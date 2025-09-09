El mercado de juguetes de Torre Sevilla vuelve este fin de semana con talleres, bailes y un concurso de disfraces

Después de los primeros días de vuelta a las aulas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un plan ambientado en el universo Harry Potter este mismo fin de semana en la capital sevillana.

La feria de juguetes y coleccionismo 'Toy Street Market' regresa una edición más a Torre Sevilla, del sábado 13 al domingo 14 de septiembre en horario de 10 a 22 horas.

La Galería 0 del centro comercial acogerá a unas 22 casas especializadas en el mundo del coleccionismo y de las jugueterías.

Numerosas actividades de ocio

Por otro lado, el evento contará con numerosas propuestas de animación para todos los públicos y talleres pensados para niños a partir de 4 años.

El sábado y el domingo a las 12:30 horas, habrá bailes y juegos, ya a las 13:40 y a las 18:00 horas se celebrará un taller de slime inspirado en los personajes de Hogwarts. Además, estos dos días a las 19:00 horas habrá otro taller de pinturas mágicas.

Dichas actividades cuentan con aforo limitado para 15 niños por sesión, cuyo acceso será por orden de llegada. El domingo en el stand de Playmopop habrá un concurso de disfraces inspirado en la saga. El premio para el ganador será un lote de juguetes, pero todos los participantes recibirán un regalo y una fotografía de recuerdo.

Feria de juguetes en Sevilla Toy Street Market Dónde: Centro comercial Torre Sevilla

Dirección: Plaza Alcalde Sánchez Monteseirín, 2

Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Horario: de 10 a 22 horas

A su vez, los asistentes podrán acogerse a una serie de beneficios como una promoción especial en la Terraza Mirador Atalaya de Eurostars Torre Sevilla para sevillanos y residentes de la provincia que formen parte del club de fidelización y sigan al centro comercial en Instagram; o del servicio de picnic en el Parque Magallanes.

Beneficios en el centro comercial

También, podrán disfrutar de 3 horas de parking gratuito en horario de 10:00 a 00:00 horas y, durante todo el mes de septiembre, podrán conseguir una toalla y una botella reutilizable por compras superiores a 15 euros hasta agotar existencias.