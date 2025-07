IlloJuan reta al Xokas a pelear en la próxima 'Velada del Año'

'La Velada del Año 5' que este 2025 ha acogido Sevilla se está celebrando por todo lo alto. La ciudad se ha convertido en la capital mundial del boxeo amateur y streaming por una noche; a tales niveles ha llegado este evento que se ha batido récord de dispositivos conectados en Twitch, a través de donde puede seguirse de forma gratuita.

Ahora bien, más allá de los combates entre creadores de contenido e influencers y los conciertos de artistas de talla mundial, esta cita organizada por Ibai Llanos engloba mucho más. Y es que no han dejado de sucederse sorpresas, algunas relacionadas con la siguiente 'Velada del Año', la del 2026.

Posible combate entre IlloJuan y El Xokas en 'La Velada del Año 6'

Dado que la celebración de 'La Velada del Año 5' ha convertido a Sevilla en el epicentro del mundo del streaming, no han sido pocos los creadores de contenido que han acudido a la capital hispalense con motivo de esta cita. Uno de los más populares en el panorama nacional no es otro que el IlloJuan, quien bajó desde la grada para colocarse junto a Ibai con motivo de un acto publicitario de Infojobs. Sin embargo, no quedó ahí la intervención del youtuber malagueño.

«La única manera de que esto se pueda superar es que tú participes el año que viene«, le dijo Ibai. Tras unos segundos de pausa, IlloJuan preguntó »¿cuál es mi cámara?«. Mirándola fijamente, lanzó el siguiente mensaje: »Xokas, Velada 6«.

"IlloJuan"



Porque retó al Xokas a una pelea en La Velada del Año 6. pic.twitter.com/r08uZ8SvVj — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 26, 2025

Una escueta frase que desató la locura entre los más de 80.000 asistentes que acudieron al Estadio de la Cartuja ya que, en cas de aceptar, se enfrentarían dos de los creadores de contenidos más populares de España.