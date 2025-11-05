Suscríbete a
Electrolunch Sevilla regresa este sábado al Parque de Magallanes: horarios y programación

La edición de este sábado cuenta con Paula Tape y Radio Slave, dos estrellas de la música electrónica a nivel internacional

Electro Lunch en el Parque Magallanes
Pablo Torres

Sevilla

Como cada mes, vuelve un plan alternativo al Parque de Magallanes. El buen ambiente y la buena música propios del Electro Lunch XXL regresan este 8 de noviembre al lado de la Torre Sevilla. Además de música electrónica, el evento contará ... con mercadillos de artesanía, actividades y food trucks para disfrutar del día de una manera totalmente diferente, todo ello al aire libre.

