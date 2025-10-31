'Naturaleza Encendida': un paseo sensorial por el matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal

La esperada inauguración de 'Naturaleza Encendida: Arras' en el Real Alcázar de Sevilla se celebró finalmente este viernes, un día después de lo previsto debido a las intensas lluvias caídas en la capital andaluza el pasado miércoles. El estreno coincidió así con ... la apertura oficial al público de esta nueva edición, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

Bajo el título 'Arras', la tercera edición de 'Naturaleza Encendida' convierte los jardines del Alcázar en un recorrido sensorial que une arte, luz e historia para conmemorar el 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal. La empresa Letsgo, responsable del proyecto, propone un viaje inmersivo que reinterpreta aquel enlace imperial a través de siete espacios dedicados a las virtudes regias: prudencia, fortaleza, clemencia, paz, justicia, fe y gloria.

Durante la presentación, el primer teniente de alcalde y delegado de Turismo y Hacienda, Juan Francisco Bueno Navarro, destacó la simbología del evento y su vínculo con la historia de la ciudad. «Después del día de lluvia los colores del Alcázar tienen un tono más intenso», señaló. «El año que viene se celebra el 500 aniversario de esa boda, que supuso un antes y un después para Sevilla, porque la situó en el centro del mundo», añadió.

«Es música, es color, pero también es arte», resumió Bueno Navarro al cierre de la presentación, destacando la fusión entre patrimonio, tecnología y emoción que caracteriza a esta propuesta.

La directora del Real Alcázar, Ana Jáuregui, subrayó que se trata de «una actividad cultural muy dirigida a sevillanos y residentes en Sevilla, donde queremos poner en valor la cultura, el patrimonio y la innovación».

Por su parte, Javier Lebrato, director de Naturaleza Encendida Sur, recordó que este es «el tercer año que trabajamos juntos» y que 'Arras' supone «un espectáculo renovado, con nuevas luces y texturas». «A través de la fábula vamos a intentar recrear este hecho en los jardines del Alcázar: en el jardín de las Damas, el jardín de los Poetas y el jardín Inglés. Proyectaremos ese enlace de una forma contemporánea, de manera sensorial», adelantó. Además, hizo hincapié en que «las mejores horas, como el pase de las siete, están pensadas para los sevillanos, y bonificadas al 50%. El objetivo es reconciliar al sevillano con el Alcázar, esta visita nocturna se complementa con la diurna, que ya está muy solicitada».

Las siete virtudes regias como hilo conductor

El recorrido, bautizado con un título que hace alusión a las trece monedas que Carlos I de España e Isabel de Portugal intercambiaron en su enlace, comienza en el jardín de las Damas, donde los colores simbolizan las tres primeras virtudes: el verde representa la prudencia, el púrpura la fortaleza y el rojo la clemencia.

Desde allí, los visitantes avanzan hacia el jardín Inglés, un espacio que evoca la paz y la justicia, con una atmósfera envolvente que transmite calma y serenidad. La iluminación, el sonido y las proyecciones recrean el vínculo de los emperadores, un lazo que, más allá del poder, estuvo marcado por el amor, y el Alcazar fue testigo de ello.

La visita culmina en el jardín de los Poetas, donde se representan las virtudes de la fe y la gloria. En este último tramo, los asistentes recorren el Camino de Claveles hasta atravesar el Túnel de Arcos, que marca el fin de una recreación contemporánea de los siete arcos triunfales que los monarcas cruzaron en 1526.

Cuando el visitante sale finalmente al Paseo de Catalina de Ribera, lo hace con una sensación de serenidad que perdura durante unos minutos. La luz, el silencio y el rumor de los jardines dejan en el aire una calma que invita a seguir caminando despacio, con la impresión de haber vivido algo distinto, una pausa que, durante alrededor de una hora, logra romper el ritmo habitual de la ciudad.