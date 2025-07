Qué hacer este fin de semana en Sevilla

Agosto ha llegado, el asfalto arde, las persianas están bajadas... Si eres de esos valientes —o resignados— que se quedan en Sevilla el primer fin de semana de agosto, no desesperes: aún hay vida (y buen plan) más allá del ventilador. Porque si no te has ido, aprovéchalo. La ciudad baja revoluciones, pero sube su oferta cultural y de ocio al caer el sol. Sí, hace calor. Pero también hay conciertos en jardines históricos, cine bajo las estrellas, teatro con aire acondicionado, paseos nocturnos y hasta chapuzones para los más osados. Quedarse en Sevilla en agosto puede tener premio, sobre todo si sabes dónde mirar y cómo disfrutarla sin achicharrarte. Aquí van algunas ideas para que este fin de semana no te lo pases derritiéndote en el sofá.

Viernes 1 de agosto

1 Muestra de la exposición abc El palacio de los archivos Archivo Histórico Provincial de Sevilla

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla acoge la exposición 'El palacio de los archivos', una muestra que permanecerá abierta hasta el viernes 19 de diciembre y que invita a los sevillanos y visitantes a sumergirse en la historia documental de la ciudad. La exposición ofrece un recorrido por documentos históricos relacionados tanto con Sevilla como con el propio edificio que alberga el archivo, el antiguo Palacio de Justicia, uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de la capital andaluza. A través de manuscritos, planos, fotografías y expedientes, el público podrá conocer la evolución urbana, social y administrativa de la ciudad, así como curiosidades del pasado judicial del inmueble. 'El palacio de los archivos' busca poner en valor la riqueza patrimonial custodiada en este archivo, al tiempo que rescata la memoria de un espacio que ha sido testigo de momentos clave en la historia sevillana. La muestra está pensada tanto para investigadores como para ciudadanos interesados en conocer los entresijos de su ciudad a través de sus documentos más preciados.

El palacio de los archivos Dónde: Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Dirección: calle Almirante Apodaca, 4

Cuándo: hasta el viernes 19 de diciembre

Horario: de 9 a 14 horas

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

2 Atracciones del parque MAYA BALANYA Isla Mágica

El parque temático de Sevilla, construido sobre las antiguas instalaciones de la Expo '92, abre sus puertas con más ganas que nunca de transportar a grandes y pequeños a un universo de corsarios, selvas encantadas y ciudades coloniales, donde la diversión no entiende de edad. Hasta el domingo 2 de noviembre, el recinto será escenario de incontables historias: desde chapuzones inesperados en 'La Anaconda' hasta duelos de espadas en La Guarida de los Piratas. Y como cada año, cuando el calor empiece a apretar, el mapa se amplía. Entra en escena Agua Mágica, el parque acuático anexo, con su playa artificial, sus toboganes vertiginosos y su río lento para los que prefieren dejarse llevar. Estará abierto todos los días durante julio y agosto, y hasta el domingo 28 de septiembre para los que alargan el verano hasta el último chapuzón. También se puede despegar, sin salir de Sevilla. La Nao Vigía, un globo aerostático cautivo, permite elevarse hasta 150 metros de altura, ofreciendo una vista privilegiada del parque y de toda la ciudad, desde la Giralda hasta las marismas del río.

Isla Mágica Dónde: parque temático de Isla Mágica

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n

Cuándo: del sábado 5 de abril al domingo 2 de noviembre

Horario: distintos horarios y días de apertura

Precio: entrada general 39,90 euros

Entradas

3 cartel del evento abc Veranillos del Alamillo Parque del Alamillo

Durante casi dos meses, el pulmón verde del norte de la ciudad se transformará en un escenario al aire libre donde familias, jóvenes y curiosos podrán disfrutar de cine bajo las estrellas, actuaciones de flamenco y copla, espectáculos de magia, propuestas para los más pequeños. La programación será tan variada como siempre, con espacio para la historia, talleres infantiles y refrescantes actividades en el lago como el paddle surf y el kayak, para quienes quieran disfrutar de las noches sevillanas desde el agua. Y como la música no puede faltar, este año se suma también un bingo musical, una propuesta participativa en la que la suerte se mezcla con el ritmo y las canciones conocidas por todos. Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 1 de agosto, cuando el cine de verano proyecte a las 21:30 horas la película 'Guardianes del museo' en el kiosko El Naranjal, un rincón ya habitual para los amantes del séptimo arte al aire libre.

Veranillos del Alamillo Dónde: distintos espacios situados dentro del parque del Alamillo

Cuándo: del sábado 5 de julio al domingo 31 de agosto

Horario: en julio a las 22 horas, en agosto a las 21:30 horas

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Sábado 2 de agosto

1 Cartel del festival abc XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Real alcázar de Sevilla

En Sevilla, hay noches que no se olvidan. Y muchas de ellas suceden en los jardines del Real Alcázar, donde la música cobra vida entre fuentes y luces tenues que dibujan siluetas en las murallas. Desde el jueves 26 de junio y hasta el sábado 20 de septiembre de 2025, la ciudad volverá a disfrutar de uno de sus rituales culturales más esperados: las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar', que este año celebran su vigésima sexta edición. Serán 63 recitales únicos, que se celebrarán de lunes a sábado, con 47 espectáculos diferentes que abarcan desde el flamenco más íntimo hasta el jazz o las grandes obras del repertorio clásico y popular. De ellos, 59 conciertos estarán integrados en 19 ciclos temáticos, muchos de ellos conmemorativos. Esta edición rendirá homenaje a figuras tan diversas como Alessandro Scarlatti, Robert de Visée, Manuel García, Luis Leandro Mariani, Maurice Ravel, Georges Bizet, Erik Satie, Francisco Moreno Galván, Carlos Paredes o la inolvidable Juanita Reina. También habrá un ciclo dedicado a Paco Toronjo, símbolo del fandango profundo y del cante de raíces. Precisamente dentro de ese ciclo, el sábado 2 de agosto, a las 22:30 horas, sonará el alma de Huelva en el recital 'Toronjo, Segura – Olosno, Huelva', con la voz del cantaor Jeromo Segura. El espectáculo se enmarca tanto en el ciclo A Paco Toronjo, cante de tierra y alma como en Músicas de España, y promete ser una de las citas más emocionantes del verano.

XXVI Noches en los Jardines del Alcázar Dónde: en el Jardín del Cenador de la Alcoba de los Reales Alcázares de Sevilla

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba

Cuándo: del jueves 26 de junio al sábado 20 de septiembre

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 7 euros

Entradas

2 Atracción del parque abc Guadalpark

Con la llegada del calor, Sevilla se transforma. Y si hay un lugar donde el verano se vive al máximo, es en Guadalpark, el parque acuático de la ciudad, que abrirá su temporada 2025 hasta el domingo 7 de septiembre, convirtiéndose un año más en refugio favorito de quienes buscan sol, agua y diversión a raudales. El recinto, que cuenta con un amplio abanico de atracciones, está pensado para todos los públicos y niveles de aventura. Las atracciones están divididas en tres grandes categorías, que garantizan la experiencia perfecta para cada tipo de visitante.Para los más pequeños, el Mini Park ofrece una zona infantil segura, colorida y refrescante, con juegos adaptados a su tamaño y energía. Para quienes buscan emociones moderadas, hay opciones como la piscina de olas, las pistas blandas o los ríos lentos , donde el disfrute se mezcla con la relajación.

Guadalpark Dónde: parque Guadalpark

Dirección: avenida del Deporte, 8

Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre

Horario: de 12 a 20 horas

Precio: entradas 26,50 euros

Entradas

3 Protagonistas de la obra abc Justo a tiempo Sala Cero

Este verano, el tiempo no solo pasa… también se ríe. Y lo hará a carcajadas en la Sala Cero Teatro de Sevilla, el sábado 2 de agosto acoge la última función de Los Síndrome con su aclamada comedia 'Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)'. En esta propuesta, mitad charla, mitad locura escénica, Víctor Carretero y Práxedes Nieto se suben solos al escenario para hablarnos —o más bien desbordarnos— sobre la obsesión contemporánea con el tiempo. La obra, escrita por los propios intérpretes y dirigida por el siempre ingenioso Fernando Fabiani, es una suerte de parodia urgente, un espejo cómico de nuestras rutinas estresadas, con situaciones absurdas, mucha improvisación controlada y ese sello inconfundible que ha convertido a Los Síndrome en un fenómeno del humor sevillano. Con una duración de unos 70 minutos (sí, el cronómetro está en marcha), el espectáculo no está recomendado para menores de 14 años, quizás porque ellos aún no tienen relojes inteligentes ni listas de tareas imposibles.

Justo a tiempo Dónde: Sala Cero

Cuándo: sábado 2 de agosto

Horario: a las 21 horas

Precio: entradas 25 euros

Entradas

Domingo 3 de agosto

1 Muestra de la exposición caac Louise Bourgeois. La memoria y el deseo CAAC

Hay obras que no solo se contemplan, sino que se sienten. Se viven. Se enfrentan. Hasta el domingo 16 de noviembre de 2025, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla invita a esa experiencia profunda con la exposición 'Louise Bourgeois. La memoria y el deseo', una muestra temporal que ocupará el Refectorio de su zona monumental, un espacio de ecos antiguos para una artista que convirtió sus traumas en esculturas y su vida en materia de arte. La exposición gira en torno a la impactante instalación 'Celda (arco de histeria)', creada por Louise Bourgeois (1911–2010) en los años noventa y procedente de los propios fondos del CAAC. La pieza, cargada de tensión emocional, es una de las más representativas del universo simbólico y visceral de la artista francesa-estadounidense, donde el cuerpo, el deseo, la maternidad, la memoria y la psique se entrelazan con una belleza inquietante.

Louise Bourgeois. La memoria y el deseo Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n

Cuándo: del jueves 10 de abril al domingo 16 de noviembre

Horario: de martes a sábado de 11 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 15:30 horas.

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición

2 cartel de la edición abc Asómate al patio Patio de la diputación

Las noches sevillanas vuelven a oler a jazmín, a sonar a risas compartidas y a iluminarse con el parpadeo de un proyector. Desde el miércoles 25 de junio hasta el domingo 7 de septiembre, el cine de verano 'Asómate al patio' regresa a la capital andaluza con su vigésima novena edición, consolidándose como una de las citas culturales imprescindibles del verano. Durante 75 noches consecutivas, el patio se convertirá en sala de cine al aire libre, con una cuidada selección de largometrajes nacionales e internacionales, pensados para todo tipo de públicos. Cada semana, el ciclo incluirá entre dos y tres películas españolas, en un guiño al talento local y a las historias que nos hablan en nuestro propio idioma. Pero si algo marcará esta edición será la notable presencia de documentales, que ocuparán un lugar destacado en la programación. Miradas reales, comprometidas o poéticas que ofrecen al espectador otra forma de sumergirse en el mundo, bajo las estrellas.

Asómate al patio Dónde: Diputación de Sevilla

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre

Horario: a las 22:15 horas

Precio: entradas 4,50 euros

Entradas

3 Presentación de la muestra Juan Flores Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge la exposición temporal 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla', una oportunidad única para contemplar, reunidas en un mismo espacio, algunas de las más impactantes piezas del patrimonio barroco andaluz. La muestra reúne una selección extraordinaria de obras que habitualmente se encuentran en la iglesia de San Jorge y en el Hospital de la Caridad, actualmente en proceso de rehabilitación. Durante estos trabajos, el arte sagrado de esta emblemática institución sevillana se traslada —física y simbólicamente— al corazón museístico de la ciudad. Entre las obras expuestas figuran lienzos fundamentales de Bartolomé Esteban Murillo, maestro de la ternura y la luz, y de Juan de Valdés Leal, cuyo trazo desgarrador ilustra como nadie la fugacidad de la vida y el poder de la redención. A ellos se suman esculturas de dos grandes nombres de la imaginería barroca: Pedro Roldán y Pedro Duque Cornejo, cuyas tallas devocionales siguen estremeciendo siglos después.

Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: plaza del Museo, 9

Cuándo: del martes 1 de julio de 2025 al domingo 7 de junio de 2026

Horario: de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos abiertos de 9 a 15 horas. Del 1 al 31 de agosto de 9 a 15 horas.

Precio: entrada gratuita