Isla Mágica abre por Navidad con espectáculos navideños, cañones de nieve y viajes en globo

La Navidad suele traer planes nuevos a Sevilla, y este año uno de los más destacados es la apertura especial deIsla Mágica. El parque, que normalmente permanece cerrado en estas fechas, ha preparado varias jornadas navideñas con actividades, espectáculos y un ambiente ... muy navideño. Además, la atracción Nao Vigía se suma con una propuesta poco habitual y muy navideña también: un vuelo en globo para disfrutar de Sevilla iluminada desde las alturas.

Novedades en el parque y vuelo vertical

Al cruzar la entrada, el cambio de ambiente será evidente. Habrá luces, adornos, colores y hasta cañones de nieve para recibir a los visitantes. Además de la decoración, durante toda la tarde habrá distintas actividades repartidas por el parque: personajes navideños, pequeñas animaciones y actuaciones musicales.

Pero sin duda, una de las propuestas más destacadas es el vuelo en globo cautivo organizado por Nao Vigía. La actividad permite elevarse hasta 150 metros para contemplar Sevilla al atardecer o ya de noche, cuando las luces de la ciudad empiezan a destacar. Es un vuelo vertical, sujeto al suelo, por lo que es apto para prácticamente cualquier edad y no requiere experiencia previa. Eso sí, como ocurre con cualquier actividad aérea, depende de que las condiciones meteorológicas sean favorables.

'Cuentos de Navidad' un espectáculo pensado para disfrutar en familia

Otro de los grandes atractivos de la programación es el espectáculo 'Cuentos de Navidad', que se representa en el Circo del Cóndor a las 18:30. Es una función navideña pensada sobre todo para los niños, pero pensada también para que los adultos la disfruten.

Además, quienes vayan con niños encontrarán varias propuestas pensadas específicamente para ellos. El Cartero Real estará recibiendo cartas durante toda la jornada, habrá pintacaras navideño y animación con elfos que recorrerán el parque.

Y para reponer fuerzas, el bar del parque, La Tahona, permanecerá abierto ofreciendo bebidas calientes, dulces y meriendas. También lo hará la tienda de Nao Vigía, donde se pueden comprar recuerdos y algún regalo navideño.

Fechas, horarios y precios

La apertura navideña del parque se limita solo a ciertos días de diciembre: 12, 13, 19, 20, 26 y 27, siempre en horario de 17:00 a 21:00 y con el espectáculo 'Cuentos de Navidad' a las 18:30.

Las entradas se pueden comprar tanto online como en taquilla, aunque la venta anticipada es algo más económica:

· Online:

- Adulto: 15,90 €

- Infantil/Sénior: 12,90 €

· Taquilla (día de la visita):

- Adulto: 17,90 €

- Infantil/Senior: 14,90 €

Así que ya sabes, si tienes hijos o simplemente quieres disfrutar de un día diferente en estas fechas navideñas, pasar una tarde en Isla Mágica puede ser un buen plan. Entre el ambiente navideño, el espectáculo y la posibilidad de subir al globo, se puede pasar una tarde entretenida y diferente estas navidades.