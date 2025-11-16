Suscríbete a
La Fundación Tres Culturas acoge la mayor muestra de artesanía marroquí en Sevilla

La exposición estará disponible en el pabellón de Marruecos del 18 al 21 de noviembre

El pabellón de Marruecos acoge la Feria de Artesanía de Marruecos
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo celebrará del 18 al 21 de noviembre de 2025 la Feria de Artesanía de Marruecos, un evento que convertirá su sede en Sevilla en un escaparate único del talento y la tradición del Reino alauí. ... La cita, que abrirá sus puertas cada día de 10:00 a 19:00 horas, nace al amparo del nuevo Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Artesanía y de la Economía Social y Solidaria de Marruecos y la propia fundación.

