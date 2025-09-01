Guadalpark Sevilla ofrece sus entradas a 9,99 euros durante esta semana

Con el inicio del mes de septiembre y la vuelta al cole en el horizonte, los más pequeños disfrutan de los últimos días alejados de libros, exámenes y rutina. Para poner el broche de oro a la temporada donde los bañadores y las toallas son el atuendo por antonomasia de las familias, el parque acuático de Sevilla 'Guadalpark' ha anunciado entradas a 9,99€.

El parque acuático también se encuentra en la recta final de su apertura, ya que echará el cierre –hasta la próxima temporada– el domingo 7 de septiembre. Durante la primera semana de septiembre de 2025 pequeños y mayores podrán disfrutar de esta oferta, que supone un descuento de 16,5€ respecto a la tarifa de los adultos (precio entrada general 26,5€) mientras que para los pequeños un descuento de 7,91€ (precio entrada junior 17,90€).

No hay que cumplir ningún requisito para conseguir la entrada a 9,99€, así como tampoco hay un número límite máximo de entradas por persona. Para hacerte con ella solo tienes que seguir los pasos detallados a continuación:

¿Cómo comprar la entrada de Guadalpark a 9,99€?

Para adquirir tu entrada accede al siguiente enlace, que te llevará a la página web del parque acuático. En el lado derecho de la web encontrarás un calendario donde seleccionarás el día qué desees ir, así como el horario de entrada (solo deja a las 12,00 horas).

El siguiente paso será seleccionar el número de entradas que desees adquirir. En este paso es muy importante hacerlo sobre 'Promoción septiembre', posteriormente pinchas sobre 'comprar ya'. Ahora solo quedará introducir tus datos personales, así como efectuar el pago.

Otros servicios que se pueden adquirir con la entrada de Guadalpark a 9,99€

Esta entrada promocional de septiembre no incluye otros servicios que presta el parque acuático. Estos se pueden adquirir pagando un precio adicional sobre la entrada. A continuación te los detallamos:

Otros servicios Guadalpark Zona preferente (12€): Un espacio equipado con una sombrilla, dos tumbonas, una mesa auxiliar y una consigna. Se sitúa en la pradera de césped más céntrica del parque, enfrente de los principales toboganes. Se puede adquirir también dentro del parque, utilizando cualquier sombrilla que no tenga el cartel de «reservado»,después el personal procederá al cobro del servicio.

Fast Pass (12€): Una pulsera que te permite acceder más rápido a los toboganes más populares. Te ahorrarás menos tiempo en las filas y sacarás más provecho al parque. Las unidades son limitadas y se puede comprar en el parque o en la página web.

Flotador dos plazas (17€): Aunque en cada atracción hay flotadores gratuitos, si quieres esperar menos colas puedes alquilar uno de ellos. Se pueden adquirir en el punto de flotadores en la entrada del parque o de forma online, recogiendolo en el puesto específico de flotadores online.

Guadalpark Dónde: parque Guadalpark

Dirección: av. del Deporte, 8, 41020 Sevilla

Cuándo: del 1 al 7 de septiembre

Horario: de lunes a domingo de 12 a 19 horas

Precio: 9,99€

Atracciones Guadalpark

El parque acuático cuenta con más de una decena de atracciones que están divididas en función del nivel de adrenalina que desees experimentar.

Alta emoción Mamut: tobogán familiar abierto con baches y suaves curvas

Kamikaze: Caracterizado por su velocidad y la altura con una pendiente en la que se puede alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Tirolina

Turbolance: desde un tubo de espiral hasta un tobogán abierto con una vertiginosa caída que llega a una rampa donde subirás hasta ver casi todo el parque.

Rapids: montados en flotador vas bajando por pozas que simulan el cauce de un río, con sus descensos y corrientes.

Black hole: un tubo negro cerrado caracterizado por sus curvas y cambios de velocidad.

Moderadas Pistas blandas

Piscina de olas

Blue Lagoon: esta piscina parece salida de un oasis en medio del parque

Zig Zag: cuatro toboganes que transcurren por una ladera con numerosas bajadas, curvas y un laberinto hasta caer en la piscina.

Jacuzzi

Infantil Mini Park infantil: el Gran Dragón, las Ratitas, el Tiburón y el Hipopótamo, están especialmente diseñadas para el juego seguro de los más pequeños.

Mini Park: zona adaptada para los pequeños donde pueden estar solos. Cuenta con una atracción con toboganes abiertos y cerrados, dos enormes cubos de agua y un Mini Black Hole. Todo el espacio está rodeado de chorros de agua interactiva y escondites.

