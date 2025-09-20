Isla Mágica adelanta Halloween y anuncia novedades: estos son los horarios y las nuevas atracciones

Con la llegada del mes de septiembre, Isla Mágica anunció cambios en sus horarios de apertura y cierre. En concreto, a diferencia de los meses de julio y agosto, el parque ha pasado a tener algunos días en los que cerrará sus puertas, ajustándose a los calendarios laborales y escolares. Esta adaptación permite que los asistentes planifiquen mejor su visita y disfruten de todas las atracciones sin contratiempos.

Además, de cara a octubre, Isla Mágica volverá a modificar su calendario, siendo este el mes en el que se producirá el cierre definitivo de la temporada 2025. Sin embargo, antes de echar el cierre hasta el año que viene, este parque temático reserva uno de sus momentos más especiales: la fiesta de Halloween.

Así se vivirá Halloween en Isla Mágica

Y es que, como gran novedad, Halloween desembarca en Isla Mágica a partir del 3 de octubre y se prolongará hasta el 9 de noviembre, ofreciendo más días que en años anteriores para sumergirse en esta experiencia única. De cara a esa fecha, el parque temático adoptará nuevos horarios.

Horario de Isla Mágica durante su celebración de Halloween Sábados, domingos y lunes 13 de octubre: de 11.00 a 22.00 horas; la entrada de tarde empieza a las 16.00 horas.

Viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre: de 16.00 a 23.00 horas (solo entrada de tarde).

Viernes 31 de octubre: de 16.00 a 00.00 horas (solo entrada de tarde).

Durante estas semanas, Isla Mágica se transformará por completo, convirtiéndose en una isla tenebrosa donde cada rincón está lleno de sorpresas.

Novedades de Isla Mágica con motivo de Halloween Cinco pasajes del terror (uno infantil); dos de ellos nuevos.

Nueve espectáculos y animaciones; siete de ellos nuevos, incluido el espectáculo fin de día en El Lago.

Una nueva scare zone donde los visitantes podrán cruzarse con personajes siniestros.

Por si fuera poco, la decoración e iluminación especial del parque refuerzan la atmósfera escalofriante que se pretende crear para garantizar que cada visita sea inolvidable.