Electrolunch Sevilla celebra este sábado su última edición del año: esta es la programación

Cada vez queda menos para que acabe el año y ya comenzado el mes de diciembre, decenas de actividades navideñas tienen lugar en la capital hispalense. Zambombas, gymkanas navideñas, cientos de calles iluminadas con sus tradicionales luces, mercadillos y belenes son algunos de ... los planes que ofrece la amplia programación sevillana durante el puente de diciembre, este 6,7 y 8 de diciembre.

Sin embargo, sumado a este sin fin de actividades, cabe recordar que este sábado 6 de diciembre será la última edición del año del Electrolunch Sevilla. Con esta décimo novena edición, el festival de música electrónica despedirá el año a lo grande en el Parque de Magallanes, ubicado junto a Torre Sevilla.

Además, coincidiendo con la festividad de la Constitución Española, este sábado 6 de diciembre, para muchos visitantes será la oportunidad perfecta para descubrir este evento de música techno que respira tan buen ambiente y mucha diversión.

Razón social

A su vez, en esta edición el festival muestra su cara más comprometida con la ciudad ayudando a Mediatrix Infantum, un proyecto que trabaja por mejorar la calidad de vida, reducir la desventaja social y aumentar las alternativas de ocio de 16 menores que viven en dos centros de protección a la infancia de Sevilla.

De esta forma, en colaboración con la Hermandad del Cachorro de Sevilla, se establecerá en el recinto, junto a la zona de actividades infantiles, un punto de recogida de juguetes nuevos que posteriormente serán donados al proyecto a través de esta entidad.

Actividades

Como en el resto de sus ediciones, Electrolunch no es solo un festival para los amantes de este tipo de música, si no que es entendido como un día en el que padres y madres junto a sus hijos disfruten de un día en familia con diferentes actividades. Acompañados de música en directo, padres e hijos disfrutan de diferentes actividades dentro de un mismo espacio.

Por eso, el Electrolunch cuenta con un amplio programa infantil y juveniles desde primera hora de la mañana. Con estas actividades, el festival buscará que los niños disfruten de la propia experiencia y que a su vez ayude a levantar una pasión por la música y la cultura.

Sin embargo, en esta edición habrá nuevas incorporaciones como los talleres de fingerboard o de cuentacuentos con magia, así como los clásicos talleres de reciclaje, composición musical, pintacaras, baile o castillo hinchable entre muchos otros.

Horarios de las actividades 11.00 – 16.00 horas: RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES

11.00 – 12.00 horas. YOGA

11.00 – 15.00 horas. CASTILLO HINCHABLE

11.00 – 15.00 horas. ZONA DE JUEGOS GIGANTE

11.00 – 17.00 horas. MERCADO DEL JUGUETE

12.00 – 17.00 horas. RECICLAJE CON PLANETA TAPÓN

12.00 – 14.00 horas. TALLER DE DJ

12.00 – 15.00 horas. FINGERBOARD (no es gratuito)

12.00 – 18.00 horas. PINTACARAS (no es gratuito)

12.00 – 13.00 horas. EDUCOMÚSICA.

13.00 – 14.00 horas: CUENTA CUENTOS CON MAGIA

13.00 – 16.00 horas. ENERGY FLOOR

14.00 – 15.00 horas. STREET DANCE

14.00 – 15.00 horas. TALLER DE FOTOGRAFÍA

14.00 – 17.00 horas. TALLER DE COMPOSICIÓN MUSICAL

12.00 – 22.00 horas. TATUAJE (no es gratuito)

Además, el festival dispondrá de un mercadillo con artistas y artesanos locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías, cosmetología e incluso tatuajes y que harán que el festival se llene de arte, ideas y experiencias inigualables.

Entradas

A partir de las 17:00 horas, será necesaria una entrada para poder disfrutar de los diferentes conciertos de música electrónica. La entrada All Access Pass tiene un precio de 10 euros más 3 euros de gestión, e incluye 6 euros en consumiciones y una pulsera para acceder y salir del recinto sin problema.

Por otro lado, la entrada All Access Pass Full Experience ofrece una experiencia más completa, ya que además de los 6 euros en consumiciones y la pulsera, el comprador podrá acceder a la zona backstage. Esta última tiene un precio de 20 euros más 3 euros de gastos de gestión. Las entradas ya están disponibles a través del enlace oficial del evento.

Cartel

Para cerrar el último cartel del año, el Electrolunch traerá a verdaderas estrellas de la música techno. Quién encabezará el cartel de esta décimo novena edición será el famoso dj y productor, Roman Flügel. A su vez, el alemán estará acompañado de grandes nombres como Herman Priet, Iacob y Aleito, quienes se han vuelto habituales en el festival. A su vez, Marta Flores, actuará de nuevo como anfitriona.