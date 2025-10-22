El episodio 200 de 'La que se avecina' se estrenará en este cine de Sevilla en noviembre: así puedes asistir

Los vecinos más caóticos de la televisión están de vuelta. 'La que se avecina' llega a su temporada número 16 con un estreno muy especial, ya que su episodio 200 se podrá ver por primera vez en la gran pantalla. La serie ... creada por Laura y Alberto Caballero celebra así doscientas entregas de enredos, gritos en la comunidad y mucho humor, con un evento que reunirá a los fans en más de cuarenta cines de toda España.

Un estreno de serie… en el cine

En Sevilla, la cita será en Yelmo Cines Premium Lagoh, dentro del centro comercial Lagoh. Las proyecciones del episodio 200 están programadas para los días 11 y 15 de noviembre, y las entradas ya se pueden comprar a través de la web o la app de Yelmo. Se espera una gran respuesta del público, porque no todos los días una serie española alcanza esta cifra y lo celebra con un estreno a lo grande.

Y es que para los fans de la serie, la experiencia promete ser muy distinta a la de verla en casa, ya que el capítulo se proyectará en pantalla gigante, con sonido envolvente y rodeado de espectadores que probablemente se saben de memoria los mejores insultos de Antonio Recio o los dramas de Amador.

La temporada 16 llega a Prime Video

Tras el estreno en cines, los nuevos capítulos estarán disponibles en Prime Video a partir del 18 de noviembre. La plataforma de Amazon estrenará un episodio por semana, cada martes. Será la primera oportunidad de ver cómo continúa la vida en Contubernio 49, el edificio al que los personajes se mudaron hace un par de temporadas y que sigue dando pie a todo tipo de historias disparatadas.

El reparto vuelve a estar repleto de caras conocidas: Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Macarena Gómez, Nacho Guerreros o Paz Padilla, entre muchos otros. Todos regresan para dar forma a una tanda de ocho capítulos de unos cincuenta minutos cada uno.

Qué nos espera en el episodio 200

Aunque los detalles del episodio especial se han mantenido en secreto, se sabe que será un capítulo lleno de sorpresas y guiños para los seguidores de toda la vida. En esta nueva temporada, Amador parece haber encontrado un filón como empresario mientras se embarca en un romance inesperado. Antonio Recio sigue obsesionado con el poder y recluta nuevos «minions» para llevar a cabo sus planes, mientras Yoli y Óscar intentan sobrevivir a la maternidad.

Martín abre un restaurante, Bruno se lanza a la producción de cine, Menchu y Fina se involucran en una trama que roza lo policiaco y Berta y Greta deciden romper con todo lo establecido. Y por si fuera poco, entre celos, okupas y hasta un supuesto bucle espacio-temporal, los guionistas prometen un episodio 200 de lo más memorable.

Una celebración para los fans de Sevilla

El estreno en cines no solo es un guiño a la fidelidad de sus seguidores, sino también una forma de celebrar una cifra redonda directamente con el público. Para los seguidores sevillanos, la cita en Yelmo Lagoh será una buena oportunidad para reencontrarse con sus personajes favoritos antes del estreno oficial en streaming. Y probablemente, también para vivir una sesión de cine diferente, donde la serie se adueña de la pantalla grande por una noche.

Y es que después de dieciséis temporadas, 'La que se avecina' sigue tan viva como en sus primeros años. Ha cambiado de plató, de vecinos y hasta de plataforma, pero mantiene intacta su esencia. Alcanzar los 200 episodios no solo es un logro televisivo, sino la prueba de que su fórmula —entre la sátira y el costumbrismo más absurdo— continúa conectando con el público.