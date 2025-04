Qué hacer hoy en Sevilla, viernes 15 de marzo de 2024

Entramos en un nuevo fin de semana de marzo, y los planes de ocio no hacen más que aumentar. Sin duda, este viernes puede sorprendernos si conseguimos algún plan cultural con el que enriquecernos por dentro y divertirnos. En este artículo te ayudamos con una selección de opciones culturales que van desde la música y el teatro, hasta las exposiciones:

1 Concierto: Coque Malla Cartuja Center CITE

Este viernes 15 de marzo de 2024 actuará Coque Malla en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. El músico ha incluido a la capital hispalense dentro de su nueva gira «Aunque estemos muertos» en la que da a conocer el álbum de mismo nombre que publicó el pasado mes de noviembre. El madrileño ha compuesto todos los temas de este nuevo trabajo. En octubre recibió el Premio Ondas en reconocimiento por su trayectoria musical que se expande más de treinta y cinco años.

Concierto: Coque Malla Dónde: Cartuja Center CITE.

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9.

Cuándo: viernes 15 de marzo de 2024.

Horario: a las 21 horas.

Precio: entradas entre 35 y 45 euros.

Entradas: a la venta por internet en elcorteingles.es y cartujacenter.janto.es.

2 Concierto: Great Straits (tributo a Dire Straits) Fibes

Este viernes 15 de marzo de 2024 se ha programado en Sevilla el espectáculo musical «The great songs of Dire Straits» en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Este homenaje al grupo británico Dire Straits es una propuesta de Óscar Rosende y la banda Great Straits. El guitarrista gallego estará acompañado sobre el escenario por otros ocho músicos que interpretarán los temas más conocidos de los de Mark Knopfler como «Sultans of swing», «Money for nothing» o «Brothers in arms».

Concierto: Great Straits (tributo a Dire Straits) Dónde: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

Dirección: avenida del Alcalde Luis Uruñuela, 1.

Cuándo: viernes 15 de marzo de 2024.

Horario: a las 21:00 horas.

Precio: entradas entre 35 y 55 euros.

Entradas: a la venta por internet en fibestickets.es.

3 La Pasión, contada por la Virgen: Concierto de la Escolanía Domus Carmina Iglesia del Sagrado Corazón

La Escolanía sevillana ofrece su concierto de Cuaresma este viernes 15 de Marzo en la Iglesia del Sagrado Corazón (antiguos Jesuitas), a las 20:30 horas, con entrada libre.

En esta ocasión, el resultado artístico que ofrece, son catorce vivencias que se van relatando de forma estremecedora. En el aspecto musical, y como conclusión a cada escena, la Escolanía interpreta una pieza ligada a la narración, tanto por su carácter como por su letra, con acompañamiento de órgano.

A nivel escénico, la propuesta parte de la penumbra que rodea en todo momento a los asistentes, empleando la iluminación como elemento dramático. Entre las piezas que conforman el programa musical del concierto, destacan las adaptaciones corales realizadas por Jesús Becerra, Director Musical de la Escolanía Domus Carmina (y que al día siguiente dirige el «Miserere» de Eslava en la Catedral) sobre piezas instrumentales clásicas de Chopin, Beethoven y Grieg, dando lugar a «Sanguinis et aquae»,«Mater redemptoris» o «Tenebrae factae sunt».

La Pasión, contada por la Virgen: Concierto de la Escolanía Domus Carmina Dónde: Iglesia del Sagrado Corazón (antiguos Jesuitas)

Cuándo: viernes 15 de marzo de 2024.

Horario: a las 20:30 horas.

Precio: entrada libre hasta completar aforo

4 Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario Seminario Metropolitano de Sevilla

El Seminario Metropolitano de Sevilla vuelve a abrir sus puertas este viernes 15 de marzo, para vivir una de las actividades más esperadas del curso para los seminaristas y la familia diocesana de la Iglesia de Sevilla.

A las 17:00 horas de la tarde será la apertura de puertas por la entrada de la calle Tarfia. Un cuarto de hora más tarde comenzarán los distintos talleres: un tour por las instalaciones, testimonios vocacionales y exposición de los santos patronos del Seminario. Además, habrá una yincana para los niños, un scape room y el juego del cluedo.

Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario Dónde: Seminario Metropolitano de Sevilla

Dirección: Por la entrada de la calle Tarifa

Horario: a las 17:00 horas

Entrada libre

5 Hay Festival Forum Sevilla Fundación Cajasol y Fudación Valentín de Madariaga y Oya

La capital andaluza celebra del 14 al 17 de marzo la segunda edición de este encuentro internacional para el intercambio y el diálogo, que reunirá a grandes figuras mundiales en el campo de las ideas, la arquitectura, la literatura, el cine, el periodismo y el arte. 17 eventos -entre ellos cuatro proyectos especiales- casi 40 protagonistas invitados y dos sedes. la Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, dan forma a esta edición. eunirá en la capital andaluza a nombres propios del mundo del cine como Stephen Frears; de la arquitectura y el urbanismo como la Premio Pritzker Yvonne Farrell, Reinier de Graaf y Greg Clark; de la literatura como Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023; y María Dueñas; y de la comunicación, como Carlos Franganillo y Pepa Bueno, entre otros muchos.

Hay Festival Forum Sevilla Dónde: Fundación Cajasol y Fundación Valentín de Madariaga y Oya

Cuándo: 14 al 17 de marzo

Precio: Algunas actividades gratuitas y otras cuestan 8 euros

Más información: consulta la programación

6 'La reina de la belleza de Leenane' Cartuja Center

La actriz María Galiana, de 88 años, vuelve a ponerse bajo la dirección de Juan Echanove para encarnar el papel de Mag Folan, personaje protagonista de la obra 'La reina de la belleza de Leenane', Martin McDonagh. Esta obra de teatro podrá verse en la Sala Cite de Cartuja Center entre los días 14 y 17 de marzo. En el escenario la intérprete sevillana estará acompañada por Lucía Quintana, Javier Mora y Alberto Fraga.

'La reina de la belleza de Leenane' Dónde: sala Cite de Cartuja Center.

Dirección: calle Leonardo Da Vinci, 7.

Cuándo: del 14 al 17 de marzo.

Horario: todos los días a las 20:00 horas, salvo el domingo 17, que comienza a las 19:00 horas.

Precios: desde 25 euros

Entrada:Cartuja Center.

7 «Barroco de bolsillo» en FeMÁS 2024 Espacio Turina

Del viernes 1 al domingo 24 de marzo de 2024 tendrá lugar la cuadragésimo primera edición del Festival de Música Antigua de Sevilla FeMÁS 2024 en distintos espacios de la ciudad de Sevilla. En total se ofrecerán veinte conciertos, además de varios pases de un videomapping proyectado sobre la Torre del Oro. El recital inaugural incluirá obras de Monteverdi a cargo de La Fonte Musica. En el Teatro de la Maestranza musicAeterna interpretará el «Réquiem» de Mozart y la orquesta barroca Collegium 1704 y el coro Collegium Vocale 1704 el «Mesías» de Händel, que clausurará el festival.

En esta ocasión tendrá lugar, «Barroco de bolsillo», por Valer Sabadus y Venice Baroque Consort.

«Barroco de bolsillo» en el FeMÁS 2024 Dónde: Espacio Turina

Dirección: C. Laraña, 4, Casco Antiguo

Cuándo: viernes 15 de marzo

Horario: 20:00 horas

Precio: Entre 10 y 20 euros

Entradas: femas

8 Ópera: 'La bella Susona' Teatro de La Maestranza

Estreno absoluto de la ópera 'La Bella Susona'. Narra la historia y leyenda de la bella judía sevillana del siglo XV Susana Ben Susón, que traicionó a su padre, Diego Susón, desvelándole a su amado, un caballero cristiano de gran linaje, la existencia de aquel complot del que el padre era cabecilla. Con libreto de Rafael Puerto, esta obra surge de un encargo que le hizo la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla al compositor sevillano Alberto Carretero.

'La bella Susona' Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo Colón, 22.

Cuándo: 15 de marzo

Horario: a las 20:00 horas.

Precio: desde 40 euros.

Entradas: Teatro de la Maestranza.