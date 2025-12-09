Dormir entre tiburones es posible en Sevilla: esta es la programación del acuario para Navidad

El año 2025 se está acabando. Solo queda la recta final, el mes de diciembre, un mes que lo marca sobre todo una de las festividades más esperadas por la ciudadanía: la Navidad. Unas semanas donde la mirada se centra en los regalos y ... en pasar el tiempo en familia, una idea más arraigada en los más pequeños de la casa. Con la proximidad a esta fecha en concreto, son los niños los que tachan los días en el calendario con más felicidad al contar lo que queda para sus vacaciones escolares.

Son esas semanas las que invitan a realizar actividades en familia aprovechando las reuniones que corresponden a los días de Nochebuena y Nochevieja. Durante estas vacaciones el Acuario de Sevilla comienza su campaña navideña repleta de actividades y días con los que hacer de su visita una buena experiencia. Con ello este centro se convierte en un «mundo de fantasía con los seres mágicos del océano».

'Los seres mágicos del océano'

Durante estas semanas, el acuario dispondrá de actividades como la visita de un belén marino, un espacio temático llamado 'Magia en la vida del océano' donde se podrá encontrar seres exóticos y un concurso de fotografía, donde el objetivo es mostrar este majestuoso bioma a través de este formato a través de Instagram, cuyo ganador obtendrá un premio de 200 euros y el segundo en esta competición ganará una cena para dos en el restaurante del acuario.

Navidad Acuario de Sevilla Fecha principio: 5 diciembre

Fecha final: 6 enero

Horario 24 y 31 diciembre y 5 enero: de 10:00 a 16:00 horas

Horario 25 diciembre, 1 y 6 enero: de 12:00 a 18:00 horas

Esta campaña estará disponible para el público desde el 5 de diciembre de 2025, poniendo fin a su vez el día 6 de enero del próximo año. El horario especial durante estas vacaciones consiste en la apertura a las 10:00 horas con un cierre estimado a las 16:00 horas para los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. Además, para los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, tanto la apertura como el cierre se retrasan dos horas, siendo así: de 12:00 a 18:00 horas.

Asimismo, la campaña asiste también al público de actividades por días. Algunas de estas están relacionadas con animales exóticos como los ajolotes, con un curso en el que se enseña la habilidad de estos animales para regenerar partes de su cuerpo. También, relacionadas con tiburones con espectáculos basados en su alimentación o una noche donde los niños pueden comenzar las vacaciones «durmiendo entre tiburones».