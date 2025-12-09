Suscríbete a
ABC Premium

Dormir entre tiburones es posible en Sevilla: esta es la programación del acuario para Navidad

El Acuario de Sevilla comienza su campaña para estas vacaciones hasta el 6 de enero del próximo año

Conciertos de Navidad en Sevilla: campanilleros, zarzuela y musicales

Uno de los mercadillos navideños más bonitos está a tan solo 20 minutos de Sevilla y la entrada es gratuita

Grupo de niños visitando los espacios del acuario
Grupo de niños visitando los espacios del acuario Acuario de sevilla

Gonzalo Molina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El año 2025 se está acabando. Solo queda la recta final, el mes de diciembre, un mes que lo marca sobre todo una de las festividades más esperadas por la ciudadanía: la Navidad. Unas semanas donde la mirada se centra en los regalos y ... en pasar el tiempo en familia, una idea más arraigada en los más pequeños de la casa. Con la proximidad a esta fecha en concreto, son los niños los que tachan los días en el calendario con más felicidad al contar lo que queda para sus vacaciones escolares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app