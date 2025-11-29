Suscríbete a
QUÉ PLAN

Isla Mágica abre por Navidad con espectáculos navideños, cañones de nieve y viajes en globo

El parque abrirá los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre en horario de 17:00 a 21:00

Así es la Nao Vigía, el globo de Isla Mágica que te hará volar en Sevilla

Cartel de la programación especial de Isla Mágica por Navidad
Antonio Távora

Sevilla

La Navidad suele traer planes nuevos a Sevilla, y este año uno de los más destacados es la apertura especial deIsla Mágica. El parque, que normalmente permanece cerrado en estas fechas, ha preparado varias jornadas navideñas con actividades, espectáculos y un ambiente ... muy navideño. Además, la atracción Nao Vigía se suma con una propuesta poco habitual y muy navideña también: un vuelo en globo para disfrutar de Sevilla iluminada desde las alturas.

