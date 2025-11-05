Electrolunch Sevilla regresa este sábado al Parque de Magallanes: horarios y programación

Como cada mes, vuelve un plan alternativo al Parque de Magallanes. El buen ambiente y la buena música propios del Electro Lunch XXL regresan este 8 de noviembre al lado de la Torre Sevilla. Además de música electrónica, el evento contará ... con mercadillos de artesanía, actividades y food trucks para disfrutar del día de una manera totalmente diferente, todo ello al aire libre.

En esta ocasión, habrá Electro Lunch para rato, desde las once de la mañana hasta bien entrada la medianoche. El evento comenzará a las 11:00 horas con diferentes charlas interesantes, como las de Miriam Collado; la segunda creadora de contenido más destacada en LinkedIn, Julieta Rueff; fundadora de Flamaid; Adrián Martín, gestor de productos de IA en Shakers, o Carmen Brioso; un director de cine en crecimiento.

Todas estas charlas estarán combinadas con conciertos en directo, puestos de venta de ropa y merchandising, e incluso una zona de networking. Cabe recordar que disfrutar de todo esto es gratuito y está pensado para todos los públicos. Sin embargo, los menores que acudan sin acompañante deberán presentar una autorización de sus tutores legales.

Entradas

A partir de las 17:00 horas, será necesaria una entrada para poder disfrutar de los diferentes conciertos de música electrónica. La entrada All Access Pass tiene un precio de 10 euros más 3 euros de gestión, e incluye 6 euros en consumiciones y una pulsera para acceder y salir del recinto sin problema. Por otro lado, la entrada All Access Pass Full Experience ofrece una experiencia más completa, ya que además de los 6 euros en consumiciones y la pulsera, el comprador podrá acceder a la zona backstage. Esta última tiene un precio de 20 euros más 3 euros de gastos de gestión. Las entradas ya están disponibles a través del enlace oficial del evento.

La artista Paula Tape ABC SEVILLA

Esta edición presenta un cartel repleto de estrellas internacionales, como la productora chilena Paula Tape y el mítico DJ británico Radio Slave, referente de la escena Acid House de los años 90. Además, otros artistas de primer nivel como DJ Mike, Random Vestax y Laguh b2b Eli Sanz harán bailar a los amantes de la música electrónica en el Parque de Magallanes.