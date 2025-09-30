La joya escondida de Sevilla que se puede visitar gratis este viernes: es uno de los lugares más bonitos de la ciudad
Ubicado en pleno casco antiguo, es uno de los principales conjuntos monumentales del barroco sevillano
Este viernes 3 de octubre, cuando el sol se esconda, todo el que esté en la capital hispalense tiene una cita. Así, varios edificios icónicos de la ciudad abrirán sus puertas durante horas nocturnas debido a la celebracion de la Noche en Blanco.
Uno de ellos pertenece al conjunto monumental barroco sevillano, la iglesia de San Luis de los Franceses, en pleno casco antiguo (Calle San Luis, 37). Desde las 20,00 hasta las 23,59 horas la entrada es libre y gratuita. Este enclave destaca por su alto contenido simbólico que combina elementos del Barroco europeo y formas tradicionales locales.
Compuesto por la iglesia y el antiguo noviciado jesuita de San Luis de los Franceses, esta emblemática construcción fue levantada entre 1699 y 1731. En el siglo XIX, tras un proceso de desamortización, pasó a ser propiedad de la Diputación de Sevilla.
Esta joya, desconocida para muchos, cuenta con varios espacios. Te detallamos todo lo que puedes ver en tu visita:
La iglesia
A través de ella se puede descubrir los principios de la arquitectura barroca, así como las historias de personajes vinculados a ella. Fue uno de los edificios dedicados al culto cristiano que no se incendió en la Guerra Civil, ya que se encontraba en la parte de la resistencia sevillano.
La cripta
Los restos arqueológicos de este espacio revelan cómo se construyó el templo. En él se encuentran los cuatro pilares que sostienen la cúpula, reforzados e impermeabilizados. Fue utilizado como cementerio, así durante su restauración se encontraron restos óseos que pertenecían a más de doscientos cadáveres.
La capilla
Este espacio alberga más de 300 reliquias, entre las que destacan los retablos y figuras de Duque Cornejo, las pinturas de paredes y techos de Domingo Martínez, discípulo de Lucas Valdés. Además, se pueden encontrar huesos, cráneos y reliquias de distintos santos Santos.
Pero entre todo el patrimonio albergado, destaca su retablo cuya uniformidad es superior a los expuestos en la iglesia.
Exposición patrimonio histórico
La última parada de la visita se encuentra en la exposición permanente 'Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia'. En ella se incluye patrimonio de hospitales históricos, obras de artistas como Roque Balduque y Francisco Meneses, incluso una imprenta del siglo XIX.
