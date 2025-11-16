La Fundación Tres Culturas acoge la mayor muestra de artesanía marroquí en Sevilla

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo celebrará del 18 al 21 de noviembre de 2025 la Feria de Artesanía de Marruecos, un evento que convertirá su sede en Sevilla en un escaparate único del talento y la tradición del Reino alauí. ... La cita, que abrirá sus puertas cada día de 10:00 a 19:00 horas, nace al amparo del nuevo Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Artesanía y de la Economía Social y Solidaria de Marruecos y la propia fundación.

La feria supone la primera gran acción de cooperación entre ambas instituciones y ofrecerá al público una completa muestra del saber hacer de los maestros artesanos marroquíes. Los visitantes podrán recorrer una selección de piezas que abarcan desde alfombras de Rabat, tapices bereberes o tallas en madera de tuya hasta diseños contemporáneos, moda tradicional y productos del terruño. Cada creación, explican sus organizadores, constituye un vínculo entre la herencia ancestral y la innovación que caracteriza la artesanía del país norteafricano.

El evento se integra en la Semana We Love Morocco, un programa que incluirá desfiles de caftanes, talleres demostrativos, música, gastronomía y espacios de encuentro entre creadores de ambas orillas del Estrecho. Además, la Fundación Tres Culturas reforzará su oferta de visitas guiadas, realizadas por su propio personal, para mostrar la riqueza histórica y arquitectónica del edificio, uno de los pocos pabellones de la Expo'92 que permanecen en pie.

Las visitas se realizarán en grupos y requieren inscripción previa a través de la web de la institución, una oportunidad añadida para conocer de cerca tanto la programación cultural como los secretos de este singular enclave.