conjunto arqueológico de la Necrópolis, el Alcázar de la Puerta de Sevilla, la Puerta de Córdoba, las minas de agua, las termas y el hipogeo de San Felipe. Asimismo, se realizará una ruta de senderismo por el trazado de la antigua Vía Augusta desde la Puerta de Córdoba.

La gastronomía romana también será protagonista durante el mes de octubre. Para ello, el establecimiento '7 Reales' ofrecerá una degustación de vinos romanos mientras que los restaurantes 'Tabanco' y 'Molino de la Romera' incluirán en sus menús platos inspirados en la época romana.

Cuentacuentos y conferencias

Para los más pequeños habrá cuentacuentos basados en historias de hace 2.000 años así como diversos talleres infantiles en el Museo de la Ciudad, mientras que en el Aula Universitaria 'Maese Rodrigo' se ofrecerá la conferencia 'Los habitantes de las minas de agua' sobre las nuevas especies halladas en la red de galerías subterráneas que los romanos construyeron en Carmona.

En el Centro de Mayores de la localidad se realizará un taller de mosaicos romanos mientras que Écija ha sido el municipio elegido para visitar dentro de la iniciativa de conocer otras ciudades con un importante legado patrimonial.

Por último, la Puerta de Sevilla acogerá la actividad 'Brindis con los dioses', una lectura narrativa sobre personajes y divinidades antiguas mientras los asistentes degustan un vino inspirado en las bebidas romanas.

Talleres y otros 01/10 Taller de Mosaico Romano. 12:00 h. Conjunto Arqueológico de Carmona. Actividad exclusiva para centro de mayores. Reservas: 600143632

04/10 Taller «Pequeños Numismáticos: Monetarius romanos». 11.00 h. Museo de la Ciudad de Carmona. En el taller los pequeños fabricarán monedas en pasta de papel. Actividad Infantil (de 5 a 12 años). Reservas: 954191226

18/10 Taller «Mensajes en cera: El secreto de los romanos». 11:00 h. Museo de la Ciudad de Carmona. Actividad Infantil (de 5 a 12 años). Reservas: 954191226

19/10 Gymkana Romana. 12:00 h. Conjunto Arqueológico de Carmona. Reservas: 600143632

25/10 Taller de pintura romana en estuco. 12:00 h. Conjunto Arqueológico deCarmona. Reservas: 600143632

Visitas Sábados, domingos y festivos. Visitas guiadas al Conjunto Arqueológico de Carmona: Anfiteatro a las 11:00 h y Necrópolis a las 12:00 h. Reservas 600143632. El día 26 las visitas serán a la 11:30 h. y 12:30 h. Miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. 11:00 h.

Visitas guiadas por la Carmona Romana. (Entradas a monumentos no incluidas. Gratuito para residentes). Reservas: https://turismo.carmona.org/visitas-a-carmona/

04/10 La Puerta de Córdoba. «Lo que la puerta oculta: Una mirada desde dentro». 19:00 h. Punto de encuentro: Puerta de Córdoba. Visita guiada a una de las puertas más monumentales de la ciudad con proyección audiovisual. Reservas: 954191226

10/10 Cardo Máximo. «El eje vivo de la Carmona romana». 19:00 h. Punto de encuentro: Puerta de Córdoba. Reservas: 954191226

12/10 Carmona amurallada. «Tras las huellas de la ciudad defendida». 18:00 h. Punto de encuentro: Torre del Postigo. Recorrido por el trazado de la antigua muralla. Reservas: 95191226

17/10 Entre Cenizas y Silencio: «El ritual romano de la muerte. Mausoleo del Paseo del Estatuto». 19:30 h. Punto de encuentro: Entrada parking Paseo del Estatuto junto al Convento de Concepción. Reservas: 95191226

18/10 Carmona, alma de Roma. 19:30 h. Punto de encuentro: Museo de la Ciudad. Visita al Museo de la Ciudad de Carmona. Reservas: 954191226

25/10 Minas Romanas de Carmona. «Arqueología en el paisaje: El legado romano bajo tierra. Minas Romanas». 18:30 h. Punto de encuentro: Puerta Aldi. Reservas: 954191226

26/10 El cuerpo y el Imperio: «Viaje a las Termas romanas de Carmona.» 11:00 h. Punto de Encuentro: Plaza de Julián Bestiro. Reservas: 954191226

31/10, 1 y 2/11 Visita temática «Día de los Difuntos. Máscaras funerarias. Los rostros de nuestros antepasados», 18:30 h. Conjunto Arqueológico de Carmona. Reservas: 600143632

26/10 VISITA A ÉCIJA «La ciudad romana de Écija». Salida 9:00 h. Punto de encuentro: Paseo del Estatuto. Precio: 10 €. Reserva: En la Oficina de Turismo 954190955

Visitas guiadas por arqueólogos 04/10 Las termas romanas y su abastecimiento de aguas. 10:00 h. y 12:00 h. Punto de encuentro: Plaza Julián Besteiro. Reservas: 954191226 11/10 El hipogeo de San Felipe. 10:00 h. y 12:00 h. Punto de encuentro: Iglesia de San Felipe. Reservas: 954191226

18/10 El hipogeo de San Felipe. 10:00 h y 12:00 h. Punto de encuentro: Iglesia de San Felipe. Reservas: 954191226

25/10 La Puerta de Sevilla y el urbanismo romano. 10:00 h y 12:00 h. Punto de encuentro: Puerta de Sevilla. Reservas: 954191226

Recital y cata 11/10 «Brindis con los Dioses: Poesía y Música en el crepúsculo romano». 18:30 h. Lugar: Puerta de Sevilla. Lectura narrativa inspirada en personajes y dioses de la época en Carmona y degustación mulsum vino típico romano.

Sabores de la antigua Roma 7 REALES Degustación de vinos romanos. De martes a domingo. Reservas: 615512233 – 7realesgastrotienda@gmail.com

Restaurante Molino de la Romera. El Capricho de Postumio, (lingote de cochinillo asado con salsa de miel y garum). Nombre en la antigua Roma (Porcellus Assum) Apicio recoquinaria.

Restaurante Tabanco. Tapa de cerdo relleno, basada en uno de los platos más destacados en los cenae de la élite romana «Porcus Troianus».

Conferencia 16/10 Conferencia «Los habitantes de las minas de agua: Nuevas especies y otros estudios medioambientales».

20:00 h. Aula Maese Rodrigo. Ponentes: Enrique Peña Pérez (Ambientólogo y AAES) y Juan Manuel Román Rodríguez (Arqueólogo Municipal. Ayuntamiento de Carmona y AAES)

Cuentacuentos 03/10 Temática romana. 16:30 h. Biblioteca Municipal José María Requena.

11/10 Cuenta cuentos «Caídos del cielo. Historias Mitológicas».12:00 h. Conjunto Arqueológico de Carmona. Reservas 600143632

Ruta de senderismo 05/10 Senderismo: «Camino de Roma. Tras las huellas de la Via Augusta». 11:00 h. Punto de encuentro: Puerta de Córdoba. Reservas: 954191226

La iniciativa ha sido presentada este lunes en el Museo de Carmona por el alcalde de la localidad, Juan Ávila, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, y el delegado municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Ramón Gavira.

Este programa está organizado por la Delegación de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Carmona con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Ruta Bética Romana y distintas entidades, empresas y asociaciones locales.