Nervión tendrá un nuevo mercadillo de Navidad esta semana

Con el paso de las semanas se hace evidente el cambio de estación y el verano cada vez se deja aún más atrás. El frío y la lluvia deja claro que la época actual del año es el otoño y con ello ya se deja ... sentir la preparación para una de las fechas más importantes del año; la Navidad. Esas semanas que representan para muchos unas merecidas vacaciones, regalos y sobre todo, pasar tiempo con la familia o amigos.

La ciudad de Sevilla se prepara para estas esperadas vacaciones navideñas con la apertura de nuevas tiendas dedicadas a suministrar este tipo de productos con su temática correspondiente. Como es el caso de la nueva apertura en el centro comercial de Nervión Plaza, donde se inaugurará la primera tienda de Acento siendo un proyecto del grupo Poderío Market.

Tienda Acento Dónde: Nervión Plaza

Inauguración: 20 de noviembre

Horario: 20:00 horas

La apertura de este nuevo local tiene una fecha seleccionada, siendo esta el 20 de noviembre y la apertura será ese mismo jueves a las 20:00 horas. Este local contará con marcas de ropa, complementos, artesanía y regalos con estilo navideño, donde cada semana irá cambiando el catálogo de productos.