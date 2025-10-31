Suscríbete a
'Naturaleza Encendida': un paseo sensorial por el matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal

Este viaje sensorial recorre el jardín de las Damas, el Inglés y el de los Poetas, y pretende acercar el Real Alcázar a sevillanos y residentes, de ahí que haya pases bonificados al 50%

'Naturaleza Encendida' vuelve al Real Alcázar de Sevilla: fechas, entradas y descuentos

'Naturaleza Encendida' en el Alcázar
'Naturaleza Encendida' en el Alcázar manuel olmedo
Paula Mateo

Sevilla

La esperada inauguración de 'Naturaleza Encendida: Arras' en el Real Alcázar de Sevilla se celebró finalmente este viernes, un día después de lo previsto debido a las intensas lluvias caídas en la capital andaluza el pasado miércoles. El estreno coincidió así con ... la apertura oficial al público de esta nueva edición, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

