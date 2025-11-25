La entrada del 'mapping' de Navidad de Sevilla sube hasta los 2 euros: todas las novedades de Navigalia

Vuelve el espectáculo de colores, luces y sonidos que ha conquistado a los sevillanos desde su inauguración: Navigalia. La magia de sus efectos especiales acuáticos, proyecciones 3D, efectos y animaciones que hacen estremecer al mismísimo puente de Triana regresa a la zapata de la ... calle Betis para amenizar otra Navidad en Sevilla.

Sin duda, se trata de uno de los momentos más esperados en la agenda cultural navideña y que se ha consolidado tras dos años siendo una propuesta única en España y muy esperada en la ciudad. El evento hará de nuevo revivir la magia de la Navidad en un enclave único como es la orilla del Guadalquivir frente al barrio de Triana.

Tras 'Navigalia, la Magia está en el río' y 'Navigalia, el rescate de la Navidad', dos propuestas que calaron entre el público infantil y más juvenil este último, ahora llega 'Misión regalo' que viene a recrear un bonito cuento de Navidad en el que Sevilla es la protagonista.

Fechas y entradas

Navigalia comenzará el 18 de diciembre y se podrá disfrutar todos los días hasta el 4 de enero, excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Habrá un total de 70 sesiones, cinco cada día a las 18:45 horas, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Una novedad importante de este año es que aumenta considerablemente la duración del espectáculo, pasando de 12 a 18 minutos, y el aforo de cada pase será de 1.900 personas, todas sentadas, pudiendo disfrutar del espectáculo más de 130.000 personas en toda la Navidad.

El precio de las entradas será de 2 euros, que podrán ser adquiridas a través del portal de Navigalia, algo que también ha subido este año ya que su precio era de 1 euro de forma simbólica para acceder a la reserva oficial del asiento.