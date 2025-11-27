La Navidad llega a Torre Sevilla este fin de semana con un mercadillo, un DJ y actividades infantiles

Los Estados Unidos han propagado mediante su influencia en la cultura popular occidental muchas de sus tradiciones y hábitos de consumo, uno de los ejemplos más flagrantes es Halloween que ha pasado a formar parte del calendario español como acompañamiento y víspera del ... Día de Todos Los Santos. Este tipo de ocasiones son las perfeccionadas por las empresas para estrechar lazos entre el consumo y las actividades de la población. Otra de estas fechas es el conocido Black Friday, que ha sido adaptada por cualquier empresa de cualquier parte de Europa como la ocasión idónea para comprar.

Las tiendas y los centros comerciales son los que mejor han entendido este tipo de ocasión como antesala de la época de Navidad, unas semanas en las que el consumismo está a la orden del día y la compra de regalos, ropa o caprichos se convierte en algo de obligado cumplimiento. Con el fin de poder aprovechar las ofertas de este día, Torre Sevilla prepara un evento con el que el Pop-Up Market prenavideño se suma al Black Friday.

🖤⚡️ ¡Es #BlackFriday en #TORRESEVILLA y tenemos descuentazos que no puedes dejar pasar!



Ven, compra y aprovecha las mejores ofertas del año ¡Te esperamos! pic.twitter.com/9qX8Nw1IHX — CC TORRE SEVILLA (@CCTorreSevilla) November 26, 2025

Pop-Up Market

Este fin de semana consiste en una organización de 25 puestos de artesanía, moda, recuperación y complementos que se situarán en la Galería 0. La disposición de este evento será durante el 28, 29 y 30 de noviembre, siendo un anticipado mercado navideño que más tarde volverá pero ya en época de Navidad.

La organización de estas actividades está repartida durante los tres días, las cuales serán completamente gratuitas abiertas al público. El viernes tendrá lugar, a partir de las 19:00 horas, la música en directo marcando así el inicio de este evento. Para el sábado está previsto una animación infantil musical a las 11:00 horas que dará paso a la sesión de DJ Morales a partir de las 18:00 hasta las 21:00 horas. Por último, para el domingo está reservado que tenga lugar un pintacaras infantil durante el mediodía.

« Vive el deporte en tu barrio »

Asimismo, la agenda de ese fin de semana la complementará con la jornada «Vive el deporte en tu barrio» situada en el Parque de Magallanes y organizada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. Ese mismo sábado desde las 11:00 hasta las 14:00 horas estarán dispuestas actividades deportivas y al aire libre como baloncesto, ajedrez o kárate, con el fin fomentar el deporte y dar a conocer modalidades nuevas del ámbito deportivo.