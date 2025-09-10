Electrolunch crea un nuevo festival de 'no solo música electrónica'
El mes de octubre arrancará a todo volumen con la celebración del NTX Festival. Esta nueva propuesta organizada por Electrolunch llenará de música, bailes y risas el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
La cita será el primer fin de semana del mes de octubre, más concretamente el viernes 3 y el sábado 4 de octubre. Según ha anunciado la organización, el evento explora la intersección entre arte digital, música electrónica y vanguardias multimedia.
En el cartel de artistas confirmados hay nombres internacionales y nacionales, entre ellos destacan Nina Kraviz, Anthony Rother, Rrucculla, Pional, Sarah Sommers y Las Virus.
Plan para el mes de octubre
NTX Festival
-
Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
-
Dirección: Calle Américo Vespucio, número 2
-
Cuándo: viernes 3 y sábado 4 de octubre
-
Horario: a partir de las 16.00 horas
-
Precio: desde los 32 euros hasta los 53 euros más gastos de gestión
-
Entradas: online
A diferencia del clásico Electrolunch, las entradas no son gratuitas, deben adquirirse online y ya están a la venta. La organización ha lanzado varios tipos de pases con diferentes características y precio.
Tres abonos
En primer lugar, el abono general incluye el acceso a los dos escenarios durante los dos días y tiene un precio de 32 euros más 3,20 euros de gastos de gestión.
En segundo lugar, la full experience da acceso a los dos días de festival a zona full experience y a los dos escenarios por un precio de 43,00 euros más 4,30 euros de gastos de gestión.
Por último, el abono PRO permite acceder los dos días a conferencias, A/V shows, instalaciones, workshops y performances en la capilla exterior, zona full experience y a los dos escenarios. Este tiene un coste de 53 euros más 5,30 euros de gastos de gestión.
