Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Electrolunch Sevilla celebra este sábado su última edición del año: esta es la programación

En esta decimonovena edición habrá nuevas actividades como talleres de fingerboard o cuentacuentos con magia y contará con un punto de recogida de juguetes para Mediatrix Infantum

La bolera más grande de Sevilla abre este miércoles: tiene 24 pistas, 12.000 metros cuadrados y precios desde 4 euros

Una de las ediciones del Electrolunch de Sevilla
Una de las ediciones del Electrolunch de Sevilla ABC Sevilla

Pablo Torres

Sevilla

Cada vez queda menos para que acabe el año y ya comenzado el mes de diciembre, decenas de actividades navideñas tienen lugar en la capital hispalense. Zambombas, gymkanas navideñas, cientos de calles iluminadas con sus tradicionales luces, mercadillos y belenes son algunos de ... los planes que ofrece la amplia programación sevillana durante el puente de diciembre, este 6,7 y 8 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app