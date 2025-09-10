Suscríbete a
ABC Premium

Electrolunch crea un nuevo festival de 'no solo música electrónica'

La cita será el primer fin de semana de octubre

Love of Lesbian y Siloé entre los primeros confirmados de Interestelar Sevilla 2026

Este pueblo de Sevilla tendrá un Oktoberfest alemán en octubre

Electrolunch
Electrolunch Instagram

S.I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mes de octubre arrancará a todo volumen con la celebración del NTX Festival. Esta nueva propuesta organizada por Electrolunch llenará de música, bailes y risas el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

La cita será el primer fin de semana del mes de octubre, más concretamente el viernes 3 y el sábado 4 de octubre. Según ha anunciado la organización, el evento explora la intersección entre arte digital, música electrónica y vanguardias multimedia.

En el cartel de artistas confirmados hay nombres internacionales y nacionales, entre ellos destacan Nina Kraviz, Anthony Rother, Rrucculla, Pional, Sarah Sommers y Las Virus.

Plan para el mes de octubre

NTX Festival

  • Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

  • Dirección: Calle Américo Vespucio, número 2

  • Cuándo: viernes 3 y sábado 4 de octubre

  • Horario: a partir de las 16.00 horas

  • Precio: desde los 32 euros hasta los 53 euros más gastos de gestión

  • Entradas: online

A diferencia del clásico Electrolunch, las entradas no son gratuitas, deben adquirirse online y ya están a la venta. La organización ha lanzado varios tipos de pases con diferentes características y precio.

Tres abonos

En primer lugar, el abono general incluye el acceso a los dos escenarios durante los dos días y tiene un precio de 32 euros más 3,20 euros de gastos de gestión.

En segundo lugar, la full experience da acceso a los dos días de festival a zona full experience y a los dos escenarios por un precio de 43,00 euros más 4,30 euros de gastos de gestión.

Por último, el abono PRO permite acceder los dos días a conferencias, A/V shows, instalaciones, workshops y performances en la capilla exterior, zona full experience y a los dos escenarios. Este tiene un coste de 53 euros más 5,30 euros de gastos de gestión.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app